Frenan subasta de cuadro de Frida Kahlo en Nueva York: INBAL exige a Christie’s información sobre procedencia.

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La subasta de una pintura de Frida Kahlo que estaba programada para este martes 17 de noviembre en Nueva York, Estados Unidos, quedó en pausa, luego de que el Gobierno de México solicitara a Christie’s esclarecer el origen y la propiedad de la pieza.

Se trata del “Congreso de los pueblos por la paz”, una obra de 1952 que tenía un precio estimado de hasta 3.5 millones de dólares y cuyo futuro ahora está bajo revisión.

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A través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Secretaría de Cultura pidió formalmente a la casa de subastas aplazar la venta y entregar la documentación que permita acreditar la procedencia de la pintura. La petición se realizó en el marco de la legislación mexicana que protege el patrimonio artístico nacional.

Christie’s retira la pintura de Frida Kahlo de subasta en Nueva York

La obra ya no aparece en el catálogo digital de Christie’s, después de que la institución mexicana solicitara detener su comercialización hasta contar con información suficiente sobre su historial.

La casa de subastas confirmó que decidió retirar temporalmente la pieza en colaboración con el vendedor para realizar nuevas investigaciones.

De acuerdo con la agencia EFE, un portavoz de Christie’s señaló que esperan ofrecer nuevamente la pintura en una fecha posterior, una vez que concluyan las indagaciones. Antes de su retiro, la obra tenía un valor estimado de entre 2.5 y 3.5 millones de dólares.

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La decisión coloca bajo atención el recorrido de una pieza que Frida Kahlo realizó en octubre de 1952 y que, según la información disponible, fue donada al Congreso de la Paz.

La obra fue realizada por la pintora Frida Kahlo. (Prensa Malba)

¿Por qué México exige información sobre el cuadro de Frida Kahlo?

La solicitud del INBAL se sustenta en el artículo 26 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, además de la declaratoria que reconoce la obra de Frida Kahlo como monumento artístico.

Esta protección tiene implicaciones importantes: la comercialización de las obras de la pintora no está prohibida, pero su exportación definitiva desde México sí está restringida por su condición de patrimonio artístico.

En ese contexto, el instituto, por medio de su área jurídica, solicitó a Christie’s los documentos que acrediten tanto la procedencia como la propiedad de Congreso de los pueblos por la paz. La intención es esclarecer bajo qué circunstancias salió la pintura del país y verificar su situación legal.

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Entre los elementos que forman parte de este caso destacan:

La fecha de creación: octubre de 1952, cuando Frida Kahlo realizó la pintura.

La donación: la artista entregó la obra al Congreso de la Paz.

La protección legal: en 1984 se publicó el decreto que declaró monumento artístico la obra de Kahlo.

La investigación: las autoridades mexicanas mantienen abierta una carpeta que incluye esta pintura y otras obras.

La investigación sobre el paradero de la obra sigue abierta

El “Congreso de los pueblos por la paz” fue sustraída del museo Frida Kahlo. (Sam Smith/X oficial)

Uno de los aspectos que añade relevancia al caso es la información sobre el posible origen de la salida de la pintura de México. Según especialistas, Congreso de los pueblos por la paz habría sido sustraída del Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul, ubicado en Coyoacán, Ciudad de México.

El Museo Frida Kahlo informó que también da seguimiento a la situación como parte de su compromiso con la conservación y difusión del legado de la artista. Además, señaló que Christie’s fue notificada de que la obra está relacionada con una investigación en curso de las autoridades mexicanas competentes.

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La institución museística precisó que existe una carpeta de investigación que reúne información sobre distintas obras, entre ellas la pintura que estaba prevista para subastarse en Nueva York.

Por su parte, el INBAL mantiene la coordinación con el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, cuyo fiduciario es el Banco de México, para dar seguimiento al expediente conforme a sus atribuciones legales.