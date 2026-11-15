México

Entrenador de natación enfrentará proceso penal por agresión sexual a un menor en la alcaldía Venustiano Carranza

Juan Carlos “N” permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente luego de que un juez lo vinculara a proceso por presuntamente amenazar con una navaja y agredir sexualmente a un adolescente de 17 años

Juan Carlos "N" fue detenido el pasado 3 de noviembre. Crédito: FGJCDMX
Juan Carlos "N" fue detenido el pasado 3 de noviembre. Crédito: FGJCDMX
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Juan Carlos “N”, entrenador de natación, por su probable participación en el delito de violación agravada cometido contra un adolescente de 17 años.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2026 dentro de una escuela deportiva ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, donde el imputado se desempeñaba como entrenador y tenía contacto directo con los alumnos que acudían a clases.

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De acuerdo con la investigación, el adolescente se encontraba en los vestidores de la instalación cuando Juan Carlos “N” se le acercó y le insistió en que se probara un traje de baño. En ese momento, lo habría amenazado con una navaja y cometido una agresión sexual en su contra, según el expediente integrado por la FGJCDMX. El entrenador utilizó su posición dentro de la escuela para aproximarse a la víctima.

La madre del adolescente presentó la denuncia el mismo día de los hechos

La FGJCDMX reveló que después de la agresión, el adolescente contó a su madre lo ocurrido en los vestidores de la escuela de natación. Ella acudió de inmediato a presentar una denuncia, que inició una investigación ese mismo día a través de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, área especializada en este tipo de casos.

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La rapidez con la que la madre dio aviso a las autoridades permitió que el Ministerio Público comenzara a reunir elementos probatorios desde las primeras horas posteriores a la agresión. Esta área de la FGJCDMX atiende específicamente delitos cometidos contra menores de edad, lo que marcó la ruta institucional que siguió el caso desde su origen.

Fachada Fiscalía CDMX
La denuncia fue presentada por la madre de la víctima. (Foto: FGJCDMX)

Como parte de las indagatorias, el agente del Ministerio Público recabó las declaraciones de la madre y del adolescente, además de documentación proporcionada por la propia escuela donde Juan Carlos “N” trabajaba como entrenador. Esta documentación permitió a las autoridades confirmar la relación laboral del imputado con la institución deportiva y su acceso a los espacios donde ocurrió la agresión.

La investigación también incluyó un dictamen pericial en psicología, elaborado para determinar el estado emocional de la víctima tras la agresión, y un informe de la Policía de Investigación (PDI) con los hallazgos obtenidos durante las pesquisas. Ambos elementos resultaron centrales para sustentar la solicitud de orden de aprehensión ante un juez.

Con estos elementos reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Juan Carlos “N” el 30 de septiembre de 2026.

La PDI localizó y detuvo al imputado

Agentes de la Policía de Investigación localizaron y aprehendieron a Juan Carlos “N” el 3 de noviembre de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, demarcación distinta a donde ocurrieron los hechos que se le imputan.

Tras la detención, los agentes lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El traslado del imputado marcó el inicio de la etapa judicial del proceso, que culminó días después con la audiencia en la que se determinó su situación jurídica frente al delito de violación agravada que se le atribuye. Durante esa audiencia, el Ministerio Público presentó ante el juez los datos de prueba recabados a lo largo de la investigación.

El juez procesó al entrenador y fijó un plazo de un mes y 15 días para la investigación complementaria

El pasado 9 de noviembre de 2026, con los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Juan Carlos “N”. La decisión del juez se basó en el conjunto de testimonios, el dictamen psicológico y el informe policial reunidos desde el inicio de la carpeta de investigación.

El juez determinó que el imputado permaneciera en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal en su contra, medida cautelar que mantiene a Juan Carlos “N” recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente durante el desarrollo del proceso.

La autoridad judicial estableció un plazo de un mes y 15 días para que el Ministerio Público concluyera la investigación complementaria sobre el caso. Durante ese periodo, la FGJCDMX deberá reunir los elementos adicionales necesarios para sustentar la acusación formal contra el entrenador de natación y definir la siguiente etapa procesal.

En un comunicado compartido este 14 de noviembre, la FGJCDMX reafirmó su compromiso de investigar y perseguir los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, así como de proteger sus derechos y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

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