México

Ataque armado deja sin vida a líder del PRI y a su esposa regidora en Veracruz

Las víctimas fueron Gervacio Hernández Mellado, dirigente municipal del PRI en Texhuacán y la regidora Juana Tzanahua Gálvez

Mataron al líder del PRI Gervacio Hernández Mellado y a su esposa la regidora Juana Tzanahua Gálvez. Crédito: Captura de Video
Mataron al líder del PRI Gervacio Hernández Mellado y a su esposa la regidora Juana Tzanahua Gálvez. Crédito: Captura de Video
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La tarde de esta sábado, un ataque armado derivó en la muerte de Gervacio Hernández Mellado, dirigente municipal del PRI en Texhuacán, Veracruz, y Juana Tzanahua Gálvez, regidora única del Ayuntamiento.

A través de un comunicado, la dirigencia estatal del partido tricolor confirmó el par de homicidios.

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Asesinan a líder del PRI y a su esposa del regidora en Veracruz

En la nota informativo, el priismo veracruzano condenó el doble homicidio y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva para identificar, localizar y llevar ante la justicia a los responsables.

Información en desarrollo...

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