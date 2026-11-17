En el accidente de este martes se registraron muertos y heridos, según información preliminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este martes se registró la caída de una aeronave en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, en Durango.

Personal de dependencias gubernamentales informaron a Infobae México que se trataba de un jet privado en el que viajaba una familia. Hasta el momento se han reportado 3 personas muertas y dos heridos.

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También se ha reportado que en la zona del accidente aéreo ya se encuentran autoridades estatales y federales. Reportes señalan que la aeronave habría explotado luego de sufrir un posible despiste, aunque las autoridades todavía no confirman las causas exactas del accidente.

Se reportó que la aeronave habría perdido el control y salido de la trayectoria prevista, para posteriormente registrarse la explosión.

Tras recibir el reporte del incidente, cuerpos de emergencia y autoridades se trasladaron a las inmediaciones de la terminal aérea para atender la situación y brindar asistencia a las personas afectadas.

Unidades de policía y servicios de emergencia se movilizan en las inmediaciones de una zona perimetral tras reportarse un incidente aéreo. En las imágenes se aprecian patrullas policiales con torretas encendidas, ambulancias y personal de seguridad desplegado junto a una cerca de malla ciclónica. Al fondo del terreno se observa una columna de humo y una aeronave en vuelo.

El incidente generó movilización en la zona, mientras se realizan labores correspondientes para atender la emergencia.

Otros incidentes similares

El desplome del jet privado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria de Durango se suma a otros accidentes aéreos registrados en México durante los últimos meses, algunos de ellos con consecuencias mortales para pasajeros y tripulantes.

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Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el 2 de noviembre de 2026 en Pachuca, Hidalgo, cuando una avioneta Cessna 210, matrícula XB-AZG, se desplomó apenas un minuto después de despegar del Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana, con destino a Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la aeronave inició su vuelo a las 09:30 horas, pero a las 09:31 se precipitó a tierra durante la fase inicial de ascenso, aproximadamente a 500 metros de la cabecera 21 de la pista.

El impacto ocurrió sobre la avenida Tezontle, en la colonia Venta Prieta, cerca de una zona comercial y de instalaciones militares. Después de estrellarse, la avioneta se incendió, lo que provocó la movilización de bomberos, Protección Civil, elementos del Ejército y corporaciones de seguridad.

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El accidente de este martes se suma a otros similares ocurridos en los últimos meses. (EAA)

Las dos personas que viajaban a bordo, identificadas como el piloto y el copiloto, murieron. La AFAC informó que la aeronave era operada por Grupo Aeroespacial Avspace y anunció el inicio de una investigación administrativa para determinar las circunstancias del accidente.

Otro caso de mayor magnitud ocurrió el 15 de diciembre de 2025 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, cuando un jet ejecutivo Cessna 650 Citation III, matrícula XA-PRO, se desplomó durante un vuelo procedente de Acapulco, Guerrero.

La aeronave transportaba a diez personas: ocho pasajeros, entre ellos cinco adultos y tres menores de edad, además del piloto y el copiloto. El avión cayó en un campo de futbol de la delegación de San Pedro Totoltepec y posteriormente se impactó contra la estructura de un taller de mantenimiento de tractocamiones, donde se produjo una explosión y un incendio.

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Las autoridades confirmaron la muerte de los diez ocupantes. Debido a la cercanía del sitio del impacto con establecimientos comerciales, instalaciones industriales y depósitos de combustible, los cuerpos de emergencia evacuaron varias cuadras para evitar mayores riesgos.

La Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia Federal de Aviación Civil y otras instituciones participaron en las investigaciones. Tres días después del accidente, autoridades localizaron la caja negra de la aeronave, además de componentes electrónicos y restos del fuselaje, que fueron incorporados a las diligencias periciales.

Ambos antecedentes tienen como elemento común que las aeronaves se precipitaron en las inmediaciones de aeropuertos, aunque en circunstancias distintas: el accidente de Pachuca ocurrió durante el ascenso inicial, mientras que el de Toluca se registró cuando el jet se aproximaba a la terminal aérea.

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En el caso de Durango, los primeros reportes del 17 de noviembre señalaron que un jet privado transportaba a integrantes de una familia y que había dejado tres personas fallecidas y dos lesionadas. Sin embargo, al tratarse de información en desarrollo, las autoridades todavía deben precisar el número definitivo de ocupantes, las identidades de las víctimas y las circunstancias en que ocurrió el desplome.

Las investigaciones de la AFAC y las autoridades ministeriales serán determinantes para establecer las causas del nuevo accidente y determinar si existió alguna falla mecánica, una complicación durante las maniobras de vuelo u otro factor que provocara la caída de la aeronave.

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