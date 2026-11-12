Frida Sofía sufre asalto en la CDMX: le sacaron una navaja a la hija de Alejandra Guzmán. (@ifridag)

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Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, habría sido víctima de la delincuencia en la Ciudad de México, luego de que la asaltaran durante una visita a la zona ecológica Los Dinamos, en la alcaldía La Magdalena Contreras, de acuerdo con información del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo con la versión que dio el conductor en su programa Sale el Sol, la modelo se encontraba de visita en la CDMX y, junto con algunas amigas y amigos, decidieron ir a la reconocida zona ecológica al sur de la capital, donde habrían sido víctimas de un asaltante de aproximadamente 13 años de edad.

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De momento, la nieta de Silvia Pinal no se ha pronunciado públicamente al respecto de la versión que ha hecho pública Infante, quien detalló los objetos que le quitaron durante el acontecimiento.

Así fue el asalto a Frida Sofía en Los Dinamos

(IG: @fridaguzmanoficial)

Gustavo Adolfo Infante, conocido como “El Periodista de las Exclusivas”, dio a conocer los hechos durante la emisión del programa de espectáculos en el que participa. Según su relato, Frida Sofía visitó Los Dinamos acompañada de un grupo de amigas y un amigo cuando ocurrió el incidente.

“Frida Sofía vino a Los Dinamos, un lugar en la CDMX, iba con unas amigas y un amigo. De repente que se acerca un chamaco como de 13 años con una navaja y que la asalta”, relató el periodista.

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La cantante pensó que el agresor quería una foto

De acuerdo con la versión del periodista, la confusión inicial de Frida Sofía fue clave en el desarrollo de los hechos. La cantante no identificó de inmediato la intención del menor que se le acercó.

Frida Sofía permanece sentada en el asiento de un vehículo con un atuendo negro de mangas largas. (Frida Sofía Tips)

“Ella pensó que quería una foto o un autógrafo, estaba asaltando. Le dio el reloj, el celular, la asaltaron a Frida Sofía”, explicó Gustavo Adolfo Infante sobre la reacción de la también modelo ante el joven armado.

Se desconoce el valor total de lo robado

El reloj y el celular fueron los objetos que Frida Sofía entregó al agresor para evitar un riesgo mayor. Hasta el momento no se ha precisado el valor económico de las pertenencias sustraídas durante el asalto.

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Frida Sofía no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el incidente ni se ha pronunciado en sus redes sociales. Tampoco trascendió si presentó una denuncia formal ante las autoridades de la Ciudad de México por los hechos narrados por Infante.

¿A qué se dedica Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán?

La publicación destaca el vínculo afectivo entre Frida Sofía y su abuela, pese a los conflictos familiares (IG)

Frida Sofía, nacida el 13 de marzo de 1992, es hija de Alejandra Guzmán y del empresario Pablo Moctezuma, y nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Construyó una carrera multifacética dentro del entretenimiento, con presencia constante en redes sociales.

Carrera artística

Inicia como modelo y después incursiona en la música como solista. Estudia ballet desde niña, disciplina que describe como parte esencial de su identidad, y en 2023 participa en Mira Quién Baila ¡La Revancha!, donde representa a la fundación NAMI, enfocada en la eliminación del estigma asociado a enfermedades mentales.

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En 2019 tiene una aparición en la Gala Anual de la Entrega del Balón de Oro en Los Ángeles. También cuenta con formación académica: estudia Moda Internacional en el Art Institute de Miami y cursa estudios relacionados con anatomía y nutrición.

Frida Sofía baila junto a su pareja de danza en el escenario iluminado del programa Mira Quién Baila. (Frida Sofía Tips)

Negocios

Radicada en Estados Unidos, diversifica su carrera bajo la marca “Frida Sofía, La Loca Inteligente”, con varias líneas de productos:

Joyería: colección de anillos, pulseras, aretes y collares.

Cuidado de la piel: cremas y masajeadores faciales.

Lentes de contacto: línea llamada CRY SEE, con pupilentes de colores como Oasis, Olive y Polaris.

Contexto reciente

Este 5 de noviembre, Alejandra Guzmán confirma una reconciliación con su hija tras años de distanciamiento público. La cantante destaca que Frida Sofía, de 34 años, “tiene una voz preciosa” y “dos carreras”, y expresa su deseo de verla “realizada y feliz”.

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