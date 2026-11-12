Concierto de Gorillaz en CDMX: revelan precios para el show en Palacio de los Deportes

Los boletos para el concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes oscilan entre $1,215.25 y $4,191.25 pesos con cargos incluidos.

Guardar

Los boletos para ver a Gorillaz en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México costarán entre 1,215.25 y 4,191.25 pesos, según las tarifas con cargos por servicio incluidos que OCESA y Ticketmaster difundieron este 12 de noviembre para el concierto del 11 de diciembre.

La localidad más cara no será Pista, sino Nivel B, con un precio de 4,191.25 pesos. Pista tendrá un costo de 2,951.50 pesos, 1,239.75 pesos menos que esa sección de gradas.

PUBLICIDAD

El concierto forma parte de The Mountain Tour, la gira con la que Gorillaz promociona The Mountain, su noveno álbum de estudio. La cantante mexicana Luisa Almaguer participará como artista invitada en la fecha de la Ciudad de México.

Nivel B cuesta más que Pista: así queda el mapa de precios

The Mountain Tour promueve el noveno álbum de estudio de la banda en recintos de América del Norte y América Latina. (Ocesa)

La distribución de tarifas para el Palacio de los Deportes coloca a Nivel B como la zona de mayor valor, seguida por Pista. Las localidades intermedias y superiores quedan de la siguiente manera: Nivel C tiene un precio de 2,455.25 pesos; Nivel D, de 1,835.25 pesos; y Nivel E, de 1,215.25 pesos.

La diferencia entre Nivel C y Nivel D es de 620 pesos. La misma brecha separa Nivel D de Nivel E, el acceso más económico disponible para la presentación.

PUBLICIDAD

Entre el boleto más caro y el más barato hay una diferencia de 2,976 pesos. Para las cinco categorías, los precios incluyen los cargos por servicio aplicados al momento de la compra, según informó la empresa promotora.

Dos entradas de Nivel B sumarán 8,382.50 pesos. La misma cantidad en Pista costará 5,903 pesos, y dos boletos de Nivel E llegarán a 2,430.50 pesos.

La preventa para clientes HSBC comenzó este 12 de noviembre

La preventa bancaria de boletos para clientes de HSBC ofrece plazos de tres y cinco meses sin intereses. (ocesa)

La Gran Venta HSBC Premier arrancó este 12 de noviembre a las 11:00 horas. Esta primera etapa está reservada para tarjetahabientes Premier con tarjetas de crédito y débito de esa institución.

El 13 de noviembre, también a las 11:00 horas, se habilitará la segunda fase de preventa para el resto de los clientes de HSBC con tarjetas de crédito y débito. Las personas con esos productos bancarios podrán acceder a opciones de tres y cinco meses sin intereses.

PUBLICIDAD

La venta general comenzará el 14 de noviembre a las 11:00 horas y estará disponible para tarjetas de cualquier banco. Los boletos también podrán adquirirse en las taquillas del Palacio de los Deportes, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

El show del 11 de diciembre será la tercera fecha de Gorillaz en México

La presentación en el Palacio de los Deportes conforma la tercera fecha que la agrupación agenda en territorio mexicano.

Gorillaz tiene tres presentaciones programadas en el país antes de cerrar 2026. La primera será el 20 de noviembre en el festival Corona Capital, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde compartirá cartel con Mumford & Sons y James Blake.

La segunda fecha será el 9 de diciembre en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara. Dos días después llegará el concierto en el Palacio de los Deportes, que marcará el regreso de la agrupación a ese recinto tras ocho años de ausencia.

PUBLICIDAD

La presentación del 11 de diciembre será un concierto en solitario, a diferencia del set dentro de un festival programado para el 20 de noviembre. Esa condición implica un espectáculo de mayor duración y con producción propia de Gorillaz.

Luisa Almaguer, artista trans originaria de la alcaldía Azcapotzalco, se desempeña como cantante, compositora, actriz y cineasta. Su participación en la fecha de diciembre la ubica como la encargada de abrir el show en el Palacio de los Deportes.

Gorillaz regresa al Palacio de los Deportes ocho años después

Gorillaz regresa al Palacio de los Deportes tras ocho años de ausencia desde su última presentación en 2018.

La última vez que Gorillaz se presentó en el Palacio de los Deportes fue en 2018, durante la gira de su álbum Humanz. Para el concierto de diciembre, la agrupación llega con material de The Mountain, disco que publicó en 2024.

PUBLICIDAD

The Mountain es el noveno trabajo de estudio de Gorillaz e incluye colaboraciones con artistas como Tame Impala, Beck y Stevie Nicks. El álbum dio nombre a la gira con la que el grupo recorre América del Norte y América Latina durante 2026.

Gorillaz es el proyecto creado en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett. La agrupación presenta sus conciertos con personajes animados en pantallas y combina música en vivo con elementos visuales durante toda la actuación.

Damon Albarn es el compositor, cantante y multiinstrumentista detrás del proyecto. Jamie Hewlett diseña los personajes animados —2-D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs— que conforman la identidad visual de la banda en discos, videos y escenarios.

PUBLICIDAD

La venta general abre el 14 de noviembre a las 11:00 horas

La artista mexicana Luisa Almaguer abre el espectáculo en solitario de la agrupación en la alcaldía Iztacalco.

Quienes no cuenten con tarjeta HSBC deberán esperar al 14 de noviembre para comprar sus boletos. A partir de esa fecha, Ticketmaster habilitará la compra para cualquier medio de pago bancario, con disponibilidad sujeta a las entradas que queden tras las dos etapas de preventa.

Los interesados en asistir podrán elegir entre cinco zonas: Pista, Nivel B, Nivel C, Nivel D y Nivel E. Cada sección tiene precio fijo e incluye los cargos por servicio en la tarifa publicada por OCESA y Ticketmaster.

La cantante Luisa Almaguer abrirá el concierto antes de que Gorillaz tome el escenario. El show está programado para comenzar a las 20:00 horas del viernes 11 de diciembre de 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD