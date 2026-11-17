Foto: Facebook/ Gabriel Rivas - X/@OHarfuch

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Una jueza de control vinculó a proceso a Ricardo Alejandro “N” como presunto autor material del homicidio calificado del regidor de Morena en Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos. La audiencia se celebró en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec.

La jueza Yaredi Montes Rivera determinó que la Fiscalía Regional Metropolitana presentó datos de prueba suficientes para formalizar la investigación penal en contra del imputado. Ricardo Alejandro “N” permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

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El ataque armado en Cuernavaca

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Regional Metropolitana, Rivas Ríos fue asesinado a balazos el pasado 4 de noviembre, cuando circulaba a bordo de un Nissan March azul por calles de la colonia Ejidos de Acapantzingo, en Cuernavaca. El regidor viajaba acompañado de su esposa al momento del ataque.

El Ministerio Público señaló que se utilizó un arma calibre .40 y que dos disparos impactaron a Rivas Ríos, quien murió en el lugar. Según la investigación, cámaras de vigilancia muestran a dos motociclistas que siguieron al funcionario desde el Ayuntamiento de Cuernavaca hasta el sitio donde fue atacado.

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La Fiscalía Regional Metropolitana expuso datos sobre una motocicleta deportiva negra presuntamente utilizada en el crimen. Las evidencias sugieren además la intervención de una segunda motocicleta en los hechos, un punto que las autoridades buscarán esclarecer en la etapa complementaria de la investigación.

Pruebas en video contra el imputado

Durante la audiencia, la jueza Montes Rivera dio validez a grabaciones aportadas por el Ministerio Público que ubican a Ricardo Alejandro “N” en posesión de la motocicleta empleada en el ataque el día de los hechos. La magistrada afirmó que, por las pruebas presentadas, quedó demostrado que el imputado tuvo en su poder el vehículo el día del crimen.

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Ricardo Alejandro “N” es señalado como autor material del crimen. Crédito: X - @OHarfuch

Las grabaciones corresponden a la noche del 5 de noviembre, un día después del homicidio. En ellas se observa al imputado sacar de su domicilio un casco similar al que llevaba el conductor de la motocicleta que disparó contra el regidor, además de ropa de color negro con características coincidentes a las utilizadas por el agresor.

La Fiscalía Regional Metropolitana también presentó datos sobre la adquisición de la motocicleta. Según lo expuesto en la audiencia, Ricardo Alejandro “N” la compró por 43 mil pesos a un primer comprador, quien declaró haber realizado la venta. Esa versión fue respaldada por el padre del propietario original del vehículo.

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El operativo de detención

La Fiscalía Regional Metropolitana obtuvo una orden de aprehensión contra Ricardo Alejandro “N” tras las primeras indagatorias. El señalado fue detenido la tarde del miércoles 11 de noviembre, cuando salía del Cereso Morelos, en Atlacholoaya.

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal. Tras la detención, el imputado fue presentado ante un juez en una audiencia de formulación de imputación, donde se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva mientras se resolvía su situación jurídica.

En esa primera audiencia, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, lo que derivó en que la resolución sobre la vinculación a proceso se definiera este martes.

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Objeción de la defensa y pendientes de la investigación

En el desarrollo de la audiencia de vinculación, la defensa particular cuestionó un informe elaborado por elementos de la SSPC federal, en el que se refería que, en su trabajo de campo, visualizaron una motocicleta con las mismas características el día 7 de noviembre en el domicilio de los anteriores propietarios del vehículo.

La jueza Montes Rivera determinó que ese informe no estaba corroborado y que lo esencial para la vinculación a proceso era establecer quién tenía en su poder la motocicleta el día del crimen del regidor.

Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. RRSS

La magistrada concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, el Ministerio Público integrará reportes de llamadas telefónicas entre el imputado y los vendedores de la motocicleta, y solicitará a la Comisión Nacional Bancaria (CNB) el rastreo de la transferencia bancaria con la que se realizó el pago del vehículo.

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La representación legal de la víctima dará seguimiento a las indagatorias para identificar a otros posibles autores materiales e intelectuales del crimen. La próxima audiencia quedó programada para el 17 de marzo de 2027, fecha en la que se dará por concluida esta etapa de la investigación.

La defensa particular de Ricardo Alejandro “N” cuenta con un plazo de tres días para impugnar la resolución de vinculación a proceso dictada por la jueza de control.

A la audiencia de vinculación acudió Amelia “N”, esposa del político asesinado. Según se informó, la mujer rompió en llanto en el momento en que la jueza dictó el auto de vinculación a proceso contra el presunto responsable del homicidio de su esposo.

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