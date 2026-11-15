Gobernadora de Colima recibe abucheos al salir del palenque de la Feria con gritos de ‘¡Fuera Morena!’

Videos en redes sociales captaron a Indira Vizcaíno Silva en el momento en que abandona el recinto. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro

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La gobernadora morenista de Colima, Indira Vizcaíno Silva, recibió abucheos la noche del pasado sábado 14 de noviembre al salir del palenque de la Feria de Colima, donde acudió a las actividades del Festival de Todos los Santos.

El programa de la feria de Colima incluyó cinco conciertos y una función de lucha libre, con la participación de Julión Álvarez, Banda MS y La Arrolladora Banda El Limón.

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Videos difundidos en redes sociales muestran a Vizcaíno Silva mientras sube las escaleras para abandonar el recinto luego de la presentación de la cantante Yuridia. Algunos asistentes le gritaron: “¡Fuera Morena!” junto con los abucheos.

Indira Vizcaíno casi triplica el valor de sus bienes inmuebles entre 2021 y 2026, según sus declaraciones patrimoniales

El valor de los bienes inmuebles de la gobernadora Indira Vizcaíno habría aumentado a 9 millones 761 mil 574 pesos en mayo de 2026. Foto: Cuartoscuro

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, habría incrementado el valor de sus bienes inmuebles de 3 millones 996 mil 165 pesos al inicio de su administración en 2021 a 9 millones 761 mil 574 pesos en mayo de 2026, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales revisadas por La Razón. El aumento coincide con la adquisición de una casa a crédito, dos terrenos pagados al contado y la contratación de un crédito hipotecario.

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Vizcaíno recibe un sueldo mensual neto de 68 mil 469 pesos, según la Plataforma Nacional de Transparencia. También obtiene 4 mil 728.79 pesos por quinquenio cada quincena, 90 mil 214.90 pesos anuales por canasta básica y 17 mil 332.90 pesos al año por ajuste de calendario.

Declaración de mayo incluye dos terrenos y un crédito hipotecario

Vizcaíno Silva compró a crédito una casa valuada en 6 millones 653 mil 980 pesos a nueve meses de haber iniciado su administración.

La última declaración patrimonial de la gobernadora, fechada en mayo del 2026, registra la compra al contado de dos terrenos por 2 millones 111 mil 429 pesos en agosto de 2025. El documento también consigna una deuda hipotecaria de 7 millones 800 mil pesos con Afirme, contraída el 25 de julio de ese mismo año.

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Antes de iniciar su gestión, Vizcaíno declaró dos terrenos adquiridos a crédito: uno el 25 de febrero de 2011 y otro el 10 de abril de 2017. Ambos tuvieron un valor conjunto de 996 mil 165 pesos.

Nueve meses después de asumir la gubernatura, en agosto de 2022, compró a crédito una casa valuada en 6 millones 653 mil 980 pesos. Vizcaíno tomó posesión del cargo el 1 de noviembre de 2021.

En su reporte patrimonial de mayo también aparecen cuatro cuentas bancarias en BBVA, Banorte, Santander y Afirme. Declaró una recámara y un escritorio por 80 mil pesos, adquiridos en 2025; menaje de casa por 200 mil pesos, comprado en 2022, y un Beetle Vocho modelo 1990, adquirido en 2020.

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La declaración más reciente ya no incluye un departamento comprado a crédito el 23 de julio de 2019 por 3 millones de pesos. El reporte no precisa si ese inmueble fue vendido o traspasado.

Tampoco aparecen dos vehículos declarados previamente: un Jetta adquirido a crédito el 18 de mayo de 2015 por 310 mil pesos y una camioneta Teramont comprada a crédito el 17 de mayo de 2019 por 705 mil 990 pesos.

Sheinbaum encabeza una reunión en Colima ante la caída del precio del azúcar

El encuentro con Indira Vizcaíno, productores, ingenios y representantes del ramo revisó las condiciones que comprometen la viabilidad económica de la actividad cañera en esa entidad productora del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el pasado 31 de marzo una reunión en Colima con la gobernadora Indira Vizcaíno, productores, ingenios y representantes de la industria azucarera, en medio de la caída del precio del endulzante y las preocupaciones por la viabilidad económica de la actividad cañera.

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Dicho encuentro reunió a autoridades y actores de la agroindustria para revisar las condiciones actuales del sector y sus efectos en entidades productoras como Colima. La zafra representa una fuente de ingresos y empleo temporal para miles de jornaleros agrícolas que llegan desde distintas regiones del país.

El diálogo ocurrió mientras el gobierno federal sostiene conversaciones con empresas del sector de bebidas sobre un posible aumento en el uso de azúcar de caña producida en México. La intención es fortalecer la cadena productiva nacional ante un mercado interno presionado por excedentes.