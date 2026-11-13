México

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 13 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este viernes 13 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este viernes 13 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense cotizó en promedio a 18,52 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,47% en comparación con el precio de cierre anterior de 18,6 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense presentó un descenso del -0,61%, mientras que su variación interanual muestra un avance del 2,77%.

PUBLICIDAD

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, marcando un descenso en su valor durante un día consecutivo.

La volatilidad actual se sitúa en 6,26%, por debajo de la volatilidad de referencia del 8,32%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Captan nueva pelea entre alumnas de secundaria ahora en Nuevo León l VIDEO

(ADVERTENCIA: imágenes sensibles) El incidente ocurrió en la Secundaria Técnica 90 de Santa Catarina

Captan nueva pelea entre alumnas de secundaria ahora en Nuevo León l VIDEO

Cómo prevenir riesgos al asistir a eventos masivos: recomendaciones de las autoridades

Con estos consejos las autoridades buscan mejorar la experiencia de todos los asistentes

Cómo prevenir riesgos al asistir a eventos masivos: recomendaciones de las autoridades

Jorge Romero compara investigación del fraude electoral de 2006 con exigencia de disculpa a España por La Conquista

El dirigente del PAN afirmó que no “están nerviosos” por la comisión para investigar el presunto fraude

Jorge Romero compara investigación del fraude electoral de 2006 con exigencia de disculpa a España por La Conquista

Un mes después de la muerte del delfín Moana, Profepa suspende Delfinario Sonora: impone medidas de seguridad ante los hechos

La dependencia exigió un programa de enriquecimiento y mantendrá visitas de inspección para verificar las condiciones del agua y la infraestructura, además del cumplimiento de las disposiciones emitidas tras el fallecimiento del ejemplar

Un mes después de la muerte del delfín Moana, Profepa suspende Delfinario Sonora: impone medidas de seguridad ante los hechos

CDMX se hunde hasta 40 centímetros al año: depende del Cutzamala para abastecerse de agua

Ante la disminución del agua disponible en los manantiales, comenzó una extracción intensiva del recurso subterráneo, lo que provocó alteraciones en el suelo

CDMX se hunde hasta 40 centímetros al año: depende del Cutzamala para abastecerse de agua
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: sentencian al hermano de “El Mencho” en EEUU

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: sentencian al hermano de “El Mencho” en EEUU

“Tony Montana”, hermano de “El Mencho” y líder del CJNG, recibe más de 20 años de prisión: Fiscalía pidió 30

Herido de bala, “R2” intentó sobornar a marinos durante su captura: “Tú pide, échame la mano”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

Con gorras alusivas a “El Pez” y “El Fresa”, capturan a dos presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os, Karime Pindter y Aldo Rendón se suben al ring y sorprenden al público durante función de lucha libre

Kenia Os, Karime Pindter y Aldo Rendón se suben al ring y sorprenden al público durante función de lucha libre

TXT en México: este sería el setlist que el grupo de K-pop interpretaría en su concierto

Megapuente en la CDMX: qué hacer gratis, a dónde ir con niños y los eventos imperdibles de este fin de semana

Biby Gaytán vuelve a la televisión tras 18 años: así será su homenaje a María Victoria con Inocencia

Feid agota dos fechas en CDMX y prepara una tercera a solo dos días de arrancar la venta

DEPORTES

Ocho años después de dejar las aulas por las pistas, Pato O’Ward recibe su certificado de preparatoria

Ocho años después de dejar las aulas por las pistas, Pato O’Ward recibe su certificado de preparatoria

Liga MX Femenil: fechas, horarios y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2026

Gilberto Mora y la millonaria cifra que pone en evidencia la diferencia entre las plantillas de México y Jamaica 

Este es el valor de los futbolistas de Jamaica que enfrentarán a la Selección Mexicana en la Concacaf Nations League

Países Bajos vs Grecia: a qué hora y dónde ver en vivo hoy desde México a los Tulipanes en la UEFA Nations League