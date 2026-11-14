Evacúan a 40 personas por fuga de gas en Coyoacán: perforaron tubería mientras realizaban trabajos de pavimentación

Atienden fuga de gas en Coyoacán

Guardar

Una fuga de gas natural obligó a evacuar a 40 personas en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, luego de que trabajadores perforaran una tubería de cuatro pulgadas mientras realizaban labores de reencarpetamiento en la colonia Los Reyes. De acuerdo a las autoridades, no se reportaron personas lesionadas.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Cruz Verde y Real de los Reyes, en inmediaciones del Barrio del Niño Jesús. La zona quedó delimitada mientras personal especializado revisaba el daño y controlaba la salida de gas.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que la fuga se originó durante los trabajos de pavimentación. La dependencia activó medidas para reducir el riesgo a vecinos, peatones y trabajadores que permanecían cerca del punto afectado.

La evacuación alcanzó a 40 personas, quienes salieron del perímetro mientras continuaban las maniobras de atención. La autoridad capitalina indicó que no hay lesionados tras el incidente.

Dañan tubería durante trabajos y ocasionan fuga de gas

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió la emergencia por una perforación en una tubería de gas natural de cuatro pulgadas localizada en la vía pública.

PUBLICIDAD

Los bomberos trabajaron en coordinación con personal de Gas Naturgy para detener la fuga y reparar el tramo afectado. Las labores se concentraron en el punto donde la maquinaria de reencarpetamiento alcanzó la instalación subterránea.

La presencia de gas natural obligó a establecer un perímetro de seguridad para evitar que alguna fuente de calor, chispa o flama provocara un incendio. Los cuerpos de emergencia restringieron el acceso mientras concluyeron las revisiones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que la delimitación permitió separar a la población de la zona donde se registró la fuga. El despliegue incluyó personal operativo para vigilar el área y apoyar el desalojo preventivo.

PUBLICIDAD

Los trabajos de reparación continuaron luego de que bomberos y técnicos lograron controlar la salida de gas. Las autoridades no precisaron el tiempo que permanecieron las maniobras ni el momento en que la circulación en la zona pudo restablecerse por completo.

Bomberos en CDMX atendieron 17 fugas de gas en 24 horas

Juan Manuel Pérez Cova, conocido como Jefe Vulcano y titular del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, informó que la corporación atendió 17 fugas de gas en la capital durante las últimas 24 horas.

El reporte también incluyó 13 incendios, siete árboles seccionados, cinco choques y cuatro rescates de personas. Las cifras mostraron la diversidad de servicios que cubrieron los bomberos en las 16 alcaldías.

PUBLICIDAD

La fuga en Coyoacán se sumó a esos servicios. En este caso, el origen se ubicó en la perforación de una línea de gas durante trabajos sobre la carpeta asfáltica, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.

El gas natural suele distribuirse mediante instalaciones subterráneas, por lo que las obras de mantenimiento vial requirieron revisión previa de la infraestructura que atravesaba el subsuelo. Cuando una tubería resultó dañada, los protocolos contemplaron acordonar el sitio, retirar a las personas cercanas y solicitar la intervención de técnicos de la empresa responsable.