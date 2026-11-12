Internautas reaccionan a presentación de Josi Cuén con Pepe Aguilar y Leonardo: “No se saben la canción”

La invitación del cantante terminó en controversia luego de que usuarios en redes sociales señalaran que Leonardo y Pepe Aguilar no se sabían sus canciones. (@pepeaguilar_oficial)

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Josi Cuén subió al escenario junto a la familia Aguilar durante el concierto Sinfónico Hasta los Huesos, el pasado 6 de noviembre, y usuarios en redes sociales señalaron que al parecer Leonardo y Pepe Aguilar no se sabían sus canciones. El encuentro ocurrió en el marco del Festival Cultural de Calaveras 2026, realizado en la Megavelaria de la Isla San Marcos.

El intercambio comenzó con gestos de compañerismo entre los artistas. “Muchas gracias y de verdad es un orgullo”, le dijo Josi Cuén a Pepe Aguilar frente al público. El hijo de Antonio Aguilar respondió de inmediato: “Estás cabrón, la verdad”.

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Tras el saludo inicial, los tres artistas comenzaron a interpretar el tema “El final de nuestra historia”. Leonardo Aguilar acompañó con voces al inicio, pero en cada oportunidad que tenía dirigía el micrófono hacia el público y dejaba de gesticular la letra.

El cantante se distrajo además con bebidas que le ofrecieron para brindar durante la canción. Pepe Aguilar, por su parte, se limitó a realizar algunos coros sin tomar protagonismo vocal en el tema.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se sumaron al escenario

Josi Cuén fue invitado al escenario durante el concierto Sinfónico Hasta los Huesos, donde intercambió abrazos de compañerismo con Pepe Aguilar y toda la familia. (Captura de pantalla @pepeaguilar_oficial)

Minutos después apareció Christian Nodal, quien abrazó a Josi Cuén frente a los asistentes. Enseguida subió también Ángela Aguilar, quien se mantuvo a un costado de Leonardo durante el resto de la presentación.

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Fue en ese momento que Josi Cuén interpretó “¿Qué Me Vas a Dar?” frente a Nodal, Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar. El tema, centrado en el desamor y la infidelidad, generó controversia inmediata entre los asistentes y en redes sociales.

Ese mismo concierto formó parte del espectáculo registrado en redes por otro episodio: Nodal se apartó en repetidas ocasiones del contacto físico de Ángela mientras ella intentaba tomarlo del hombro. Usuarios interpretaron la elección de la canción de Josi Cuén como una indirecta hacia la pareja, dado el historial sentimental del cantante sonorense.

Las reacciones en redes sociales señalaron a la familia

La interpretación de Josi Cuén desató una ola de comentarios en plataformas digitales. “Humillados por el verdadero talento mexicano”, escribió un usuario, mientras otro apuntó: “Necesitan un invitado para que los pelen”. Otro comentario añadió: “Se robó la noche”.

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Los señalamientos se concentraron en que Leonardo y Pepe Aguilar parecían no conocer la letra de canciones consideradas entre las más populares del regional mexicano. “Los Aguilar no se saben la canción”, “Pepe ni se sabe las canciones” y “Leonardo solo, ni se escuchaba” figuraron entre los comentarios más replicados.

Ángela busca refugio en su hermano Leonardo después de que el sonorense retira su mano del hombro en pleno concierto. (TikTok @Nodalngela_fans)

Otros usuarios calificaron la situación como una falta de respeto hacia el invitado. “Qué falta de respeto invitar a un artista y no saberse sus canciones” y “No suben al tono y no se la saben” fueron algunas de las publicaciones que acumularon reacciones.

Pepe Aguilar pide respeto para Ángela Aguilar

Otra de las controversias ocurridas en el evento fue cuando Pepe Aguilar defendió a su hija Ángela Aguilar frente a cientos de asistentes durante el concierto. El cantante señaló a las redes sociales como responsables de dañar la imagen de su hija.

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“Las p*nch*s redes se han encargado de ensuciarla más de lo que la verdad se merece. Es una gran, gran artista no porque sea mi hija”, declaró antes de que ella subiera al escenario en la Megavelaria de la Isla San Marcos.

Pepe Aguilar continuó con un mensaje directo sobre la vida personal de Ángela. “¿Ustedes quieren ver a Ángela Aguilar? Pero yo quiero que ella reciba el cariño que realmente se merece”, dijo frente a los asistentes.

El cantante agregó que el comportamiento de su hija no merece el juicio recibido en plataformas digitales. “Lo único que ella ha querido, la verdad, pues es amar las cosas que a ella le gustan, como su familia, su tradición y su esposo”, expresó, antes de pedir el aplauso del público hidrocálido.

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Tras el discurso, Ángela Aguilar interpretó “Qué agonía”, abrazó a su padre y bailó junto con su hermano Leonardo.