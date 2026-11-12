México

Despojaron a una familia de su camioneta y sus perros en Cuautitlán Izcalli: Max continúa desaparecido y siguen en su búsqueda

El robo fue en la zona ubicada entre Lomas de Cuautitlán y La Aurora, el labrador Rufo ya fue localizado

Robo de perros y camioneta en Cuautitlán Izcalli (especial)
Robo de perros y camioneta en Cuautitlán Izcalli (especial)
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La búsqueda de Rufo y Max, los dos perros que fueron robados junto con una camioneta y pertenencias de sus propietarios en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, tuvo un avance favorable: Rufo ya apareció y regresó con su familia. Sin embargo, Max continúa desaparecido, por lo que sus dueños mantienen el llamado de ayuda a la ciudadanía y ofrecen una recompensa económica para obtener información que permita localizarlo.

De acuerdo con las publicaciones difundidas en redes sociales, el asalto ocurrió el pasado 9 de octubre en la zona comprendida entre los pueblos de Lomas de Cuautitlán y La Aurora, en Cuautitlán Izcalli, donde los propietarios señalaron que fueron despojados de su camioneta y de sus pertenencias, entre ellas sus dos perros.

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La familia explicó que los animales fueron arrebatados junto con el vehículo, derivado de la inseguridad que tiene el municipio, situación que provocó preocupación entre sus conocidos y habitantes de la zona, quienes comenzaron a compartir fotografías y mensajes para facilitar su localización.

Rufo ya fue encontrado: continúa la búsqueda de Max

Rufo rescate Izcalli Edomex robo de camioneta
Rufo fue rescatado en Bosques de la Hacienda en Cuautitlán en Izcalli, Edomex (especial)

Después de varios llamados de apoyo en plataformas digitales, se confirmó que Rufo, el perrito golden, ya fue localizado por el río de la colonia Bosques de la Hacienda y se encuentra nuevamente con sus propietarios.

La noticia generó alegría entre quienes participaron en la difusión del caso, pues uno de los dos perros logró regresar a casa. No obstante, la familia todavía enfrenta la incertidumbre por el paradero de Max, quien sigue sin ser localizado y espera que pueda estar en la misma zona donde fue encontrado el perro golden.

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A través de una nueva publicación, las personas que apoyan la búsqueda compartieron nuevamente las fotografías de ambos animales y recordaron que fueron sustraídos junto con la camioneta de sus dueños.

En el mensaje también se informó que sigue en pie la recompensa económica a quien proporcione información que ayude a encontrar a la segunda mascota. Aunque Rufo ya apareció, el ofrecimiento y el llamado de colaboración se mantienen enfocados en lograr que Max también regrese con su familia.

Sigue la recompensa para localizar a Max en Cuautitlán Izcalli

Robo perros camioneta Cuautitlán Izcalli Edomex inseguridad
Robo perros camioneta Cuautitlán Izcalli Edomex inseguridad (especial)

Los propietarios solicitaron a los habitantes de Cuautitlán Izcalli y municipios cercanos mantenerse atentos ante cualquier avistamiento o información relacionada con Max.

La petición está dirigida especialmente a quienes viven o transitan por Lomas de Cuautitlán, La Aurora, Tepojaco, La Piedad, Infonavit Norte, Cofradías y Bosques, debido a que son las zonas relacionadas con el reporte de los hechos.

La familia pidió no dejar de compartir las fotografías de los animales, pues cada publicación puede contribuir a que más personas conozcan el caso y reconozcan a Max si llegan a encontrarlo.

En el mensaje difundido en redes sociales, los propietarios expresaron su desesperación por recuperar a sus compañeros y solicitaron apoyo mediante reacciones y publicaciones compartidas.

La recompensa busca incentivar la colaboración de quienes pudieran contar con información sobre el paradero del perro.

Piden ayuda para que Max también regrese a casa

La aparición de Rufo representa una esperanza para la familia, que ahora concentra sus esfuerzos en encontrar a Max y lograr que ambos perros vuelvan a estar juntos.

Por ello, las personas que han seguido el caso insistieron en que la búsqueda no debe detenerse.

Quienes tengan datos que puedan contribuir a su localización pueden comunicarse mediante los medios de contacto indicados por los propietarios en la publicación original.

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