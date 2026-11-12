Así fue la boda de Mariano Riva Palacio en Acapulco: rosas, fuegos artificiales y una fiesta frente al mar

El periodista Mariano Riva Palacio y su pareja, el comunicador Alan Biancci, celebraron su enlace matrimonial en una ceremonia al aire libre acompañados de invitados.

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Después de tres años de relación y un compromiso frente a la Torre Eiffel, el periodista y exconductor de Hechos, Mariano Riva Palacio, llegó al altar con su pareja, el también periodista político Alan Biancci.

La celebración tuvo como escenario las playas de Acapulco y estuvo marcada por una decoración de rosas rojas, bengalas y fuegos artificiales.

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La pareja compartió fotografías y videos de la ceremonia, realizada el viernes 6 de noviembre en The Grand Mayan, complejo hotelero ubicado en Vidanta Acapulco, en la zona de Playa Diamante.

Así fue la boda de Mariano Riva Palacio y Alan Biancci en Acapulco

Con el mar como telón de fondo, los periodistas celebraron su enlace en una ceremonia al aire libre. El pasillo hacia el altar fue decorado con pétalos de rosas rojas, mientras las damas de honor vistieron del mismo color.

Bengalas de humo y un espectáculo de fuegos artificiales acompañaron algunos de los momentos más destacados de la celebración, que reunió a familiares y amigos de la pareja.

Las imágenes difundidas en Instagram mostraron distintos detalles de la fiesta, desde la ceremonia frente al océano hasta los festejos posteriores.

La celebración tuvo como escenario las playas de Acapulco y estuvo marcada por una decoración de rosas rojas, bengalas y fuegos artificiales. (Instagram)

¿Qué dijeron Mariano Riva Palacio y Alan Biancci tras su boda?

El conductor expresó la emoción que le dejó el enlace con un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Jamás olvidaré estos momentos, sin duda el día más feliz, importante y emocionante de mi vida”.

Alan Biancci también dedicó unas palabras a su esposo: “Gracias, amor de mi vida Mariano Riva Palacio, somos el mejor equipo y nuestra boda fue el claro ejemplo; desde que nos conocimos hemos tenido esa gran conexión y se notó. Te amo hoy, mañana y por siempre. Qué afortunados somos”.

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El periodista agradeció además a quienes los acompañaron durante la celebración: “Este día se queda grabado en nuestro corazón por siempre y jamás lo olvidaremos”, escribió.

¿Quién es Mariano Riva Palacio, exconductor de Hechos?

Mariano Riva Palacio tiene 53 años y acumula 26 años de trayectoria en el periodismo. Fue colaborador de Hechos, el noticiero conducido por Javier Alatorre, y titular de Hechos sábado. También recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2005 y 2015.

Actualmente, participa en el área de televisión de Reporte Índigo y escribe para Forbes México.

La pareja hizo público su compromiso en octubre de 2025, cuando Mariano le propuso matrimonio frente a la Torre Eiffel, en París. (Instagram)

¿Quién es Alan Biancci, esposo de Mariano Riva Palacio?

Alan Biancci es periodista, director editorial y colaborador en temas de política mexicana. También participó como candidato a diputado federal por el Distrito XI.

La pareja hizo público su compromiso en octubre de 2025, cuando Mariano le propuso matrimonio frente a la Torre Eiffel, en París. Un año después, aquel escenario romántico quedó atrás para dar paso a una celebración frente al Pacífico mexicano: rosas rojas, luces en el cielo y una boda que ambos compartieron con sus seguidores.

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