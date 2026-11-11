México

The Warning aclara su participación en el concierto de Garbage en el Zócalo: solo una de las hermanas Villarreal subirá al escenario

Paulina confirmó la colaboración especial con Shirley Manson y explicó cómo surgió la confusión sobre la presencia de la agrupación regiomontana en el espectáculo gratuito

Su talento ha traspasado barreras.
Las mexicanas han conquistado a público nacional e internacional. (Instagram/ @thewarningrockband)
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La expectativa por el concierto de Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México generó confusión entre los seguidores de The Warning, luego de que circularan versiones sobre una posible presentación de las tres hermanas Villarreal como parte del espectáculo. Sin embargo, Paulina, integrante de la banda regiomontana, aclaró qué es lo que sucederá.

Durante una entrevista con Jessie Cervantes para EXA FM, las músicas hablaron sobre la invitación de Shirley Manson, vocalista de Garbage, para compartir el escenario el próximo 14 de noviembre. Fue Paulina quien confirmó que será la única integrante de The Warning que acompañará a la banda estadounidense para interpretar una canción.

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“Pero yo voy a acompañar a Garbage este 14 de noviembre en el Zócalo. Voy a cantar una canción con ellos”, expresó emocionada. De esta manera, la cantante puso fin a las especulaciones sobre una posible presentación de las tres hermanas en el emblemático recinto capitalino.

Paulina Villarreal aclara la confusión sobre The Warning y Garbage

La baterista originaria de Monterrey destaca por su potencia, precisión y presencia escénica en el rock contemporáneo.
Paulina Villarreal, baterista de The Warning, celebra su cumpleaños marcada por el ascenso internacional del trío regiomontano. - (Jovani Pérez/ Infobae)

La conversación comenzó cuando Jessie Cervantes mencionó que había encontrado información sobre una supuesta participación de The Warning junto a Garbage en el Zócalo. Daniela y Paulina reconocieron que Shirley Manson había compartido una publicación en la que adelantaba que alguien de las tres hermanas subiría al escenario, sin revelar su identidad.

“Shirley compartió justo que alguien se iba a subir con ella al escenario de nosotras tres”, explicó Paulina. Daniela añadió que la cantante había invitado al público a adivinar quién sería la elegida, situación que provocó diferentes interpretaciones entre los seguidores de ambas agrupaciones.

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La integrante de The Warning reconoció que inicialmente no sabía si debía hablar sobre el anuncio, pero finalmente confirmó los detalles durante la entrevista. Así, quedó aclarado que la colaboración será individual y no una presentación de la banda regiomontana como invitada especial en su totalidad.

La integrante de The Warning está emocionada por compartir escenario con Shirley Manson

Garbage
Garbage se presenta este sábado 14 de noviembre en el Zócalo con The Warning como invitada sorpresa. (Captura de pantalla @garbage)

Paulina también aprovechó el espacio para expresar la admiración que siente por Garbage y, particularmente, por su vocalista. Explicó que las tres hermanas son seguidoras de la agrupación y que ya habían tenido oportunidad de conocer anteriormente a Shirley Manson.

“La verdad es que las tres somos súper, súper fans”, comentó. Además, destacó la amabilidad de la cantante y la inspiración que representa su trayectoria para quienes también se dedican al rock.

Para Paulina, compartir el escenario del Zócalo con Shirley y los demás integrantes de Garbage representa una experiencia especial. “Poder subirme al escenario con ella y con toda la banda, que es increíble, y compartir ese momento en el Zócalo, la verdad es que estoy muy emocionada, ya quiero que sea”, expresó.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Garbage en el Zócalo?

Cuatro integrantes de la banda Garbage de pie en la plaza del Zócalo frente a la catedral, junto a una bandera mexicana y texto rosado
Un cartel promocional anuncia la presentación gratuita de la banda de rock Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México el 14 de noviembre. (Concierto Garbage/Gob CDMX)

El espectáculo gratuito de Garbage está programado para el sábado 14 de noviembre en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. El acceso peatonal comenzará a las 14:00 horas, mientras que la presentación de la cantante argentina MUÑEKI77A está prevista para las 18:30 horas.

Garbage tiene programado subir al escenario a las 20:30 horas. Las autoridades podrán restringir los accesos cuando se alcance la capacidad máxima del espacio, por lo que se contempla el ingreso por las calles Francisco I. Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y Pino Suárez.

La participación de Paulina se suma a un momento importante para The Warning, agrupación integrada por Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, quienes también atraviesan una etapa destacada de su trayectoria. Las hermanas regiomontanas están nominadas a los Latin Grammy y tienen anunciado su primer concierto en el Estadio GNP Seguros para el 5 de febrero de 2027. Mientras tanto, será Paulina quien represente a sus hermanas en esta colaboración con Garbage, una cita que promete reunir dos generaciones del rock en uno de los escenarios más emblemáticos de México.

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