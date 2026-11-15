Ari Telch asegura que platica diario con Jacobo Grinberg, su hermano desaparecido hace más de 30 años

Foto: CUARTOSCURO

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Ari Telch publicó un video en sus redes sociales en el que asegura hablar todas las noches con Jacobo Grinberg, su medio hermano desaparecido desde hace más de 30 años.

“Hola, buenas tardes. Les quiero presentar a mi hermano Natán. Fue mi director en El Contrabajo. Lo quise muchísimo. Fuimos vecinos, hermanos, me cuidó. Y también está otro, otro hombre que se llama Jacobo Grinberg. Yo platico con él todas las noches. Estoy loquito. Eso creo. Ah, nada más dejó treinta y tres libros publicados. Sí. Y sí, tienen razón. Yo no soy muy listo. Se robó todo el cerebro que me tocaba”, dijo Ari Telch en la grabación.

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El actor habló de la inteligencia de su medio hermano

Natán Grinberg dirigió a Ari Telch en el montaje que le dio sus primeros premios de teatro

El monólogo El Contrabajo, obra de Patrick Süskind adaptada y musicalizada por Natán Grinberg, se estrenó en 1992 y estuvo en cartelera por más de dos años. Ari Telch realizó alrededor de 2.500 representaciones en México, Estados Unidos y Costa Rica. La obra le valió dos galardones de la crítica teatral: el de la Asociación de Críticos de Teatro (ACPT) en 1993 y el de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro (AMCT) en 1994, este último obtenido en el Festival Internacional de las Artes de Costa Rica. El actor volvió al mismo montaje en 1999, en 2000 y en una reposición entre 2009 y 2010.

Jacobo Grinberg desapareció el 8 de diciembre de 1994 sin que el caso se resolviera

El científico Jacobo Grinberg desapareció de forma misteriosa. (Archivo Infobae)

Jacobo Grinberg Zylberbaum nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946. Estudió psicología en la UNAM, donde también fue profesor e investigador, y completó su doctorado en el New York Medical College. En 1987 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia (INPEC), financiado por la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Ese mismo año comenzó a publicar su obra más extensa: Los chamanes de México, un estudio en seis volúmenes. Su bibliografía total supera los 50 títulos, entre ellos La experiencia interna (1975), El despertar de la conciencia (1978) y La luz angelmática (1983).

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El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Grinberg no se presentó a dar clases en la UNAM. Su familia tardó en alertar a las autoridades porque era habitual que realizara viajes de último minuto o no contestara el teléfono por días. El 12 de diciembre de ese año —fecha de su cumpleaños número 48— no llegó a la reunión que su familia había preparado para él. En mayo de 1995, los familiares hicieron la denuncia formal.

La investigación llegó hasta Ernesto Zedillo y se cerró en 1996 sin resultado

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entonces a cargo de Antonio Fernández González, creó una fiscalía especial para el caso, dirigida por el comandante Clemente Padilla. Las pesquisas indicaron que Jacobo Grinberg había anunciado un viaje al Tíbet antes de desaparecer, pero ninguna autoridad encontró evidencia de que hubiera salido del país ni ingresado a esa región de Asia. En 1995, Clemente Padilla fue retirado del puesto cuando la investigación avanzaba, según versiones periodísticas de la época, por presión vinculada al entorno del entonces presidente Ernesto Zedillo. Las autoridades mexicanas cerraron el caso en 1996. No se encontró ningún cuerpo. El nombre de Jacobo Grinberg no figura en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

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La publicación del video llega días después de que Ari Telch generó alarma con otro mensaje

MÉXICO, D.F., 19MAYO2009.- FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

El video sobre Jacobo Grinberg se publica en un contexto en el que Ari Telch ha concentrado la atención pública de manera recurrente en los últimos días. El domingo 8 de noviembre, el actor publicó en Facebook una fotografía junto a una mujer desconocida y escribió que lo perseguía, que no recordaba su nombre y que temía estar secuestrado. El mensaje se viralizó y dividió a sus seguidores: algunos expresaron preocupación, otros lo interpretaron como una broma. Al día siguiente, Ari Telch se presentó con normalidad en el Teatro Xola Julio Prieto de la Ciudad de México para ofrecer una función de D’Mente, el monólogo sobre trastornos mentales que lleva más de ocho años en escena. En una breve entrevista con Venga la Alegría antes de subir al escenario, el actor vinculó el mensaje de Facebook con una mujer de Veracruz a quien dijo conocer desde hace 29 años. El 14 de noviembre, Ari Telch respondió en su cuenta de X a un usuario que lo cuestionó por su comportamiento: “No ventile mis trastornos, ocúpese de su vida”.

Ari Telch ha hablado antes de la desaparición de su hermano pero evita las teorías conspirativas

Doctor Jacobo Grinberg (Foto: Twitter@ViciousDarko)

En declaraciones previas al video de esta semana, Ari Telch se había referido al caso de Jacobo Grinberg con resignación. “No sabemos si lo asesinaron, no sabemos si trascendió, no sabemos qué pasó. Aquí está sin duda”, afirmó el actor en una entrevista anterior. También descartó públicamente la teoría circulada en redes sociales que sugería que Jacobo Grinberg y un personaje conocido como Shiva Shambho eran la misma persona, calificando esa versión de ignorante. Ari Telch inició su carrera artística en 1975, cuando participó en El violinista en el tejado a los 14 años. Desde 1986 trabaja de manera ininterrumpida en cine, teatro y televisión. En 2002 recibió un diagnóstico de trastorno bipolar. En septiembre de 2026 continuaba con gira nacional del monólogo D’Mente.

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