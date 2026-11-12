Dan 400 años de cárcel a cinco miembros de la célula criminal "Los Spetsnaz" por el secuestro de dos hombres en Morelos. @Fiscalia_Mor

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Un tribunal de Morelos condenó a 400 años de prisión en total a cinco hombres identificados como integrantes de la célula delictiva “Los Spetsnaz”, tras hallarlos responsables del secuestro agravado y homicidio de dos víctimas en el municipio de Cuautla. La sentencia fue informada por la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Los hechos ocurrieron en julio de 2021, cuando los acusados privaron de la libertad a dos hombres, exigieron un rescate y, al no recibir el pago, los asesinaron y abandonaron sus cuerpos en la localidad de Cocoyoc, en el municipio de Yautepec.

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Detalles de la sentencia y las penas impuestas

Emmanuel “N”, Brandon Alexis “N”, Alan “N”, Ricardo “N” y Juan Carlos “N” fueron sentenciados por un Tribunal de Enjuiciamiento, que los declaró penalmente responsables del delito de secuestro agravado. A cada uno se le impuso una pena de 80 años de prisión, lo que suma un total de 400 años entre los cinco condenados.

La resolución judicial estableció, además del tiempo de reclusión, el pago de una multa y la reparación del daño a favor de las víctimas, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía.

Cómo ocurrió el secuestro en Cuautla

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Regional Oriente, el 27 de julio de 2021 los cinco hombres amagaron con armas de fuego a dos víctimas en un inmueble de la colonia 19 de Febrero, en Cuautla.

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Tras privarlas de su libertad, las trasladaron a otro sitio donde las mantuvieron en cautiverio. Durante ese periodo, los integrantes de la célula exigieron una fuerte suma de dinero a cambio de liberarlas.

Los Spetnatz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al no concretarse el pago del rescate, los secuestradores privaron de la vida a las dos víctimas. Posteriormente abandonaron los cuerpos en el poblado de Cocoyoc, perteneciente al municipio de Yautepec, donde fueron localizados.

Investigación y detención de los responsables

El agente del Ministerio Público (MP) especializado, con el respaldo de la Fiscalía Regional Oriente, reunió los elementos probatorios que permitieron acreditar la participación de los cinco hombres en el crimen.

Las indagatorias y los peritajes realizados por la autoridad ministerial establecieron la responsabilidad de Emmanuel “N”, Brandon Alexis “N”, Alan “N”, Ricardo “N” y Juan Carlos “N” en los hechos ocurridos en 2021.

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Con esa evidencia, el MP especializado obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes contra los cinco señalados. Las órdenes fueron ejecutadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Los cinco hombres fueron detenidos el 19 de agosto de 2021 en el municipio de Yautepec, tras un enfrentamiento armado con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Ese operativo se derivó de un cateo realizado un día antes en el poblado de Cocoyoc, donde se habían asegurado armas largas, cartuchos y estupefacientes.

Durante el enfrentamiento en Yautepec, dos agentes de la AIC resultaron heridos y los cinco señalados quedaron detenidos. En su poder se aseguraron tres armas largas de grueso calibre que, tras los peritajes correspondientes, fueron relacionadas con el secuestro y homicidio cometidos en Cuautla.

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Investigación y detención de los responsables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El líder del grupo fue identificado como Alan “N”, alias “El Plata”, señalado además como hijo de un policía ministerial en activo de la zona oriente de Morelos, de acuerdo con la misma fuente.

Una vez detenidos, se inició el proceso penal en su contra. Durante el juicio, la representación social acreditó la responsabilidad de los acusados ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que finalmente determinó la condena de 80 años para cada uno.

El caso se inscribe en el Plan Cuautla

El resultado judicial fue presentado como parte de las acciones estratégicas del Plan Cuautla, una estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

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Según la Fiscalía, el objetivo de ese plan es garantizar paz, seguridad y justicia a las familias del municipio de Cuautla.

La historia de “Los Spetsnaz” en la zona oriente de Morelos

El grupo delictivo conocido como “Los Spetsnaz” operaba principalmente en los municipios de Cuautla, Yautepec y Yecapixtla. La organización se dedicaba a la venta de droga, extorsión, secuestro y robo de vehículos.

La célula estaba vinculada con el grupo liderado por un sujeto identificado como “El Señorón”, “Frank” o “XL”. Su base de operaciones se ubicaba en las localidades de Cocoyoc, Oacalco y Oaxtepec.

De acuerdo con el fiscal de la Región Oriente de Morelos, José Alejandro Chávez Carmona, los integrantes del grupo portaban un tatuaje que los identificaba entre sí. El funcionario señaló que, además del secuestro de Cuautla, la célula era investigada por dos homicidios, extorsiones y tráfico de drogas en la región.

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