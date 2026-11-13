Caso Carlos Emilio: admiten demanda contra funcionarios de la SSPC por presuntas omisiones en la investigación

Carlos Emilio desapareció el pasado 5 de octubre de 2025. Crédito: FGR

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Una jueza federal admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Brenda María Valenzuela Gil contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y cuatro funcionarios de esa dependencia, por presuntas omisiones en la investigación sobre la desaparición de su hijo Carlos Emilio Galván Valenzuela, ocurrida el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán.

La Jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Viridiana Quiroz Ángel, certificó el 11 de noviembre la admisión del recurso, registrado bajo el expediente 1184/2026-IV.

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La resolución llegó más de un año después de la desaparición del joven, originario de Durango, quien fue visto por última vez en el bar Terraza Valentino, en la Zona Dorada de Mazatlán. El 24 de octubre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) había asegurado ese inmueble, en un operativo conjunto con la SSPC y la Guardia Nacional, como parte de las diligencias.

Jueza ordenó a García Harfuch y funcionarios de la SSPC rendir informes en 48 horas

Según un comunicado de la organización Defensorxs, que Valenzuela Gil difundió en su cuenta de X, la jueza admitió la demanda en contra del secretario Omar García Harfuch y diversos funcionarios de la SSPC, entre ellos el Subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de esa dependencia, el titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto y Operaciones Estratégicas, la encargada del despacho de la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, y un funcionario adscrito a esa misma unidad de investigación.

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Demanda de amparo contra funcionarios de la SSPC. Crédito: X - @BrendaValgil

A todos ellos se les otorgó un plazo de 48 horas para rendir los informes previos donde deberán pronunciarse sobre las omisiones que se les reclaman. Según el documento judicial que la madre hizo público, la demanda señaló tres actos reclamados: la omisión de supervisar la ejecución de los actos de investigación ordenados por el Ministerio Público Federal, la omisión de ejecutar esos mismos actos de investigación, y la omisión de localizar a testigos determinados dentro de las carpetas de investigación del caso.

La demanda fue promovida por el apoderado legal Carlos Escobedo Suárez en representación de Valenzuela Gil, identificada en el expediente con las iniciales B.M.V.G. como víctima indirecta. Defensorxs precisó que, en concreto, la Fiscalía General de la República había solicitado a la SSPC la localización de dos testigos clave para comprender lo que sucedió en Mazatlán el 5 de octubre de 2025, fecha en que desapareció Carlos Emilio.

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Hasta el momento de la admisión de la demanda, la SSPC no había localizado a esos testigos ni tampoco había demostrado haber realizado las actividades necesarias para ello, de acuerdo con el comunicado de la organización. Tras conocer la resolución, Valenzuela Gil afirmó en su publicación en X que la ley obligaba a las autoridades “a rendir cuentas y a actuar de inmediato” ante la orden judicial.

La jueza negó la suspensión provisional por el riesgo de dejar sin materia el juicio

La jueza a cargo admitió la demanda, pero negó la suspensión provisional que había solicitado la defensa de Valenzuela Gil. Según explicó Defensorxs en su comunicado, la suspensión provisional es una medida que, de concederse, habría obligado a la SSPC a detener de inmediato las omisiones reclamadas, es decir, a iniciar sin demora la localización de los testigos, incluso antes de que concluyera el juicio de amparo.

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La jueza consideró que otorgar esa medida cautelar antes de resolver el fondo del asunto podía dejar sin materia el juicio. Esto significa que, si la SSPC cumplía con la suspensión y localizaba a los testigos de inmediato, el amparo perdería su razón de ser antes de que un juez determinara formalmente si hubo o no una omisión por parte de las autoridades señaladas. Por ese motivo, la jueza prefirió esperar a que avanzara el proceso judicial ordinario antes de obligar a la SSPC a actuar.

Ficha de búsqueda de Carlos Emilio Galván Valenzuela. (Crédito: facebook)

Ante esa negativa, la defensa de la familia interpuso un recurso de queja ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal de la Ciudad de México, de acuerdo con el comunicado de Defensorxs. Este recurso es una instancia que permite a un tribunal superior revisar si la decisión de la jueza de distrito, en este caso la negativa a la suspensión provisional, fue correcta o si debía revertirse.

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El Tribunal Colegiado deberá resolver en los próximos días si emite una orden directa para que la SSPC actúe sin demora en la localización de los testigos, o si confirma la decisión de la jueza y la familia debe esperar a la conclusión del juicio de amparo para obtener esa instrucción. Defensorxs señaló que, en la búsqueda de una persona desaparecida, esa decisión definirá si la familia obtiene una respuesta inmediata o si deberá sujetarse a los tiempos procesales ordinarios.

Defensorxs lamentó que la familia tuviera que recurrir a tribunales para exigir a la SSPC cumplir su deber

El comunicado de Defensorxs contrastó la falta de avances en la localización de los testigos con los despliegues operativos que se reportaban públicamente en el estado de Sinaloa, con participación del Centro Nacional de Inteligencia y de las áreas correspondientes de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

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La organización señaló que, todos los días, se presumen detenciones de mandos criminales y presuntos generadores de violencia con la participación de esas instancias con capacidad de procesamiento de inteligencia.

Comunicado de Defensorxs tras la admisión de la demanda. Crédito: X - @BrendaValgil

La organización lamentó que la familia de Carlos Emilio tuviera que recurrir a instancias judiciales federales para conminar a las autoridades de seguridad a cumplir con sus obligaciones en la investigación sobre la desaparición de una persona, en un contexto en el que se presumen públicamente importantes despliegues operativos en el estado.

La madre de Carlos Emilio dejó un llamado directo en su publicación: “Las instituciones deben responder con la urgencia que esta tragedia exige. No voy a descansar, ni voy a callar, hasta encontrar a mi hijo.”

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