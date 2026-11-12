México

Sacaba la basura y hasta los electrodomésticos: hombre fingió ser barrendero para robar en CDMX

Kevin “N” fue detenido en la alcaldía Iztapalapa por su probable participación en un robo agravado calificado cometido el 3 de febrero en una vivienda de la colonia San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero

Kevin fue detenido tras las denuncias de vecinos de robos a sus casas, se vestía de barrendero para pasar despercibido Foto: SCC CDMX
Kevin fue detenido tras las denuncias de vecinos de robos a sus casas, se vestía de barrendero para pasar despercibido Foto: SCC CDMX
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La Policía de Investigación detuvo el 10 de noviembre de 2026 a Kevin “N” en la alcaldía Iztapalapa por su probable participación en un robo agravado calificado cometido el 3 de febrero en una vivienda de la colonia San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero. Una de las víctimas lo reconoció mediante una fotografía, lo que permitió obtener y ejecutar la orden de aprehensión.

El imputado fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que la investigación continuaba para determinar la participación de otras personas.

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El asalto habría sido cometido por una célula que utilizaba uniformes similares a los del personal de limpia capitalino. Tres hombres aparentaban barrer la calle frente al domicilio y esperaron a que una mujer abriera la puerta para entrar.

Los sujetos irrumpieron por la fuerza, agredieron y amenazaron a la mujer y a un familiar, y los inmovilizaron para apoderarse de 150 mil pesos, varias pertenencias y un vehículo. Después escaparon en la unidad sustraída.

Dos manos situadas tras la espalda con esposas metálicas en las muñecas, frente a una prenda de color oscuro y un fondo desenfocado.
Una mujer con ropa oscura permanece con las manos inmovilizadas a la espalda mediante unas esposas metálicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación siguió el recorrido del vehículo robado

Tras la denuncia, agentes de la Policía de Investigación revisaron las videograbaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5. El análisis permitió rastrear el automóvil, que fue localizado abandonado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

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La captura de Kevin “N” se sumó a las cuatro detenciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana días después del robo. En ese operativo fueron aprehendidos dos mujeres y dos hombres, quienes también habrían estado relacionados con la banda que operaba con la fachada de trabajadores de limpia.

Durante las diligencias, una de las víctimas identificó fotográficamente a Kevin “N” como uno de los participantes directos en el atraco. Con esos datos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo el mandamiento judicial que fue cumplimentado en Iztapalapa.

El imputado quedó sujeto al proceso correspondiente bajo el principio de presunción de inocencia establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

  • Kevin “N” fue detenido en Iztapalapa el 10 de noviembre de 2026.
  • La víctima lo reconoció mediante una fotografía.
  • El vehículo robado fue localizado abandonado en Nezahualcóyotl.

Capturan a dos por querer quedarse con una casa

Los dos hombres fueron trasladados al reclusorio Norte Foto: SSC CDMX
Los dos hombres fueron trasladados al reclusorio Norte Foto: SSC CDMX

Dos hombres identificados como Miguel N, alias El Bam Bam, y Osvaldo N, conocido como El Flaco, fueron detenidos por su probable participación en el despojo de un inmueble donde habitaban siete familias, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2025, cuando un grupo de 11 hombres llegó al inmueble. Cuatro de ellos ingresaron y, mediante amenazas e intimidación, obligaron a las familias a abandonar el lugar con las pertenencias que pudieron sacar.

Durante la agresión, los hombres aseguraron pertenecer al grupo delictivo conocido como La Anti-Unión, según la denuncia de las víctimas.

A partir de los testimonios, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron entrevistas, analizaron videograbaciones del C5 y llevaron a cabo trabajos de campo para identificar a los posibles responsables.

Un día después del despojo, el 4 de julio de 2025, la Fiscalía aseguró el inmueble, que desde entonces permanece bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Con los elementos recabados, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra Miguel N y Osvaldo N, quienes fueron localizados y detenidos por agentes de la PDI el 10 de noviembre de 2026.

Ambos serán trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedarán a disposición de un juez que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía informó que, con corte al 31 de octubre de 2026, ha logrado el aseguramiento o restitución de 324 inmuebles, ha llevado 347 casos ante un juez y concretado 135 mediaciones relacionadas con el delito de despojo.

Las autoridades señalaron que continuarán las investigaciones para identificar a otras personas que pudieran estar involucradas en el caso.

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