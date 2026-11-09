Así escapó Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, de sus secuestradores: recorrió 80 kilómetros

El presidente municipal recorrió aproximadamente 80 kilómetros durante su huida.

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El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, relató cómo consiguió escapar de sus captores luego de permanecer privado de la libertad en un potrero.

El edil aprovechó un descuido de las personas que lo mantenían retenido, saltó una cerca y emprendió la huida junto con otras personas.

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Después de ser localizado con vida este domingo 8 de noviembre, el alcalde habló con medios de comunicación sobre lo ocurrido y describió parte del recorrido que realizó para conseguir ayuda.

Aunque aseguró que no sufrió golpes ni lesiones, reconoció que atravesó momentos de mucho temor durante su cautiverio.

Miguel Ángel Almaraz aprovechó un descuido para escapar del potrero

Al ser cuestionado sobre su estado de salud y las circunstancias en las que consiguió liberarse, Almaraz señaló que se encontraba bien, aunque todavía resentía el impacto de lo sucedido.

El presidente municipal explicó que permanecía retenido en un potrero y que la oportunidad para escapar llegó cuando sus captores salieron del lugar. Ante ese descuido, él y otras personas brincaron una cerca y comenzaron a correr para alejarse de la zona.

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De acuerdo con su testimonio, la primera parte de la huida consistió en correr durante aproximadamente una hora sin detenerse. Posteriormente, continuaron su recorrido durante toda la noche hasta conseguir llegar a un lugar seguro.

Al describir la experiencia, el alcalde reconoció que, aunque no presentó lesiones físicas, vivió momentos de temor durante el tiempo que permaneció privado de la libertad.

El alcalde recorrió 80 kilómetros durante toda la noche

Almaraz detalló que después de abandonar el potrero no encontraron inmediatamente un lugar donde ponerse a salvo, por lo que tuvieron que continuar desplazándose durante varias horas.

El recorrido, según sus propias palabras, se extendió a lo largo de aproximadamente 80 kilómetros. Después de correr durante una hora, él y sus acompañantes deambularon durante toda la noche hasta alcanzar una zona donde pudieron solicitar apoyo.

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Entre los detalles que compartió sobre su escape destacan:

Lugar de cautiverio: un potrero donde permanecía retenido.

Oportunidad de escape: un descuido de las personas que lo vigilaban.

Primera etapa: saltó una cerca y corrió durante una hora sin detenerse.

Recorrido posterior: caminó y se desplazó durante toda la noche.

Distancia: aproximadamente 80 kilómetros , de acuerdo con su relato.

Estado de salud: aseguró que no tenía golpes ni lesiones, aunque reconoció haber pasado momentos de mucho miedo.

Así consiguió llegar a un punto de auxilio

Tras conseguir alejarse de sus captores, el presidente municipal llegó a una zona donde pudo abordar un autobús de pasajeros para continuar su traslado.

De acuerdo con la información compartida durante el encuentro con medios, el edil llegó hasta los límites de Coahuila con Zacatecas, donde encontró un filtro de seguridad de la Policía de Acción y Reacción.

En ese punto solicitó ayuda a los elementos policiales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y participaron en las acciones para ponerlo a salvo.

Su localización fue confirmada durante la mañana del domingo por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México había encontrado al alcalde con vida.

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Autoridades de cuatro estados participaron en su localización

El operativo contó con la colaboración de autoridades federales y corporaciones de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

García Harfuch destacó la coordinación entre las distintas instituciones y reconoció el respaldo de los gobernadores David Monreal Ávila, Manolo Jiménez Salinas, Ricardo Gallardo Cardona y Américo Villarreal Anaya.

En las labores participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El caso comenzó a conocerse la noche del sábado 7 de noviembre, cuando la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas recibió un reporte sobre la probable privación ilegal de la libertad del presidente municipal y sus acompañantes.

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¿Cómo ocurrió la privación de la libertad de Miguel Ángel Almaraz?

Las primeras investigaciones señalaron que el alcalde viajaba con familiares y personas de su equipo cuando fueron interceptados por un grupo armado en la zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí indicó inicialmente que los hechos habrían ocurrido sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, mientras que los acompañantes del edil fueron abandonados en la vía y posteriormente llegaron a Cedral para pedir auxilio.

Aunque Almaraz ya fue localizado con vida y pudo relatar cómo consiguió escapar, las autoridades no habían informado sobre la identidad de los responsables ni las circunstancias específicas que motivaron la privación de la libertad.

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El testimonio del alcalde permitió conocer cómo transcurrieron las horas posteriores a su escape, desde que abandonó el potrero hasta que consiguió llegar a un punto de seguridad y solicitar ayuda.