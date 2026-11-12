Sheinbaum descarta acuerdo comercial con China, afirma que reunión con Xi Jinping “no afectará” T-MEC: aplaza encuentro con Trump

Durante la cumbre de APEC, la mandataria sostiene que el encuentro bilateral ocurre en un foro con participación de Washington, Beijing y Moscú, y rechaza que represente un obstáculo para el acuerdo en negociación

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en la conferencia matutina que su reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, en la cumbre de la APEC no debe ser un problema para las negociaciones con Estados Unidos. También descartó que México busque un tratado de libre comercio con China. Sobre un encuentro con Donald Trump, indicó que, de concretarse, se realizaría en territorio estadounidense.

“No tenemos tratado con China ni vamos hacia allá”

La mandataria buscó trazar una línea entre la diplomacia multilateral y el acuerdo comercial en curso con Washington, al subrayar que México mantiene vínculos con todas las naciones sin renunciar a sus compromisos prioritarios.

Ante la pregunta de cómo evitar que el viaje sea utilizado para obstaculizar el acuerdo en negociación con Estados Unidos, la mandataria recordó que la APEC es un foro internacional en el que participan Estados Unidos, México, China y Rusia.

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Según explicó, México mantiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Con China, dijo, no existe uno ni se avanza hacia él, aunque sí hay una relación comercial importante que, afirmó, es necesario abordar. “México es amigo de todos los países del mundo”, declaró.

Plan México: producir más e importar menos

Sheinbaum señaló que el eje de su planteamiento será el Plan México, cuyo objetivo es producir más en el país e importar menos. Mencionó dos medidas vinculadas:

Una ley reciente , promovida por la Secretaría de Economía, que prevé una comisión especial para determinar las características de la inversión de distintos países, además de mecanismos de permisos y aceleración.

El aumento de aranceles aplicado en diciembre de 2025 a ciertos sectores de países sin tratado de libre comercio con México, con el fin de promover la inversión y el valor agregado nacional.

Indicó que hay sectores en los que China invierte en México y que, con sus características, esa inversión representa “una posibilidad” para el país. Agregó que la importación de mercancías también debe cumplir ciertas condiciones.

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Tres actividades principales en China

La jefa de Gobierno presentará el Plan México ante empresarios y autoridades chinas en una visita que abarcará desde hospitales inteligentes hasta paneles solares, en un momento de reconfiguración de las relaciones comerciales de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez

La presidenta detalló que participará, entre otras, en tres actividades:

Conferencia ante líderes empresariales , donde expondrá el Plan México, el modelo de desarrollo económico y las condiciones para invertir en el país.

Reunión bilateral con Xi Jinping , a la que acudirán varios secretarios de su gabinete y funcionarios chinos.

Reunión de líderes de la APEC, donde planteará una relación basada en la cooperación para el desarrollo.

En la bilateral con China, México expresará interés en cuatro áreas:

Hospitales inteligentes , para incorporar ese modelo en el país.

Medio ambiente y economía circular , con la participación de la titular de Semarnat.

Desarrollo científico y tecnológico , con la secretaria de Ciencia.

Energías renovables, en particular paneles solares, dado su plan de plantas fotovoltaicas. Sheinbaum señaló que muchos de esos paneles se fabrican en China.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, permanecerá en China para tratar los temas comerciales.

Trump: reunión, en su caso, en Estados Unidos

La mandataria dice en la mañanera que la comunicación con la Casa Blanca sigue por vía telefónica y mediante equipos de trabajo, mientras continúan las gestiones por aranceles, migración y seguridad

Sobre una posible reunión con Trump, Sheinbaum respondió que no se concretaría en China. Dijo que probablemente podrían reunirse en Mar-a-Lago, sede de la reunión del G20, o buscarían una oportunidad si se presenta. Aclaró que aún no tiene información sobre la agenda de esa reunión: “Todavía no nos han informado”.

Precisó que existen conversaciones permanentes en materia comercial con Estados Unidos. Ebrard indicó que la asistencia de Trump a la APEC está confirmada “en principio”, pero que corresponde a la Casa Blanca informarlo oficialmente. Sheinbaum concluyó que, de ocurrir un encuentro con el mandatario estadounidense, sería en ese país.

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¿Por qué México participa en la APEC?

A worker pushes a row of trolleys past a promotion board for the upcoming Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) leaders' meeting at Shenzhen Bao'an International Airport, in Shenzhen, Guangdong province, China October 20, 2026. REUTERS/Tingshu Wang

Ebrard explicó que la APEC, fundada en 1989, agrupa a 21 economías que representan cerca del 60% del PIB mundial y el 50% del comercio global. Dijo que México es la décima potencia exportadora y la decimotercera economía del mundo, y que el 52% de la inversión extranjera directa que recibe proviene de países miembros.

El funcionario recordó que México fue elegido por unanimidad para presidir la APEC en 2028 y ser sede de la Cumbre de Líderes.

Agenda y otras reuniones

Según Ebrard, la presidenta tendrá actividades oficiales del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen, donde será oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC. La comitiva saldrá el domingo a las 23:45 horas, y Ebrard dijo que se prevé un encuentro con la comunidad mexicana en China.

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Sheinbaum añadió que Vietnam, Singapur, Chile y la directora del FMI han solicitado reuniones, que se programarán según la agenda. Ebrard dijo que otros países, como Canadá y Australia, también han pedido encuentros, aunque no están confirmados.