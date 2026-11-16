México

Clara Brugada promete acompañamiento a familiares de víctimas tras explosión en la colonia Pensil

Cuerpos de emergencia permanecen en la zona de Miguel Hidalgo tras el siniestro por acumulación de gas, mientras la mandataria capitalina garantiza atención oportuna a los vecinos afectados

Clara Brugada junta las manos y sonríe durante un acto público frente a varias personas sentadas
Clara Brugada asiste a un acto público en el que anunció apoyo institucional para las familias afectadas por la explosión en la colonia Pensil. (Jefatura de Gobierno de la CDMX )
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Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, promete acompañamiento integral a las familias afectadas tras una e

en la colonia Modelo Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, que dejó un muerto y siete lesionados. La funcionaria se pronunció a través de su cuenta de X mientras cuerpos de emergencia permanecían en el lugar.

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El saldo de víctimas se reporta

El Jefe Vulcano Cova, del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, notificó que una persona perdió la vida en el derrumbe del inmueble. Siete personas más resultaron lesionadas: seis adultos y un menor. La corporación confirmó que no hay más personas atrapadas bajo la estructura colapsada.

Las labores de rescate se concentraron en la zona del siniestro, ubicada en Lago Peipus, esquina Lago Bolsena, dentro de la colonia Modelo Pensil. Como medida preventiva, fueron evacuadas 40 personas de las viviendas aledañas al inmueble afectado. También se retiraron 13 cilindros de gas LP para evitar riesgos adicionales.

Brugada ofrece apoyo a las familias

A través de su cuenta de X, Clara Brugada escribió: “Estoy muy pendiente de esta emergencia. Quiero que las familias sepan que no están solas, estamos acompañándolas y brindándoles todo el apoyo que necesiten en estos momentos difíciles”.

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La jefa de Gobierno señaló que cuerpos de emergencia y personal del Gobierno de la Ciudad de México permanecen en el lugar brindando atención a los vecinos afectados. “Nuestra prioridad es su bienestar y que reciban atención oportuna e integral”, agregó en el mismo mensaje, publicado este 16 de noviembre a las 11:05 horas.

Bomberos descartan daños adicionales

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México continúa con revisiones en las inmediaciones del inmueble para descartar cualquier otro daño en la zona. Las personas rescatadas ya fueron canalizadas para recibir atención médica.

Este incidente se suma a otro reportado el pasado 11 de noviembre en la colonia Merced Gómez, alcaldía Álvaro Obregón, donde un flamazo por acumulación de gas LP en un establecimiento del primer piso dejó una persona lesionada y daños en dos ventanales de aproximadamente dos por dos metros.

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