México alcanza su mayor cifra de viajeros en 20 años: turismo cultural desplaza a las playas

Turismo en México. EFE/Lorenzo Hernández

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México registró un incremento en la llegada de viajeros internacionales durante los primeros ocho meses de 2026, con cifras que representan un máximo histórico de las últimas dos décadas. Este crecimiento dentro del sector turístico también se refleja en la derrama económica y en la diversidad de las actividades que atraen visitantes a los distintos destinos del país.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora informó que entre enero y agosto de este año arribaron al territorio nacional 67.7 millones de turistas extranjeros, lo que significó un aumento de 6.3% respecto al mismo periodo de 2025. De ese total, 32.7 millones permanecieron uno o más días en alguna entidad para realizar experiencias turísticas, casi 4% más que el año anterior.

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Durante la inauguración de la feria comercial ITB Américas, celebrada en Guadalajara, Jalisco, la funcionaria destacó que estos resultados representan los indicadores más altos registrados en más de 20 años, señalando que el país ocupa el sexto lugar entre las naciones más visitadas del mundo y el primero del continente americano, gracias a la variedad de experiencias y destinos que ofrece.

Turismo cultural y deportivo impulsan la llegada de visitantes a México

De acuerdo con Rodríguez Zamora, el turismo cultural concentró el 36.3% de las visitas registradas entre agosto de 2025 y junio de 2026. En tanto, las actividades relacionadas con el sol y la playa representaron entre 15 y 16% de las preferencias de los viajeros.

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Otro segmento que ha ganado relevancia es el turismo deportivo, impulsado por acontecimientos internacionales como la Fórmula 1, los maratones y la Copa Mundial de Futbol 2026, la secretaria explicó que esta modalidad alcanzó un nivel similar al de los destinos de playa, luego de su crecimiento posterior a la pandemia.

Una infografía resume las cifras oficiales sobre la preferencia por actividades culturales y la derrama económica prevista para México hacia 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También destacó el posicionamiento de la Ciudad de México en el turismo de espectáculos, al superar a ciudades como Londres y Singapur en este rubro, principalmente por la organización de conciertos internacionales que generan ingresos para diferentes sectores económicos.

Se proyectan inversiones turísticas por 42 mil millones de dólares

La titular de Turismo adelantó que el país contará con 42 mil millones de dólares en inversiones para 2030. Los recursos estarán dirigidos a fortalecer la infraestructura hotelera y aeroportuaria, capacitar a operadores regionales y mejorar las condiciones para ofrecer experiencias turísticas en las 32 entidades.

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En cuanto a la actividad económica indicó que los 32.7 millones de turistas que permanecieron en México generaron una derrama de 24 mil 152 millones de dólares. Estas cifras fueron presentadas durante la primera edición de ITB Américas en el continente, encuentro que se desarrolla del 10 al 12 de noviembre y reúne a representantes de 61 países, 300 empresas y organizaciones expositoras, así como 300 compradores especializados. Este evento también se organiza en Berlín, Shanghái, Mumbai y Singapur.

La feria espera recibir a 5 mil asistentes y generar una derrama económica cercana a los 240 millones de pesos.