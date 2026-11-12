México

Dictan prisión preventiva a Ricardo Alejandro “N” por el homicidio del regidor Gabriel Rivas en Cuernavaca

El sujeto es señalado como presunto autor material del crimen contra el funcionario morenista, ocurrido el pasado 4 de noviembre

El hombre es señalado como presunto autor material del crimen. Crédito: FGE Morelos
El hombre es señalado como presunto autor material del crimen. Crédito: FGE Morelos
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La Fiscalía Regional Metropolitana de Morelos imputó a Ricardo Alejandro “N” por el delito de homicidio calificado, como probable responsable material del asesinato del regidor morenista de Cuernavaca Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre. Un juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva durante la audiencia de formulación de imputación celebrada este 12 de noviembre en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec.

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, plazo que por ley se extiende de 72 a 144 horas, por lo que la audiencia para resolver su vinculación a proceso quedó pendiente de celebrarse.

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Ricardo Alejandro “N” se encontraba privado de su libertad por el delito de resistencia de particulares y enfrentaba su propia audiencia por ese caso en la Ciudad Judicial Atlacholoaya el 11 de noviembre, cuando el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Morelos se desistió de la acusación y el juez ordenó su liberación. Fue inmediatamente después cuando agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le cumplimentaron la orden de aprehensión por el homicidio del regidor.

El fiscal informó la detención sin fotos ni nombre y Harfuch la detalló un día después

El fiscal general del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó el pasado 11 de noviembre que había sido cumplimentada la orden de aprehensión contra el probable responsable material del homicidio, sin revelar fotografías ni el nombre del detenido. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

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El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó sobre la detención de una persona presuntamente relacionada con el homicidio de Gabriel Rivas Ríos. FB - Fiscalía Morelos

Fue hasta la mañana de este jueves 12 de noviembre cuando Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, detalló la captura e identificó públicamente a Ricardo Alejandro “N”, junto con dos fotografías del momento de la detención y de su rostro. Harfuch precisó que la orden de aprehensión se cumplimentó en Xochitepec, Morelos, como resultado de los trabajos de investigación realizados por la SSPC y la Fiscalía de Morelos en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Ricardo Alejandro “N” es señalado como autor material del crimen. Crédito: X - @OHarfuch
Ricardo Alejandro “N” es señalado como autor material del crimen. Crédito: X - @OHarfuch

El funcionario agradeció a la gobernadora Margarita González Saravia su coordinación y apoyo permanente, y reconoció el trabajo de la Fiscalía de Morelos y de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad. Señaló además que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales, “para que este crimen no quede impune”.

El ataque ocurrió cuando el regidor circulaba en su vehículo

Un grupo de hombres armados interceptó a Gabriel Rivas Ríos, de 72 años, la tarde del 4 de noviembre en la colonia Ejidos de Acapantzingo, en Cuernavaca. Los agresores, que se desplazaban en motocicleta, dispararon contra su Nissan Versa color azul frente al establecimiento Miche Lui’s y huyeron del lugar.

Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. RRSS
Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. RRSS

Según reportes, horas antes del ataque, el regidor había acudido al Tribunal de Justicia Administrativa para dar seguimiento al amparo que promovió contra un proyecto inmobiliario proyectado en La Cazahuatera, considerada una de las últimas reservas naturales de Cuernavaca.

Rivas Ríos encabezaba en el Cabildo las comisiones de Derechos Humanos, Patrimonio Municipal y Atención a Personas con Discapacidad durante la administración municipal de José Luis Urióstegui Salgado, para el periodo 2025-2027, pese a pertenecer a Morena, partido distinto al PAN, bajo el cual gobierna el alcalde; en los ayuntamientos las regidurías se reparten por representación proporcional entre los partidos contendientes, no exclusivamente al partido que gane la elección.

Las amenazas contra el regidor se remontan a 2012

Rivas Ríos denunció intimidaciones telefónicas desde agosto de 2012 ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, luego de encabezar un movimiento en contra del aumento a las tarifas del transporte público. Amnistía Internacional documentó en ese momento las llamadas que recibió, entre ellas una amenaza directa de muerte contra su persona.

Semanas más tarde, hombres armados atacaron a balazos el domicilio de su madre en Cuernavaca, lo que forzó a la familia a abandonar la vivienda. La denuncia más reciente por intimidación data de marzo de 2025, cuando el regidor reportó mensajes amenazantes por WhatsApp vinculados a su rechazo a la actualización de las tablas catastrales del municipio.

El regidor se oponía a desarrollos inmobiliarios sobre un área verde de Cuernavaca.
Gabriel Rivas, regidor de Morena asesinado en Cuernavaca. Crédito: Redes Sociales

Su trayectoria política comenzó con la fundación del Partido de la Revolución Democrática en Morelos, con el que llegó al Congreso estatal en 1994. Años después se integró a los fundadores de Morena en la entidad. Reconocido durante más de cinco décadas como “el regidor del pueblo”, además de oponerse al proyecto de La Cazahuatera, impulsaba demandas contra los incrementos al predial en Cuernavaca.

Dos días después del crimen, el 6 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó cualquier duda sobre la naturaleza del ataque: “No hay lugar a dudas de que era un homicidio ordenado y dirigido contra él”. La mandataria señaló que el regidor nunca solicitó protección federal pese a las amenazas previas, e instruyó al Gabinete de Seguridad destinar recursos para acompañar las indagatorias.

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