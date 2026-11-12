Trufas de chocolate, mezcal y naranja: receta fácil para preparar en casa

El chocolate blanco, el mezcal y la naranja componen la base de estas trufas caseras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El chocolate blanco, el mezcal y la naranja forman una combinación suave, aromática y con personalidad mexicana. La cremosidad del chocolate equilibra el carácter ahumado del destilado, mientras que la ralladura de naranja aporta frescura y un aroma cítrico que transforma cada bocado.

Estas trufas de chocolate, mezcal y naranja son una opción sencilla para preparar en casa. No requieren horno ni técnicas complicadas: solo hay que fundir los ingredientes, enfriar la mezcla y formar pequeñas bolitas para cubrirlas con minigrageas blancas.

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Receta de trufas de chocolate, mezcal y naranja

Las trufas se elaboran con una ganache de chocolate blanco, crema para batir y leche en polvo. El mezcal se incorpora al final para conservar mejor su aroma, acompañado de extracto de vainilla y ralladura de naranja.

Después de una refrigeración de aproximadamente 2 horas, la mezcla adquiere una textura firme, pero todavía cremosa. Así se puede trabajar con las manos y formar trufas uniformes.

El resultado es un postre suave, dulce y perfumado, con un ligero toque ahumado. Por contener mezcal, esta receta está destinada exclusivamente a personas adultas.

La receta exige un tiempo de refrigeración de 2 horas para facilitar el moldeado manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Preparación activa: 15 minutos

Cocción: 5 minutos

Refrigeración: 2 horas

Tiempo total: 2 horas con 20 minutos

La mayor parte del tiempo corresponde al enfriamiento de la ganache. No conviene reducir este periodo, porque una mezcla demasiado blanda será difícil de porcionar y cubrir.

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Ingredientes

1 taza de chocolate blanco, picado

1/4 de taza de crema para batir

1/4 de taza de leche en polvo

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

2 cucharadas de mezcal

La ralladura de 1 naranja

1/4 de taza de minigrageas blancas

Para obtener una textura uniforme, utiliza chocolate blanco de buena calidad y pícalo en trozos pequeños. Así se derretirá con mayor facilidad al entrar en contacto con la crema caliente.

Lava y seca bien la naranja antes de rallarla. Aprovecha únicamente la parte anaranjada de la cáscara, ya que la parte blanca puede aportar un sabor amargo.

La preparación rinde aproximadamente 6 porciones y permite decoraciones con capacillos o cocoa sin azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer trufas de chocolate, mezcal y naranja

Pica el chocolate blanco en trozos pequeños y colócalo dentro de un tazón resistente al calor. Vierte la crema para batir en una cacerola pequeña. Caliéntala a fuego bajo durante aproximadamente 5 minutos. Evita que la crema hierva. Cuando aparezca vapor y se formen pequeñas burbujas en las orillas, retira la cacerola del fuego. Añade la leche en polvo a la crema caliente y mezcla hasta integrarla. Incorpora el chocolate blanco picado y el extracto de vainilla. Remueve con una espátula hasta que el chocolate se derrita por completo. Mezcla con suavidad hasta obtener una ganache lisa. Si quedan trozos de chocolate, coloca el recipiente sobre un baño María tibio durante unos segundos y continúa mezclando. Agrega las 2 cucharadas de mezcal y la ralladura de naranja. No añadas el mezcal cuando la mezcla esté hirviendo. El exceso de calor puede disminuir su aroma y afectar la consistencia de la preparación. Cubre el tazón con plástico adherente o una tapa y refrigera durante 2 horas, o hasta que la mezcla esté firme. Coloca las minigrageas blancas en un plato extendido. Toma porciones iguales de la mezcla con una cucharita o una cuchara parisién. Forma bolitas con las manos. Si la preparación se pega demasiado, refrigérala durante 15 minutos adicionales. Pasa cada trufa por las minigrageas blancas hasta cubrir toda la superficie. Coloca las trufas en un recipiente hermético y refrigéralas hasta el momento de servir.

Para una presentación más atractiva, puedes colocar cada pieza en capacillos pequeños. También puedes decorar algunas trufas con ralladura fina de naranja o una pizca de cocoa sin azúcar.

El chocolate blanco requiere trozos pequeños para fundirse con el calor de la crema para batir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 6 porciones. La cantidad final puede variar según el tamaño de cada trufa.

Para que todas las piezas tengan una apariencia uniforme, utiliza la misma cuchara para porcionar la mezcla. Las trufas pequeñas también son más fáciles de enfriar y servir.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 265 kcal

Proteínas: 5 g

Grasas: 17 g

Carbohidratos: 25 g

Azúcares: 23 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

El postre está destinado exclusivamente a personas adultas debido a la graduación alcohólica del mezcal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conserva las trufas dentro de un recipiente hermético en el refrigerador durante un máximo de 5 días.

Colócalas en una sola capa para evitar que se deformen. Si necesitas apilarlas, separa cada nivel con papel encerado.

Retíralas del refrigerador aproximadamente 10 minutos antes de servir. Así recuperarán una textura más suave y cremosa.