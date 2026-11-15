Consejeros del INE tunden a Guadalupe Taddei: recuerdan que bloqueó un acuerdo para licitar 25 documentos electorales

El consejero electoral Martín Faz Mora emitió una dura crítica contra la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Crédito: X/ @MartinFazMora

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Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de este viernes, la intervención del consejero Martín Faz volvió a poner en el centro de la polémica a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

De acuerdo con Faz Mora, en septiembre pasado, Taddei Zavala y su grupo de consejeros afines desecharon un acuerdo para elaborar 25 documentos electorales, al tiempo que sugirió que esta decisión pudo ser parte de una estrategia para evitar licitaciones de los contratos y adjudicarlos directamente a las empresas consentidas de la sonorense.

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Consejeros del INE recuerdan que Taddei bloqueó acuerdo para licitar documentos electorales

Las declaraciones Martín Faz se dan justo en medio del escándalo de presunta corrupción que involucró a Taddei, altos funcionarios del INE y al empresario José Alfredo Hernández Casillas, quien destaca en la trama por ser dueño de una red de compañías beneficiadas por importantes contratos del árbitro electoral y los institutos electorales locales.

En ese sentido, Martín Faz afirmó que “existen razones suficientes para preguntarnos si la decisión de retrasar esta aprobación formó parte de un esquema orientado a reducir los tiempos disponibles para licitar y generar condiciones que posteriormente permitieran justificar adjudicaciones directas potencialmente favorables a determinadas empresas”.

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El consejero Martín Faz criticó fuertemente el actuar de Guadalupe Taddei. Crédito: X /@ErnestoGuerra_

Así fue cómo Taddei habría buscado beneficiar a proveedores cercanos

El origen del caso se remonta al 3 de septiembre, fecha en que Faz presentó ante el Consejo General un acuerdo con el diseño y el contenido de 25 documentos electorales. El INE tenía contemplado imprimir ese material en sus propias instalaciones o a través de proveedores externos, de cara al proceso electoral del próximo año.

Sin embargo, Taddei intervino aquel día y no permitió que el acuerdo presentado por el consejero Faz tuviera una votación a favor, bajo el argumento de que seguían “en desarrollo definiciones relacionadas con el voto anticipado, el voto de las personas en prisión preventiva, y en lo aplicable al voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero”.

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En la votación, los siete integrantes del bloque de la ahora expresidenta —la propia Taddei, Frida Gómez, Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño, Arturo Chávez, Blanca Cruz y Norma Irene de la Cruz— rechazaron el acuerdo y regresaron el expediente al área del INE encargada de elaborar la propuesta.

Los consejeros del INE recordaron cuando Guadalupe Taddei bloqueó un acuerdo para licitar documentos electorales. Crédito: INE

Documentos electorales regresan a la discusión del Consejo General

Sería hasta el 13 de noviembre, más de dos meses después, que los mismos 25 documentos volvieron a la discusión del Consejo General del INE. De acuerdo con Faz:

13 de ellos quedaron idénticos a los que presentó el consejero en septiembre,

11 tuvieron cambios de imagen.

Uno más no tuvo “cambios sustantivos”.

No obstante, después de estár más de 60 días en la congeladora, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral alertó sobre el vencimiento de los plazos necesarios para licitar los contratos relacionados con la elaboración de los materiales en cuestión. Lo anterior, según Faz, podría abrir la puerta para justificar el cambio de modalidad de contratación, de licitación pública a adjudicación directa.

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“No podemos analizar lo sucedido como si ocurriera al margen del contexto que hoy enfrenta nuestro instituto, estamos atravesando una crisis institucional derivada de graves señalamientos sobre presuntas irregularidades en las contrataciones, conflicto de interés y posibles beneficios indebidos a determinados proveedores durante la gestión de Guadalupe Taddei”, dijo Faz, quien insistió en que “tenemos la obligación institucional de examinar si estamos ante una simple deficiencia de planeación o ante un patrón deliberado”.

Carla Humphrey respalda el proyecto de Martín Faz

Cabe señalar que la postura de Faz fue apoyada por la consejera Carla Humprhey, quien respaldó el proyecto el pasado 3 de septiembre.

“No encontré seriedad técnica ni soporte normativo en los alegatos de Taddei para la devolución”, planteó la consejera, según quien “su posterior renuncia en medio de severos cuestionamientos precisamente sobre contrataciones hace indispensable revisar este expediente con especial cuidado”, expresó.

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INE denuncia FGR Guadalupe Taddei (Diseño: Victor Cisneros/Infoabe México)

Consejerías afines salen en defensa de Taddei

Pese a la crisis de credibilidad que enfrenta el árbitro electoral, en defensa de su actuación dos meses atrás –cuando Taddei todavía mantenía todo el control del INE–, la consejera Frida Gómez consideró que le parecía “muy grave que se pretenda vincular un tema técnico con un asunto que está viviendo esta institución sobre una cuestión de integridad, de ética”.

“En su momento se ha analizado precisamente las razones por las que ese documento fue devuelto”, insistió la consejera.

Sobre Frida Gómez, ella fue autora de dos polémicos acuerdos, rechazados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que relajaban los controles del INE sobre los observadores electorales –quitaban el requisito de verificar que no fueran servidores de la nación u operadores de programas sociales-- y que abrían un camino para que las boletas “planchadas” pudiera ser contabilizadas.

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No olvidan el “legado” de Taddei en el INE, pues las y los consejeros electorales recordaron que la sonorense bloqueó un acuerdo para licitar la impresión de 25 documentos electorales.