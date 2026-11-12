México recibirá inversión de 250 mdd de WEG para producción de tecnología e inteligencia artificial

Daniel Godinho, vicepresidente Global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo WEG, este jueves en conferencia matutina "La Malñanera del Pueblo". Foto: Presidencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México recibirá una inversión de 250 millones de dólares de la empresa brasileña WEG para construir una planta en Hidalgo que fabricará equipos eléctricos, centros de datos y sistemas de inteligencia artificial. Dicho proyecto se desarrollará entre 2027 y 2030 y contempla 2 mil empleos directos y 4 mil indirectos.

En la conferencia matutina de este jueves, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, realizó una introducción sobre la iniciativa de WEG, empresa dedicada a la producción de equipos para la operación de instalaciones industriales y centros de datos. Más adelante, Daniel Godinho, vicepresidente Global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo WEG, sostuvo que la firma busca responder desde México a la demanda de infraestructura energética asociada con la digitalización.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el proyecto como parte del Plan México, pues la inversión se enfocará en ampliar la producción nacional de infraestructura para transmisión, distribución y uso de energía eléctrica.

La planta de Hidalgo generará 6 mil empleos entre puestos directos e indirectos

La construcción de la nueva planta se realizará en Hidalgo durante el periodo 2027-2030. La empresa calcula que abrirá 2 mil empleos directos locales y otros 4 mil indirectos, para un total estimado de 6 mil puestos vinculados con la inversión.

WEG tiene más de 25 años de operaciones en México y emplea actualmente a más de 6 mil personas. Ebrard indicó que la llegada de la planta elevará la capacidad de la compañía para atender la expansión de actividades manufactureras y tecnológicas en el país.

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El proyecto se suma a una red que ya incluye cuatro parques industriales y 15 naves industriales de WEG en Hidalgo, Estado de México y Nuevo León. La firma mantiene además una red de más de 500 distribuidores y alrededor de 400 ingenieros en territorio nacional.

La presencia de WEG en México, según los datos presentados por Godinho, puede resumirse así:

Más de 6 mil colaboradores antes de la nueva inversión.

Cuatro parques industriales y 15 naves industriales .

Más de 500 distribuidores y cerca de 400 ingenieros.

Atención a más de 2 mil clientes en México y exportaciones a más de 30 mercados.

Cerca de 400 millones de dólares invertidos en el país durante los últimos años.

El directivo agradeció el respaldo del Gobierno de México y de la administración de Hidalgo durante el proceso de instalación. También mencionó la participación de proveedores, clientes y trabajadores de la empresa en el país.

WEG producirá equipos para centros de datos e inteligencia artificial

Godinho explicó que el crecimiento de la digitalización y la inteligencia artificial requiere redes eléctricas con capacidad suficiente para alimentar servidores, sistemas de enfriamiento y equipos de procesamiento. La inversión se dirigirá a fabricar componentes para esa infraestructura.

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“La tecnología necesita energía y la energía necesita industria”, dijo Godinho en la conferencia matutina. Añadió que detrás de cada centro de datos se encuentra una red compuesta por generadores, transformadores, motores eléctricos, sistemas de distribución y soluciones de automatización.

Ebrard afirmó que los productos de WEG forman parte de la infraestructura necesaria para el crecimiento industrial. “Todo lo que implica crecimiento económico pasa por este tipo de equipos”, declaró al referirse a los alternadores y transformadores que fabrica la compañía.

La empresa se especializa en motores, automatización, energía, red eléctrica y pinturas. Con la planta en Hidalgo, WEG prevé abastecer una cadena de suministro vinculada con centros de datos y otros proyectos que demanden equipamiento eléctrico.

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Sheinbaum vincula el proyecto con la expansión de la red eléctrica nacional

Sheinbaum señaló que la producción local de estos equipos puede reducir la dependencia de importaciones. “Pero esta nueva inversión nos ayuda también al crecimiento, porque no importamos los equipos, sino que se producen en México”, expresó durante la conferencia.

La Presidenta añadió que la inversión pública en transmisión y distribución eléctrica será entre dos y tres veces mayor que la aplicada en sexenios anteriores, de acuerdo con su declaración. Los recursos contemplan líneas de transmisión, subestaciones y transformadores para la red nacional.

Godinho sostuvo que la decisión de invertir refleja la expectativa de WEG sobre la capacidad de México para participar en la industria tecnológica. “Detrás de la revolución digital existe una enorme demanda y una gran oportunidad para la industria”, afirmó.

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A escala mundial, el Grupo WEG tiene más de 50 mil colaboradores, 69 plantas industriales en 18 países y presencia comercial en más de 135 mercados. En el anuncio participaron el director global de Contraloría del Grupo WEG, Homero Michelli, y el director general de WEG México, Mauro Mendes.