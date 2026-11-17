Dirigente del Verde le hace el feo a Andy López Beltrán y descarta su candidatura a una diputación federal por Tabasco.

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El fuego amigo cobra presencia ahora en Tabasco, donde Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido descartado por la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde se busca imponer a otro político para contender por una diputación federal en los comicios de junio 2027.

Durante una conferencia de prensa de la dirigencia del Verde en el estado tabasqueño, Evaristo Hernández Cruz, líder del partido, descartó que la militancia apoye la candidatura del morenista, incluso, minimizó su influencia en entidad.

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El Verde ya tiene un posible candidato y descarta a “Andy”

Ante medios de comunicación, Hernández Cruz comentó que “la decisión ya está tomada” para el nombramiento de la diputación en Centro, Tabasco, apuntando que su representante en la boleta será Jorge Bracamonte:

“Porque el gobernador estoy seguro que va a demostrar que el que manda en Tabasco es él y que Andy ya no tiene ningún poder en Morena”.

Según el dirigente, la designación de Bracamontes como candidato virtual mostraría el poder que tiene Javier May Rodríguez como líder político en Tabasco.

Una candidatura sin vida estadounidense

Andrés Manuel López Obrador, exsecretario de Organización de Morena, dio a conocer su postulación en el proceso interno rumbo a los comicios del 2027. (RS)

López Beltrán ha continuado con los recorridos en el Distrito 6 de Tabasco en busca de sumar simpatizantes que respalden su candidatura a una diputación federal, sin embargo, su nombre ha estado envuelto en distintos escándalos, situaciones que lo mantienen bajo el escrutinio público.

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En agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos canceló la visa de López Beltrán por instrucción del secretario Marco Rubio y el subsecretario Christopher Landau.

El hijo del expresidente respondió con una carta dirigida a Donald Trump en la que calificó la medida como un acto “politiquero y propagandístico” sin sustento legal ni pruebas en su contra. La cancelación se sumó a una lista de más de 50 políticos mexicanos, la mayoría de Morena, que han perdido su visa desde 2025.

López Beltrán tiene acusaciones por huachicol

El bloque opositor Juntos por Tabasco, integrado por el PRI y Somos México, y Movimiento Ciudadano han difundido señalamientos que vinculan a López Beltrán con el huachicol y le atribuyen empresas y propiedades a su nombre.

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Andy ha negado cualquier vínculo con esa actividad y rechazó las acusaciones sobre ganancias millonarias derivadas de ese negocio. Estos partidos interpusieron además denuncias formales por presuntos actos anticipados de campaña ante el INE.

Otro episodio que ha golpeado su imagen pública es su cercanía con Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño señalado por contratos millonarios durante el sexenio de López Obrador y por presuntos vínculos con huachicol fiscal.

Olán es identificado como amigo de López Beltrán y de su hermano Gonzalo “Bobby” López Beltrán, además de proveedor en obras públicas de administraciones morenistas.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso Olán y sostuvo que la FGR solo debe investigar si existen pruebas concretas que lo vinculen con algún delito, no por acusaciones difundidas en medios de comunicación.

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La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, negó que exista una orden de aprehensión contra Olán o una investigación abierta contra López Beltrán. Estos episodios se suman al escrutinio que enfrenta el aspirante a diputado federal mientras visita el Distrito 6 de Tabasco.

Padres de niños con cáncer también denunciaron al morenista

Familiares de menores con cáncer acudirán a la FGR para denunciar a Andy López Beltrán y Amílcar Olán por los presuntos efectos del desabasto de tratamientos. En su querella plantearán acusaciones por genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. (Cuartoscuro/Redes sociales)

El 7 de octubre, padres y madres de niñas y niños con cáncer también denunciaron ante la FGR a Andrés Manuel López Beltrán; Los colectivos Papás de Niños con Cáncer, Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C. sostuvieron que contratos presuntamente irregulares para la compra de medicamentos oncológicos derivaron en desabasto y afectaron tratamientos de quimioterapia.

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La querella también señaló al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio por los presuntos delitos de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. Las organizaciones estimaron que la falta de medicinas habría contribuido a la muerte de más de 5 mil menores, a quienes, según su denuncia, no se les garantizó atención oportuna conforme a los protocolos médicos.