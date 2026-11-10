Habrá concierto sinfónico de Juan Gabriel gratis en CDMX: fecha, lugar y cómo llegar

El evento forma parte de la agenda cultural impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura capitalina, el programa de Agrupaciones Musicales y la alcaldía Gustavo A. Madero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las canciones que durante décadas sonaron en bodas, fiestas y radios de toda la república volverán a escucharse, esta vez con el sello de una banda sinfónica completa. El Divo de Juárez tendrá su propio homenaje en el norte de la Ciudad de México, con arreglos que combinan la fuerza de los metales y la emoción de clásicos como Hasta que te conocí y Así fue.

La propuesta promete un recorrido por distintas etapas del cancionero popular mexicano: desde el vals europeo hasta las raíces oaxaqueñas que también marcaron la obra de Juan Gabriel. Todo, con entrada libre y pensado como un plan familiar para una tarde de domingo.

PUBLICIDAD

El video muestra la fachada exterior e instalaciones interiores del Centro de la Juventud, Arte y Cultura Futurama. (Facebook)

Cuándo y dónde será el tributo a Juan Gabriel

El concierto en memoria del Divo de Juárez se realizará el domingo 15 de noviembre de 2026, a partir de las 14:00 horas, con entrada libre. La sede será el Centro Cultural Futurama, en Otavalo #7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional (IPN), colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

No se informó sobre registro previo ni reparto de boletos para ingresar a la función, de acuerdo con el material de convocatoria difundido por el recinto cultural.

El Centro Cultural Futurama, según datos del Sistema de Información Cultural, cuenta con una superficie de 3 mil metros cuadrados (32 mil 291 pies cuadrados) y dispone de aulas de usos múltiples, sala polivalente, librería, cafetería y espacios destinados a la difusión artística en la zona norte de la capital.

PUBLICIDAD

Un cartel anuncia el concierto de homenaje a Juan Gabriel a cargo de la Banda Sinfónica de la Ciudad de México en el Centro Cultural Futurama. (Centro Cultural Futurama)

Quién dirige la Banda Sinfónica de la Ciudad de México

La interpretación estará a cargo de la Banda Sinfónica de la Ciudad de México, agrupación fundada el 4 de diciembre de 1904, originalmente bajo el nombre de Banda Sinfónica de Policía de la Ciudad de México, de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Cultura capitalina.

A lo largo de más de un siglo de trayectoria, la agrupación tuvo al frente a directores como su fundador, Velino M. Preza, además de Eduardo Lara, Carlos Basulto Muicello, Martín García Ramírez y Ramón Cedillo Rodríguez.

Desde el año 2000, la dirección artística está a cargo de Antonio Rivero Cerón, originario de Cuanalan, municipio de Acolman, Estado de México. Rivero Cerón ingresó a la banda en 1987 como clarinetista, de acuerdo con la misma fuente.

PUBLICIDAD

El director se formó en la Escuela Libre de Música de la Ciudad de México, la Escuela Superior de Música y el Conservatorio Nacional de Música, donde se graduó como clarinetista y, posteriormente, como director de banda. También tomó clases de dirección con los maestros Ismael Campos Tinoco y Héctor Quintanar, según la Secretaría de Cultura capitalina.

Un cartel cultural anuncia la presentación de la Banda Sinfónica de la Ciudad de México en homenaje a Juan Gabriel en el Centro Cultural Futurama. (Centro Cultural Futurama)

Repertorio confirmado para el tributo a Juan Gabriel

El programa musical difundido por el Centro Cultural Futurama combina piezas del repertorio clásico universal, canciones tradicionales oaxaqueñas y temas del cancionero de Juan Gabriel. El listado confirmado es el siguiente:

Invitation à la valse – C. M. von Weber

La Llorona – canción oaxaqueña

Zandunga – canción oaxaqueña

Costumbres – Juan Gabriel

Hasta que te conocí – Juan Gabriel

Así fue – Juan Gabriel

No se informó si el programa incluirá piezas adicionales a las seis anunciadas en el material gráfico de convocatoria.

El Centro Cultural Futurama ha sido, en meses recientes, sede de otros tributos sinfónicos gratuitos organizados por la misma banda bajo la dirección de Rivero Cerón, entre ellos un concierto dedicado a The Beatles realizado en octubre de 2026 en el mismo recinto.

PUBLICIDAD

Cómo llegar al Centro Cultural Futurama en Lindavista

Para quienes se trasladen en transporte público, la estación Lindavista, de la Línea 6 del Metro, es la alternativa más cercana para llegar al Centro Cultural Futurama (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes se trasladen en transporte público, la estación Lindavista, de la Línea 6 del Metro, es la alternativa más cercana para llegar al Centro Cultural Futurama. Desde esa estación, el recinto se encuentra a pocos minutos a pie.

Otra opción es llegar hasta la estación Instituto del Petróleo, también de la Línea 6 del Metro, ubicada a unos diez minutos caminando del recinto. Esta estación conecta además con rutas de autobús y microbús que circulan por avenida Instituto Politécnico Nacional y la colonia Lindavista Vallejo.

Quienes utilicen la Línea 5 del Metro pueden descender en la estación Politécnico, que conecta con el Cetram Politécnico y con paradas de Metrobús sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, a unos ocho minutos a pie del corredor comercial de Lindavista, aunque a mayor distancia del Centro Cultural Futurama que las estaciones Lindavista e Instituto del Petróleo.

PUBLICIDAD

El sistema de Metrobús también ofrece una alternativa con la estación Lindavista - Vallejo, sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, utilizada por las líneas que recorren ese corredor. Desde esa parada, el recinto se ubica a pocos minutos de distancia caminando en dirección a avenida Instituto Politécnico Nacional.

Para quienes se trasladen en automóvil, el acceso principal es por avenida Instituto Politécnico Nacional, a la altura de la calle Otavalo, en la colonia Lindavista, punto exacto donde se ubica la entrada del Centro Cultural Futurama según la dirección confirmada en la convocatoria del evento.