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Leonardo Aguilar asegura que vender más boletos no lo convierte en mejor artista

El cantante defendió su postura frente al éxito comercial y reveló detalles de la colaboración que grabó con su cuñado Nodal

Leonardo Aguilar
El cantante defendió su postura frente al éxito comercial y reveló detalles de la colaboración que grabó con su cuñado Nodal. (Facebook Leonardo Aguilar)
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Leonardo Aguilar rechaza que la cantidad de boletos vendidos en sus conciertos determine su calidad artística, en entrevista con Ventaneando durante su paso por Aguascalientes junto a la familia Aguilar. El cantante respondió así a los cuestionamientos sobre la baja asistencia registrada en sus últimas presentaciones.

“Yo no soy de las personas que cree que mientras más boletos, eres mejor artista”, afirmó Aguilar. “Mientras más boletos, simplemente te está yendo mejor comercialmente y está perfecto”, agregó.

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El cantante precisó cuál es su prioridad frente a las críticas por los espacios vacíos en sus shows. “Yo quiero enfocarme en tratar de hacer la mejor música que pueda hacer y si me acompañan cien o me acompañan cien mil, obviamente, lo que todos queremos, que esté lleno el lugar, pero eso no está en mis manos”, explicó.

Leonardo Aguilar celebró recientemente el lanzamiento de su álbum Esquina 22 en la calle que le da nombre al material, ubicada en Tayahua, Zacatecas. Lo acompañaron su cuñado Christian Nodal y un grupo de amigos del pueblo.

Christian Nodal se sumó al festejo de Leonardo Aguilar por el lanzamiento de "Esquina 22" y protagoniza un dueto improvisado en una calle de Zacatecas. (@leonardoaguilaroficial)

“Empezamos con las cervecitas y luego de ahí ya nos pasamos a la esquina veintidós, que está a una cuadra, y ahí nos sentamos como hasta las doce más o menos”, relató Aguilar. “Y luego me tatué este de esquina veintidós”, contó, en referencia al tatuaje que se hizo como registro del momento.

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El cantante bromeó sobre la permanencia del diseño en su piel. “Ya lo llevo grabado”, dijo entre risas, luego de que le señalaran que ya traía el tatuaje “pregrabado”.

La colaboración con Nodal que surgió en una comida con Ángela Aguilar

El disco incluye el tema “A quién voy a culpar”, compuesto junto a Nodal durante una comida en la casa que este comparte con Ángela Aguilar, hermana de Leonardo. El cantante describió el origen espontáneo de la colaboración.

“Salió la colaboración muy orgánicamente. Todo este disco es muy orgánico”, dijo Aguilar. “Estaba componiendo con un compa, con Alfaro, y estaba allá en Houston y Ángela y Christian nos invitaron a comer a su casa”, recordó.

El propio artista narró cómo se integró Nodal al proceso creativo. “Llega Christian y dice: ‘¿Qué están componiendo?’. ‘Ah, no, pues vamos así’. ‘Ah, no, pues deja ver’. Y empezamos ahí a darle y salió una de mis canciones favoritas del disco”, explicó.

Aguilar reveló además un intercambio con Nodal la noche del festejo en la banqueta de Tayahua. “Le digo a Christian: ‘Viejo, nuestra primera colaboración’. Me dice: ‘Ojalá de muchas’”, contó.

Por otro lado, Leonardo confirmó que continúa en una relación con su novia Adriana Caballero, aunque descartó por el momento una boda. “Sigo muy enamorado”, dijo al ser consultado sobre su vida sentimental.

Pepe Aguilar
Tras el concierto con espacios vacíos en Guadalajara, Pepe Aguilar salió a respaldar a Leonardo. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Ante la pregunta directa sobre si tiene ganas de casarse, el cantante no ocultó su deseo, aunque marcó una prioridad. “Siempre. Muchas ganas, pero primero mi carrera”, respondió entre risas.

Los cuestionamientos sobre la asistencia a los conciertos de Leonardo Aguilar no son nuevos. El 19 de octubre, su presentación en el Auditorio Jalisco, durante las Fiestas de Octubre de Guadalajara, registró butacas vacías en un recinto con capacidad de entre 7,000 y 10,000 personas.

Antes de esa fecha, el cantante había hablado sobre el desgaste de sostener una carrera bajo el escrutinio público derivado de controversias familiares. “Yo no le he hecho nada a nadie, yo prefiero mil veces que hablen mal de mí a que nadie hable nada de mí”, dijo entonces en entrevista con Ventaneando.

En aquella ocasión, Pepe Aguilar, padre del cantante, salió en defensa de su hijo tras las críticas por la baja asistencia en Guadalajara. “Si la quieres hacer en este negocio, el apellido no canta. O sea, si no le gustas a alguien, pues no te compra”, afirmó el cantautor ante la prensa.

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