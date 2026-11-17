Moody’s ubicó a México, Estados Unidos y Canadá en la categoría Baa de riesgo político ante la revisión del T-MEC. (Archivo Infoabe)

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Moody’s colocó a México, Estados Unidos y Canadá en la categoría Baa de su indicador de riesgo político, en medio de la revisión del T-MEC prevista para 2027 y de presiones comerciales, fiscales y crediticias que pueden afectar a la banca mundial.

Esta evaluación ocurre después de que Washington no aceptó extender el T-MEC por 16 años durante la primera revisión conjunta, realizada el pasado 1 de julio.

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De acuerdo con EFE, la calificadora incluyó a los tres socios norteamericanos en el mismo grupo que Brasil, Alemania, Francia y Reino Unido dentro de sus perspectivas bancarias para 2027. Moody’s mantuvo una perspectiva estable para el sistema bancario mundial, respaldada por la capitalización, la liquidez, los depósitos y la rentabilidad de las instituciones.

El T-MEC establece revisiones anuales hasta 2036, salvo que los tres países acuerden prolongarlo por otros 16 años. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos abrió una consulta pública para la revisión de 2027, con plazo hasta el 12 de enero de ese año, sobre asuntos como el clima de inversión y la seguridad económica regional.

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Las disputas comerciales pueden deteriorar las carteras bancarias

El incremento de la deuda pública y los rendimientos soberanos encarece el financiamiento de los bancos y reduce el valor de sus bonos. Credito: cuartoscuro

Moody’s advirtió que las disputas comerciales y los conflictos regionales pueden reducir la demanda de préstamos y deteriorar la calidad de las carteras de los bancos. Los mayores costos de energía y las interrupciones en los suministros también pueden debilitar la capacidad de pago de los acreditados y aumentar los gastos operativos y de financiamiento de las entidades.

La agencia identificó otro foco de presión en el aumento del endeudamiento público y de los rendimientos soberanos. Este escenario puede encarecer el financiamiento de los bancos y reducir el valor de los bonos que mantienen en sus balances.

Un menor margen fiscal también limitaría la capacidad de los gobiernos para respaldar a instituciones financieras con dificultades. Los ajustes presupuestarios y un crecimiento económico más bajo, añade el informe citado por la agencia, debilitarían la demanda de crédito.

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La refinanciación de pasivos contratados a tasas bajas mantiene elevados los costos crediticios para empresas y hogares. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Para empresas y hogares, el problema se concentra en la refinanciación de deudas contratadas cuando las tasas de interés eran menores. Moody’s no anticipa una ola generalizada de incumplimientos, pero sí reestructuraciones prolongadas, extensiones de plazos e impagos diferidos que mantengan elevados los costos crediticios.

La advertencia sobre el entorno externo coincide con la evaluación del Fondo Monetario Internacional sobre la economía mexicana. El organismo señaló que la actividad se fortaleció durante 2026 por políticas internas menos restrictivas y el dinamismo de las exportaciones, aunque pidió una consolidación fiscal más ambiciosa para colocar la deuda pública en una trayectoria descendente.

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FMI reduce la línea precautoria de México a 150% de su cuota

El FMI aprobó la reducción de la Línea de Crédito Flexible para México a un monto cercano a 18 mil millones de dólares. REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo

El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el pasado 11 de noviembre una reducción del acceso de México a la Línea de Crédito Flexible, de 200% a 150% de su cuota. El monto equivale a DEG 13 mil 369.05 millones, aproximadamente 18 mil millones de dólares, y las autoridades mexicanas mantendrán el instrumento como una medida precautoria.

En su comunicado del pasado 12 de noviembre, el Fondo sostuvo que México conserva los criterios para acceder a la línea debido a la solidez de sus fundamentos económicos, sus marcos institucionales y su trayectoria de aplicación de políticas públicas. La disminución del acceso responde a la moderación de los riesgos extremos y al fortalecimiento de los amortiguadores internos.

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El organismo proyectó que el PIB real mexicano crezca 1.5% en 2026, después de avanzar 0.5% en 2025, y que alcance 1.8% en 2027 conforme baje la incertidumbre y se recupere la inversión. La inflación general se ubica cerca de la meta del Banco de México, aunque persisten presiones subyacentes y expectativas por encima del objetivo de 3%.

El Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento económico para México de 1.5% en 2026 y de 1.8% en 2027. Credito: cuartoscuro

Además, el FMI indicó que el déficit fiscal se redujo de manera considerable en 2025 y prevé otra disminución durante 2026. Aun así, consideró que la consolidación gradual prevista para los próximos años mantendría la deuda pública en una trayectoria moderadamente ascendente antes de estabilizarse hacia 2031.

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El Directorio del Fondo recomendó acelerar el ajuste fiscal mediante mayores ingresos, transferencias mejor focalizadas y un mejor desempeño de Pemex, sin afectar el gasto social ni la inversión en infraestructura. Algunos directores consideraron preferible un ajuste más gradual para proteger el crecimiento económico.

También pidió que el Banco de México mantenga una postura monetaria moderadamente restrictiva hasta que bajen las presiones inflacionarias subyacentes. El organismo señaló que el tipo de cambio flexible debe continuar como el principal mecanismo de absorción frente a choques externos.

El sistema financiero mexicano, según el comunicado, se mantiene sólido por la supervisión financiera, los niveles de capital y liquidez, la rentabilidad y un bajo índice de cartera vencida. El Fondo pidió vigilar el vínculo entre la deuda soberana y los bancos, además de aplicar de manera eficaz las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

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