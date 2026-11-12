México

A solicitud de México, el Fondo Monetario Internacional fija en 18 mil millones de dólares su línea de crédito flexible

Al igual que otras instituciones monetarias, el FMI le recomendó a nuestro país una consolidación fiscal que ayude a reducir la deuda

México redujo su línea de crédito flexible con el FMI. Crédito: Wikipedia / Cuartoscuro
México redujo su línea de crédito flexible con el FMI. Crédito: Wikipedia / Cuartoscuro
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Este jueves, se dio a conocer que, a petición de México, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la reducción al acceso a la Línea de Crédito Flexible de 200 por ciento a 150 por ciento de la cuota.

De acuerdo con el FMI, dicha reducción en el acceso a la Línea de Crédito Flexible de nuestro país equivale a unos 18 mil millones de dólares estadounidenses.

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México logra que el FMI reduzca a 18 mil millones de dólares su línea de crédito flexible

El 11 de noviembre, el Consejo Ejecutivo del FMI puso fin a la consulta del artículo IV y a la revisión intermedia en el marco del Acuerdo de la Línea de Crédito Flexible (FCL) con México.

“El Directorio aprobó la solicitud de las autoridades de reducir el acceso del 200 por ciento al 150 por ciento de la cuota, lo que equivale a unos 18 mil millones de dólares estadounidenses”, reveló el Fondo Monetario Internacional en el informe de la revisión intermedia publicado este 12 de noviembre.

FMI recomienda a México una “consolidación fiscal ambiciosa” para disminuir la deuda pública

Además, el FMI destacó que es necesaria una consolidación fiscal más ambiciosa para lograr situar la deuda pública en una senda descendente y recuperar el margen de maniobra.

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Sin embargo, dichas recomendaciones se deberán aplicar, según la institución internacional, en un contexto de mayores riesgos mundiales y tipos de interés al alza, mientras que la política monetaria debería seguir siendo moderadamente restrictiva hasta que la desinflación se encuentre firmemente consolidada.

Billetes de 50, 200 y 500 pesos mexicanos extendidos sobre una superficie con pilas de monedas de diez pesos encima
Monedas y billetes de pesos mexicanos ilustran el panorama financiero del país ante las estimaciones del Fondo Monetario Internacional sobre la deuda bruta. (Crisanta Espinosa / Cuartoscuro )

Urgen reformas que liberen que la liberen la inversión privada

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional indicó que para impulsar el crecimiento del país, serán necesarias reformas que liberen la inversión privada.

“México sigue reuniendo los requisitos para acogerse a la Línea de Crédito Flexible (FCL) gracias a sus fundamentos económicos muy sólidos, sus marcos institucionales y su historial de resultados económicos y de aplicación de políticas.

“En el contexto de esta resiliencia y de la evaluación del personal técnico sobre la moderación de los riesgos extremos, las autoridades solicitaron reducir el acceso en el marco del acuerdo (al 150 por ciento de la cuota), que pretenden seguir considerando como una medida de precaución”, explicó.

Comisión de Cambios ofrece una explicación sobre lo que ocurrió con el FMI

Mientras tanto, la Comisión de Cambios –que la integran el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-- detalló en un comunicado que la cuota de México en el FMI, equivalente a 13 mil 369.05 millones de derechos especiales de giro o cerca de 18 millones de dólares, aplica para el año restante de vigencia del acuerdo.

“Esta reducción voluntaria refleja el fortalecimiento de la capacidad de México para enfrentar episodios de volatilidad financiera internacional, al tiempo que preserva una importante protección adicional frente a riesgos externos”, sostuvo la Comisión.

Línea de Crédito Flexible mantiene su carácter precautorio

Cabe señalar que la Línea de Crédito Flexible mantiene su carácter precautorio y complementa las reservas internacionales, así como los demás instrumentos de protección financiera del país, enfatizó la Comisión.

Además, consideró que la continuidad de la Línea contribuye a fortalecer la confianza en la economía mexicana y a preservar la estabilidad macroeconómica y financiera.

La Secretaría de Hacienda informó que los pagos de la deuda externa serán menores en los próximos tres años. Crédito: X/ @ElFinanciero_Mx
La Secretaría de Hacienda informó que los pagos de la deuda externa serán menores en los próximos tres años. Crédito: X/ @ElFinanciero_Mx

Deuda pública de México debe ir en una trayectoria descendente

El FMI señaló en su informe previo que México necesita esfuerzos adicionales para encaminar la deuda pública hacia una trayectoria a la baja. El organismo sugirió que el gobierno mexicano aplique una consolidación fiscal “más ambiciosa y acelerada”.

“Después de una marcada reducción del déficit en 2025, los esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas continuaron este año, aunque a un ritmo más lento. Hacia adelante, la propuesta de Presupuesto para 2027 implica una consolidación más gradual que la anunciada anteriormente y una trayectoria ascendente para la deuda en los siguientes años.

“Se debería considerar una consolidación más ambiciosa y acelerada para colocar a la deuda en una firme trayectoria descendente y recuperar margen de maniobra para la política fiscal”, sostuvo el FMI en su declaración anual con motivo de su reciente visita oficial a México.

Se debe dar prioridad al gasto en infraestructura y salud

Asimismo, el organismo internacional resaltó que es necesario establecer una serie de medidas equilibradas, pero también creíbles para salvaguardar los objetivos fiscales a mediano plazo y al mismo tiempo crear un margen para gasto prioritario en infraestructura y salud.

Analistas consideran que la degradación crediticia será un riesgo latente en el 2027. Crédito: Cuartoscuro
Analistas consideran que la degradación crediticia será un riesgo latente en el 2027. Crédito: Cuartoscuro

“Se debería considerar una mejor focalización de los programas sociales, asegurar una eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles y el fortalecimiento duradero de las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex)”, reza la Declaración correspondiente al Artículo IV de los Convenios Constitutivos del FMI.

Aunque México logró que que el Fondo Monetario Internacional redujera su línea de crédito flexible, el organismo internacional también le recomendó que impulse una consolidación fiscal más ambiciosa que permita un descenso de la deuda pública.

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