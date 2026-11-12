“Se me muere en los brazos”: Tano Elizalde cuenta su verdad sobre el día que mataron a Valentín Elizalde

El único sobreviviente del ataque que mató a Valentín Elizalde rompe el silencio en "Valentín: La muerte del Gallo de Oro" y narra con detalle el tiroteo en Reynosa. (HBO Max/Captura de pantalla)

Guardar

A 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, su primo Tano Elizalde, único sobreviviente del ataque, rompió el silencio en la docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro de HBO Max y ha narrado por primera vez, con lujo de detalle, el instante en que el cantante y sus acompañantes fueron asesinados durante un ataque armado en Reynosa, Tamaulipas, la madrugada del 25 de noviembre de 2006, tras concluir un concierto.

El testimonio aparece en el segundo capítulo de la producción, dirigida por Ida Cuéllar y estrenada este 12 de noviembre en la plataforma de streaming. Tano, primo del intérprete, reconstruye minuto a minuto los hechos que antecedieron al ataque armado, el momento del tiroteo y su huida posterior, además de defenderse de las sospechas que durante casi dos décadas lo han señalado como posible responsable de la emboscada.

PUBLICIDAD

“Valentín, vete con nosotros”

Escena del crimen del cantante Valentín Elizalde. Foto: Cuartoscuro

Según el relato de Tano, la noche del 24 de noviembre de 2006, cuando el grupo ya se encontraba dentro de la camioneta tras el concierto, él “andaba un poco malo” y padecía vértigo, aunque nunca lo mencionó en voz alta. “Nunca me quejaba ni mucho menos ni nada, todo el tiempo pa’adelante”, cuenta en la docuserie.

Describe que, al salir del lugar, otra Suburban de color plateado les cerró el paso. De ahí bajaron dos hombres, uno por cada costado del vehículo.

“Ya llegan con Valentín y le dicen: ‘Valentín, vete con nosotros’”, relata Tano. La respuesta del cantante, según su versión, fue tajante: “No, señor, aquí me voy yo” Como diciendo: ‘Aquí me voy yo en mi camioneta, nomás los seguimos’”.

PUBLICIDAD

Después de ese intercambio, los hombres se retiraron unos 200 o 300 metros y se detuvieron, simulando que orinaban al costado del camino, mientras la camioneta de Valentín avanzaba detrás de ellos.

Yani Camarena, representante de Valentín Elizalde en Estados Unidos, pone en duda la versión de Tano al asegurar que esa noche Tano no viajaba despierto junto a Valentín como solía hacerlo, sino que dijo que se sentía mal y se colocó en la última fila de asientos e iba acostado: “Ese día Tano fue y se acostó en la Suburban, en el asiento de atrás”, señala.

El momento del tiroteo

El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el relato de Tano, el ataque comenzó cuando una de las personas regresó hacia el vehículo del cantante. “Raymundo Ballesteros baja el vidrio cuando viene la persona y este le mete los balazos de aquí por arriba y cae muerto”, narra mientras recrea la escena con un automóvil. El segundo agresor abrió fuego de inmediato contra toda la unidad: “Tirándole a la camioneta en abanico”, describe.

PUBLICIDAD

Tano asegura que, durante la ráfaga, su reacción fue instintiva: “Yo en ese entonces me tiro, me tiro, me tiro a hacerme bolitas en la camioneta”. Admite que, en ese momento, no lograba asimilar lo que ocurría: “No llegaba a entender en ese instante qué es lo que estaba pasando, de verdad. Al final no sabía si era una película o qué estaba pasando en realidad”.

Cuando los agresores se retiraron, Tano dice haber reaccionado de inmediato. “Yo me levanto cuando escucho que la camioneta se va y yo brinco (al asiento de adelante). Así brinco yo y agarro a Valentín”, relata.

PUBLICIDAD

Según su testimonio, sostuvo al cantante por la espalda y le dijo que no se fuera, pero el cuerpo ya no respondía. “Es cuando él se me va para un lado y es cuando se me mueren los brazos a mí. Me acerco, le doy un beso y mi cabeza gira”, cuenta, en uno de los pasajes más crudos de la docuserie.

Tras constatar la muerte de Valentín, Mario Mendoza y Raymundo Ballesteros, Tano describe que salió del vehículo en medio de la confusión y detuvo un taxi en plena carretera. Le pidió al conductor llevarlo a Monterrey, pero cambió de decisión al sentir que no resistiría el trayecto. “Te voy a llevar a una clínica”, le respondió el chofer, de acuerdo con su relato.

PUBLICIDAD

“Me van a venir a matar”

Tano Elizalde (Foto: Instagram@guasavenaoficial)

Una vez internado, Tano describe un estado de pánico que se mantuvo durante horas. Según narra, preguntó al personal médico qué tan lejos estaba la frontera con Estados Unidos y pidió, de manera insistente, que lo sacaran del hospital: “Sácame de aquí. Hazme el favor de sacarme de aquí. Pídeme lo que quieras, pero sácame de aquí. Me van a venir a matar”, cuenta el médico Saúl Arán.

Ese temor no era infundado, de acuerdo con el testimonio de personal médico incluido en la misma docuserie. El doctor relata que recibió un walkie-talkie y fue alertado sobre la posible llegada de un comando armado con la intención de “rematar” al paciente. La instrucción que recibió fue clara: no detener a nadie, avisar por radio ante cualquier indicio sospechoso y retirarse del lugar.

PUBLICIDAD

En medio de esa tensión, Tano relata que el padre de Mario Mendoza, representante del cantante, llegó hasta donde se encontraba y, entre gritos, le exigió huir del hospital: “Me decía que me fuera, que me fuera, que nos iban a matar a los dos”, recuerda. Poco después, Tano salió escoltado por cinco camionetas de la policía rumbo al aeropuerto.

Tano describe también, con detalle físico, las lesiones que sufrió esa madrugada. “Entró por acá y atravesó, me rompió todo esto de aquí junto con todos los tendones. Lo que tengo aquí es piel de mi pierna que me injertaron”, explica mientras señala las cicatrices en su cuerpo durante la grabación.

PUBLICIDAD

En el capítulo Tano declara haber recibido siete impactos de bala, sin embargo, Marisol Castro, exesposa del Tano, apunta que en realidad sólo le dieron un impacto y lo demás fueron esquirlas que no representaron riesgo para su vida.

Tano Elizalde rechaza la hipótesis de haber entregado a su primo

MEXICO, D.F., 08AGOSTO2005.- Valentin Elizalde. FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM

Uno de los ejes centrales del testimonio de Tano es desmentir las versiones que, desde 2006, lo señalan como posible responsable de haber facilitado el ataque. Calificó como poco verosímil la teoría de que haya actuado como artífice de la emboscada.

Tano también responde a las versiones que lo señalan como responsable de haber gestionado la fecha en Reynosa, sitio donde ocurrió el ataque. Niega haber tenido ese papel dentro de la logística del grupo y atribuye esa función a Mario Mendoza Jr., representante del cantante y una de las tres personas que murieron esa madrugada.

PUBLICIDAD

Tano Elizalde y Gabriela Sabag

Fotos: @memes_lmp / Twitter

El capítulo final de la docuserie también aborda la relación sentimental entre Tano Elizalde y Gabriela Sabag, única esposa reconocida legalmente de Valentín Elizalde y madre de su hija Gabriela. La pareja contrajo matrimonio en 2025 luego de que en 2021 el propio Tano revelara su noviazgo con la exesposa del cantante en una entrevista con Sale el Sol.

El vínculo entre ambos reavivó las sospechas que, desde 2006, señalan a Tano como posible responsable del ataque que mató a su primo. Marisol Castro, expareja de Tano, calificó públicamente ese romance como “sospechoso” y cuestionó la lealtad de Tano hacia Valentín.

En la docuserie de HBO Max, tanto Tano como Gabriela defienden su relación frente a las críticas y sostienen que han sido blanco de una campaña mediática en su contra desde que se hizo pública su relación.