Baches, por encima de la inseguridad entre las demandas ciudadanas, reconoce titular de la SICT

baches, principal queja de los mexicanos (Jorge Contreras/Infobae México)

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La falta de mantenimiento de las carreteras y la presencia de baches representan una de las principales inconformidades de la población, incluso por encima de la percepción de inseguridad, reconoció Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante su participación en la inauguración de la XLII Semana Interdisciplinaria de la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual (UTEyCV) de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el funcionario destacó que el deterioro de las vialidades constituye una de las demandas más recurrentes de los ciudadanos.

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“Por encima, incluso del tema de seguridad, el tema de los baches es algo muy sentido”, expresó al explicar las acciones que realiza la dependencia para mejorar las condiciones de la infraestructura carretera del país.

Esteva Medina señaló que el Gobierno federal cuenta con un presupuesto histórico de 50 mil millones de pesos para atender la red carretera, tanto en los tramos federales libres de peaje como en las autopistas de cuota.

De acuerdo con el secretario, los recursos permitirán intervenir 42 por ciento de la red, mediante trabajos de conservación, mantenimiento y rehabilitación de las vialidades que presentan daños.

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SICT utiliza sistema para detectar baches y supervisar carreteras

Jesús Esteva Medina, titular de la SICT (Video: UPIICSA)

El funcionario también indicó que entre 2025 y 2030 se desplegarán mil 200 frentes de obra en infraestructura carretera, en donde “se estarán interviniendo 11 mil 366 km con una inversión de 647 mil 832 millones de pesos”.

Como parte de las estrategias para mejorar el estado de las carreteras, la SICT implementó un sistema de control, evaluación y monitoreo que permite revisar periódicamente las condiciones de la infraestructura federal.

El funcionario explicó que este mecanismo se actualiza una vez a la semana y contempla recorridos por la totalidad de la red federal, con el propósito de identificar los tramos que requieren atención y verificar que los trabajos de reparación se lleven a cabo.

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La modernización de la vía busca ofrecer una carretera más segura, eficiente y preparada para el crecimiento económico del sureste mexicano.

“Tenemos un sistema de control de evaluación y monitoreo de carretera. Una vez a la semana se actualiza y se recorre totalmente la red federal”, indicó.

Detalló que el sistema permite detectar los daños en la superficie de rodamiento y generar información para dar seguimiento a las necesidades de mantenimiento.

Uno de los mecanismos utilizados para identificar los baches consiste en una camioneta equipada con tecnología de detección que circula por las carreteras y registra las irregularidades del pavimento, incluida la profundidad de los daños.

Con esta información, la dependencia puede identificar las afectaciones y establecer las acciones necesarias para su reparación, además de supervisar que los puntos detectados reciban atención.

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La estrategia busca fortalecer la vigilancia de las condiciones de las vialidades y evitar que los daños permanezcan sin intervención, particularmente en los tramos que requieren trabajos de conservación.

México tiene más de 52 mil kilómetros de carreteras federales

México cuenta con aproximadamente 52 mil kilómetros de carreteras federales (SICT México)

Esteva Medina explicó que el mantenimiento de la infraestructura representa un reto considerable debido a la extensión de la red carretera bajo responsabilidad federal.

Precisó que México cuenta con aproximadamente 52 mil kilómetros de carreteras federales, de los cuales 40 mil kilómetros corresponden a vías libres de peaje y alrededor de 11 mil 500 kilómetros a autopistas de cuota.

La dimensión de esta infraestructura obliga a mantener mecanismos permanentes de supervisión para identificar las afectaciones que surgen por el desgaste de los pavimentos, el tránsito vehicular y las condiciones a las que están expuestas las carreteras.

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Asimismo, destacó el avance del programa de Caminos Artesanales, cuya meta es construir 523 con una inversión superior a los 32 mil millones de pesos, lo que dará continuidad a una política de infraestructura social que acerca servicios y oportunidades a comunidades históricamente marginadas.

La presencia de baches no solo representa una molestia para los automovilistas, sino que también puede provocar daños a los vehículos, afectar los tiempos de traslado y generar riesgos para quienes utilizan diariamente estas vías.

Por ello, la dependencia busca mantener un esquema de revisión semanal que permita detectar los desperfectos, dar seguimiento a las reparaciones y avanzar en la conservación de la red carretera federal.

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