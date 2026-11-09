¿Hasta cuándo puedo renovar mi INE? Esta es la fecha límite y los documentos que debes llevar

Las credenciales del INE con vigencia 2026 pierden su validez oficial a partir del 1 de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las credenciales INE con vigencia 2026 deben renovarse antes de que concluya el año, ya que perderán su validez oficial el 1 de enero de 2027. El trámite permite conservar una identificación vigente para votar y para realizar gestiones que requieran acreditar la identidad.

Las personas que tengan una credencial cuyo año de vigencia sea 2026 pueden acudir desde ahora a un Módulo de Atención Ciudadana para solicitar la actualización. El proceso electoral rumbo a 2027 contempla fechas específicas para cada tipo de trámite, desde la inscripción al padrón hasta las reimpresiones.

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La credencial con vigencia 2026 deja de ser válida el 1 de enero de 2027

La renovación de la credencial para votar debe realizarse antes de que termine 2026 si el plástico muestra ese año como fecha de vigencia. A partir del primer día de 2027, el documento puede dejar de ser aceptado como identificación oficial en trámites y servicios.

El Instituto Nacional Electoral recomienda no esperar a que la credencial pierda validez ni a que se acerquen los cierres de atención. Acudir con anticipación permite corregir datos, actualizar la fotografía y obtener el nuevo documento antes de los plazos establecidos.

La renovación también es necesaria para conservar el derecho a participar en la jornada electoral prevista para el 6 de junio de 2027. Tener una credencial vigente forma parte de los requisitos para aparecer en el padrón electoral y ejercer el voto.

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La fecha que aparece en la credencial no solo determina su uso durante una elección. El documento también suele utilizarse para operaciones bancarias, contratos, servicios, trámites ante autoridades y procedimientos de identificación personal.

A partir del primer día de 2027, el documento puede dejar de ser aceptado como identificación oficial en trámites y servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 25 de enero de 2027 será el último día para actualizar datos e inscribirse al padrón

El calendario difundido para la preparación electoral fija el 25 de enero de 2027 como último día para solicitar la inscripción al padrón electoral. Ese plazo también contempla a quienes necesiten actualizar información en su credencial.

La fecha incluye a los jóvenes de 17 años que cumplirán 18 a más tardar el día de la elección. Ellos podrán iniciar de forma anticipada su inscripción para recibir la credencial y votar por primera vez si alcanzan la mayoría de edad antes o durante la jornada.

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El cierre de enero es relevante para quienes cambien de domicilio, detecten errores en sus datos o requieran actualizar su fotografía. También aplica para las personas que necesiten renovar una credencial cuya vigencia está próxima a vencer.

El trámite debe realizarse en un módulo del INE con la documentación solicitada. Los documentos tienen que ser originales, legibles y no deben presentar tachaduras ni enmendaduras.

Los plazos cambian si la credencial fue robada, se extravió o está dañada

Las personas que pierdan su credencial, sean víctimas de robo o tengan un plástico con deterioro grave podrán solicitar una reposición hasta el 8 de febrero de 2027. Este procedimiento tiene un plazo distinto al de la actualización ordinaria.

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La reposición se aplica cuando el ciudadano requiere recuperar su credencial por una pérdida o daño que impida usarla. El tipo de solicitud puede determinar los documentos que deberá presentar ante el módulo.

El calendario también establece el 21 de mayo de 2027 como fecha límite para pedir una reimpresión. Esta alternativa permite obtener nuevamente el documento cuando corresponde a los datos que ya están registrados en el padrón electoral.

Las credenciales derivadas de trámites ordinarios deberán recogerse a más tardar el 15 de marzo de 2027. En el caso de las solicitudes por reimpresión, el último día para recoger el plástico será el 4 de junio de 2027.

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Cada plazo corresponde a una etapa diferente. Por eso, las personas que necesiten renovar, reponer o reimprimir su credencial deben identificar primero cuál es su situación antes de acudir al módulo.

La solicitud de reimpresión de la credencial para votar permanece abierta hasta el 21 de mayo de 2027. (X/ @AhoraTabasco)

El acta de nacimiento debe incluir datos específicos para el trámite

Para solicitar una credencial, el ciudadano debe presentar un documento que compruebe su nacionalidad. El acta de nacimiento debe contener el nombre completo, la fecha y el lugar de nacimiento, además del sexo.

También debe incluir el número de acta, folio o foja. Basta con que aparezca al menos uno de esos tres elementos, aunque el documento debe incorporar otros datos de registro y expedición.

Entre ellos están el año de registro, el libro, la entidad y el municipio donde se expidió. El acta también debe señalar la institución emisora, el nombre del funcionario que la firma y la fecha de expedición.

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Las personas naturalizadas pueden presentar la carta de naturalización como documento de nacionalidad. En todos los casos, la información debe coincidir con el resto de los documentos que se entregarán en el módulo.

Quienes hayan concluido un trámite de reconocimiento de identidad de género deben presentar su nueva acta de nacimiento. El documento debe mostrar el nombre y el sexo actuales de la persona solicitante.

Si ese procedimiento aún no se realizó, no será posible modificar el nombre ni el sexo que aparecerán en la credencial. Aun así, se puede actualizar la fotografía para que refleje la expresión de género, pedir que el campo de sexo no aparezca o elegir la opción “X”.

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El acta de nacimiento debe contener el nombre completo, la fecha y el lugar de nacimiento, además del sexo. (Gob. Edomex)

La identificación con fotografía debe estar vigente o tener menos de 10 años

El segundo requisito consiste en presentar una identificación oficial con fotografía. Entre los documentos aceptados se encuentran el pasaporte vigente, la licencia o permiso de conducir vigente, la cartilla del Servicio Militar Nacional y la cédula profesional.

También pueden utilizarse credenciales laborales, credenciales de derechohabientes y documentos escolares con fotografía. La identificación debe ser original, estar legible y encontrarse en buen estado.

Cuando el documento no tiene una vigencia establecida, su fecha de expedición no puede superar los 10 años. Esa condición aplica, entre otros documentos, a la cartilla militar, las credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la cédula profesional y el título profesional.

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La identificación debe contener el nombre de la persona tal como aparece en el documento de nacionalidad. Además, debe incluir número de folio, entidad federativa, municipio o alcaldía de expedición, institución emisora, funcionario que autoriza y fecha de expedición.

Si la persona no cuenta con una identificación con fotografía, puede presentar dos testigos. El primer testigo debe tener su credencial inscrita en el mismo municipio o alcaldía del domicilio de quien realiza el trámite.

El segundo testigo debe tener registrada su credencial en la misma entidad federativa. Cada persona solo puede fungir como testigo en cuatro ocasiones dentro de un periodo de 120 días naturales.

Entre los documentos aceptados se encuentran el pasaporte vigente, la licencia o permiso de conducir vigente, la cartilla del Servicio Militar Nacional y la cédula profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comprobante de domicilio no puede tener más de tres meses

El tercer documento necesario es un comprobante de domicilio. Se aceptan recibos de pago de impuestos o servicios públicos, como predial, luz y agua.

También pueden presentarse recibos de servicios privados, entre ellos teléfono, televisión de paga y gas. Los estados de cuenta bancarios, departamentales, de crédito hipotecario o del sistema de ahorro para el retiro son otras alternativas.

El INE admite copias certificadas de escrituras de propiedad, contratos de arrendamiento acompañados por un recibo de pago, contratos de servicio público, constancias de número oficial y certificados de inscripción al Registro Público de la Propiedad.

El comprobante debe tener una antigüedad máxima de tres meses. Si se trata de un documento que se expide una vez al año, como el predial, debe estar vigente o corresponder al año anterior.

Quienes presenten un recibo descargado de Internet deben poder ingresar a la cuenta de donde proviene. Para ello, deberán contar con usuario y contraseña u otro mecanismo de seguridad.

Los tickets de pago solo son aceptados si incluyen el nombre y el RFC de la institución emisora, número de folio, fecha, hora y lugar de expedición. También deben mostrar el nombre completo del titular, igual al que aparece en su documento de identidad.

Requisitos y procedimiento para renovar la credencial de elector del INE en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas sin domicilio fijo y los grupos prioritarios pueden solicitar atención especial

Las personas en situación de calle deben informar su condición al personal del módulo. El Instituto Nacional Electoral cuenta con un protocolo de atención para estos casos.

Las personas embarazadas, con discapacidad o adultas mayores pueden solicitar atención prioritaria. Los Módulos de Atención Ciudadana disponen de sillas de ruedas para utilizarlas durante la visita.

Quienes requieran apoyo en una lengua indígena pueden acudir con un traductor. El nombre de esa persona deberá asentarse en el acta testimonial correspondiente.

Para resolver dudas sobre los requisitos, el INE pone a disposición la línea INEtel 800 433 2000. El servicio es gratuito desde cualquier parte de México y opera de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00.