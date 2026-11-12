México

Robo al transporte de carga en México genera pérdidas por más de 7 mil millones de pesos al año

Especialistas y representantes de autoridades señalaron la importancia de fortalecer las medidas de prevención, la coordinación institucional y la protección de los operadores ante los riesgos que enfrenta el sector

Especialistas y representantes de autoridades señalaron la importancia de fortalecer las medidas de prevención, la coordinación institucional y la protección de los operadores ante los riesgos que enfrenta el sector
Especialistas y representantes de autoridades señalaron la importancia de fortalecer las medidas de prevención, la coordinación institucional y la protección de los operadores ante los riesgos que enfrenta el sector
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El robo al transporte de carga representa un problema para las empresas que operan en México, debido a las pérdidas económicas que ocasiona y las afectaciones a las cadenas de suministro. La sustracción de mercancías y vehículos también compromete la continuidad de las operaciones y obliga al sector a reforzar sus medidas de prevención.

De acuerdo con una estimación difundida durante una mesa de expertos, este delito genera pérdidas superiores a los 7 mil millones de pesos anuales en México. La cifra fue presentada en un encuentro en el que participaron representantes empresariales, autoridades de seguridad y especialistas en prevención de riesgos.

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La problemática adquiere relevancia ante los nuevos desafíos del comercio internacional y las restricciones comerciales de Estados Unidos, un escenario que obliga a las compañías a revisar sus estrategias de seguridad, protección patrimonial y logística para reducir los riesgos durante el traslado de productos.

Estos temas fueron abordados durante una mesa de expertos moderada por Ana María Salazar, especialista en seguridad nacional y relaciones entre México y Estados Unidos, en la que participaron representantes del sector empresarial, autoridades y especialistas en prevención de riesgos.

Entre los asistentes estuvieron el general de brigada D.E.M. Juan Carlos Guzmán Giadans, representante de la Guardia Nacional; el comisario maestro Luis Abraham Said Báez Martínez, director de Evaluación y Despliegue de la Dirección General de Asuntos Internos, y Luis Bosch, representante del sector de seguridad empresarial.

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Robo de mercancías y vehículos: el impacto para las empresas

El robo al autotransporte no solamente implica la sustracción de productos durante su traslado. También puede ocasionar pérdidas relacionadas con la interrupción de operaciones, afectaciones a las cadenas de suministro y gastos adicionales para las compañías.

El robo al transporte de carga genera pérdidas económicas superiores a los 7 mil millones de pesos anuales en México, de acuerdo con una estimación difundida por especialistas del sector
El robo al transporte de carga genera pérdidas económicas superiores a los 7 mil millones de pesos anuales en México, de acuerdo con una estimación difundida por especialistas del sector

Durante el encuentro, los participantes señalaron la importancia de establecer políticas internas para proteger los bienes y mercancías, así como implementar mecanismos que permitan identificar posibles amenazas antes de que se conviertan en incidentes.

También destacaron que una adecuada coordinación entre las áreas de seguridad y logística puede contribuir a mejorar los procesos internos de las organizaciones. Estas medidas pueden ayudar a reducir gastos relacionados con incidentes, proteger los activos empresariales y disminuir costos asociados con los seguros.

En este contexto, la seguridad representa un aspecto que va más allá de la vigilancia de instalaciones o unidades de transporte, pues involucra la planeación, la identificación de riesgos y la continuidad de las operaciones.

Tecnología y prevención para reducir los riesgos en el transporte de carga

Entre los planteamientos expuestos durante la mesa de especialistas destacó la necesidad de combinar herramientas tecnológicas, inteligencia preventiva y personal capacitado para fortalecer la protección de las operaciones empresariales.

Luis Bosch, director general de AI27, señaló que las amenazas que enfrentan las compañías cambian constantemente, por lo que la seguridad debe considerarse un componente estratégico de la gestión empresarial y no únicamente una actividad operativa.

En ese sentido, explicó que la implementación de protocolos especializados y políticas de prevención permite anticipar posibles incidentes y establecer mecanismos de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo las actividades comerciales.

La incorporación de tecnología también fue señalada como una herramienta para mejorar la atención de emergencias y facilitar la coordinación con las autoridades cuando se presenta algún incidente.

Protección de operadores, otro desafío del autotransporte

Además del resguardo de mercancías, vehículos e instalaciones, la seguridad de los operadores y colaboradores representa otro aspecto relevante para el sector.

Durante la mesa se destacó que las estrategias de protección deben contemplar la vida y la integridad de las personas que participan en las operaciones de transporte, mediante acciones preventivas y protocolos de actuación.

Los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer las medidas de seguridad para reducir la exposición a los delitos y proteger tanto los activos empresariales como al personal.

El impacto económico estimado en más de 7 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con la cifra presentada por AI27, dimensiona los costos que representa el robo al transporte de carga en México.

Ante este panorama, la prevención, la coordinación entre empresas y autoridades, así como la protección de los operadores, forman parte de los desafíos para reducir los riesgos y mantener la continuidad de las actividades comerciales.

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