Asesinan a coordinador del Movimiento del Sombrero en Tijuana: crimen ocurre a un año de la muerte de Carlos Manzo

José Alfredo García fue asesinado horas después de participar en una marcha para recordar a Carlos Manzo.

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José Alfredo García Gutiérrez, coordinador municipal del Movimiento Independiente del Sombrero en Tijuana, Baja California, fue asesinado a balazos la noche del domingo 1 de noviembre, luego de intervenir en un presunto caso de extorsión contra un familiar.

De acuerdo con los primeros reportes, el activista, de 55 años, acudió al llamado de su sobrino, quien supuestamente era víctima de cobro de piso.

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Al llegar al lugar, ubicado en las inmediaciones del parque Reforma, en la delegación Sánchez Taboada, intentó mediar con los presuntos responsables, pero fue atacado con arma de fuego.

Los hechos ocurrieron entre las 19:00 y las 20:00 horas, en el cruce de las calles Acueducto y Simón Bolívar, en la colonia Reforma.

Según el reporte de la Fiscalía General del Estado, en el sitio fue localizado el cuerpo de un hombre identificado como José Alfredo, así como tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

El coordinador del Movimiento del Sombrero intentó auxiliar a su sobrino ante una presunta extorsión.

Hasta el momento, la información proporcionada no reporta personas detenidas por el homicidio.

Participó en marcha por Carlos Manzo horas antes del ataque

El asesinato ocurrió el mismo día en que García Gutiérrez participó en una movilización realizada en Tijuana para recordar a Carlos Manzo Rodríguez, fundador del Movimiento del Sombrero, en el marco del primer aniversario de su asesinato.

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Manzo, quien fue alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, murió el 1 de noviembre de 2025, luego de ser atacado a balazos durante el Festival de las Velas, en la Plaza Morelos de ese municipio.

Durante la manifestación del domingo, García Gutiérrez habló sobre la situación de seguridad y cuestionó el desempeño de las autoridades frente a la delincuencia organizada.

José Alfredo García participó en una marcha en Tijuana para recordar a Carlos Manzo, horas antes de ser asesinado.

En declaraciones al semanario ZETA, señaló que, desde su perspectiva, el gobierno no había concentrado sus esfuerzos en combatir a los grupos delictivos y consideró que la violencia afectaba a la población.

Horas después de esa participación pública, el coordinador municipal perdió la vida en el ataque armado.

Movimiento del Sombrero exige esclarecer el homicidio

Tras confirmarse el asesinato, Leopoldo Sánchez, dirigente estatal del Movimiento del Sombrero en Baja California, informó sobre la muerte de García Gutiérrez y solicitó a la Fiscalía estatal que investigue los hechos.

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El líder estatal indicó que, según la versión proporcionada por un familiar de la víctima, el coordinador municipal acudió a auxiliar a su sobrino ante una presunta extorsión y fue asesinado cuando intentaba intervenir.

También descartó que, de acuerdo con su interpretación de los acontecimientos, la actividad política de García Gutiérrez hubiera sido el motivo del ataque. Señaló que consideraba el homicidio relacionado con la inseguridad que se vive en Tijuana y en otras partes del país.

Entre los datos conocidos sobre el caso destacan:

Víctima: José Alfredo García Gutiérrez, de 55 años.

Cargo: enlace municipal del Movimiento Independiente del Sombrero en Tijuana.

Fecha del ataque: domingo 1 de noviembre de 2026.

Lugar: colonia Reforma, delegación Sánchez Taboada.

Indicios: tres casquillos calibre 9 milímetros.

Presunto motivo de su intervención: auxiliar a un sobrino que habría sido víctima de extorsión.

Organización condena violencia y pide justicia para José Alfredo

El Movimiento Independiente del Sombrero en Baja California difundió un pronunciamiento en el que lamentó el asesinato de su compañero y expresó su solidaridad con su esposa, hijos y demás familiares.

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Integrantes del Movimiento del Sombrero marcharon en Tijuana para exigir justicia por el asesinato de su fundador, Carlos Manzo.

La agrupación recordó que días antes sus integrantes se habían reunido para exigir justicia por Carlos Manzo y señaló que ahora enfrentaban la pérdida de otro miembro de su organización.

Asimismo, exigió a las autoridades competentes realizar una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Por su parte, la Mesa Estatal Ciudadana de Baja California también condenó el crimen y solicitó la intervención de los tres órdenes de gobierno para atender el caso.

En su posicionamiento, señaló la extorsión como uno de los problemas de inseguridad que afectan a las familias y pequeños comerciantes de la entidad.

¿Qué se sabe del Movimiento del Sombrero en Baja California?

El Movimiento Independiente del Sombrero tiene presencia en distintos municipios de Baja California, entre ellos Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito y Ensenada.

El Movimiento del Sombrero confirmó el asesinato de su enlace municipal en Tijuana y exigió justicia para José Alfredo García.

La organización surgió como una plataforma independiente enfocada en la participación ciudadana y la gestión de demandas sociales.

En la entidad, sus integrantes han promovido acciones relacionadas con la seguridad, la atención a comerciantes y las denuncias por presuntos abusos y extorsiones.

Luego del asesinato de García Gutiérrez, sus integrantes reiteraron que continuarán con sus actividades y exigieron que el caso no quede impune.

De acuerdo con la información difundida por el dirigente estatal, el cuerpo de José Alfredo García Gutiérrez sería velado este miércoles 4 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, en la Funeraria Nueva Jerusalén.

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