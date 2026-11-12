Toboganes gigantes llegan a la CDMX: dónde y cuándo abre la obra de arte interactiva que podrás disfrutar de manera gratuita

Un tobogán tubular de metal recorre en espiral el exterior de un edificio de fachada acristalada bajo el cielo despejado. (ArteAbierto.org)

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Hay arte de museos y también hay arte que nació con la idea de ser un espacio vivo que conviva con los habitantes de las ciudades. Así son lo nuevos megatoboganes que han llegado a la Ciudad de México con la intención de formar parte de su vibrante energía y dar a los ciudadanos la posibilidad de volverse parte de la obra.

Esta megainstalación forma parte del proyecto Mexico City Slides una obra de arte interactivo permanente del artista contemporáneo Carsten Höller que formará parte de programa Arte Abierto Polanco, dentro del complejo de la plaza Antara.

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Y a pesar de que la obra ha sido instalada en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, esta creación está pensada para que todos puedan disfrutar de ella, ya que el vivir la experiencia no tendrá ningún costo.

La obra consta de cuatro toboganes metálicos en espiral integrados a distintas fachadas de la plaza. Miden entre 12 y 38 metros de altura y sus recorridos llegan a los 90 metros.

Un tobogán tubular de metal recorre en espiral el exterior de un edificio de fachada acristalada bajo el cielo despejado. FB: Sivicon Sivicon

Los cuatro recorridos confluyen en una zona compartida, donde Carsten Höller plantea el encuentro entre quienes inician el trayecto desde distintos sectores del complejo. Su propuesta convierte el descenso, una “caída controlada”, en una vivencia corporal y sensorial atravesada por velocidad, vértigo, incertidumbre y placer.

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Se ha anunciado que la instalación abre al público a partir de este viernes 13 de noviembre de 2026 y aún no se sabe hasta cuando se encuentre disponible pero se espera que sea durante varias semanas.

Un tobogán tubular de metal recorre en espiral el exterior de un edificio de fachada acristalada bajo el cielo despejado. (ArteAbierto.org)

De acuerdo con información publicada en la página oficial de quienes han traído esta pieza la ciudad la obra fue “concebida como una intervención escultórica de gran escala, la obra consta de cuatro resbaladillas en espiral integradas a la arquitectura del complejo, que conforman una escultura social desplegada a escala urbana. Es la instalación de resbaladillas más grande de Höller hasta la fecha”.

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“Mexico City Slides es una obra ambiciosa de arte contemporáneo que invita a la interacción directa de públicos diversos. La instalación marca un nuevo capítulo en la exploración continua de Höller sobre el cuerpo, la conciencia y la experiencia compartida, al transformar la relación entre la obra, el espacio y el visitante.”, señala la publicación.

La página también señala que la obra “las resbaladillas de Höller no están concebidas únicamente como objetos de observación, sino como obras de arte que requieren activación. En esta instalación, el visitante se convierte en el agente principal mediante el cual se experimenta la obra”.

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Cobertura del evento de inauguración organizado por Arte Abierto en el centro comercial Antara. El metraje documenta una estructura metálica helicoidal en forma de tobogán rodeada de vegetación, la presencia de asistentes durante la velada y una sesión musical a cargo de un disc-jockey. (@k_blanco)

Reglas para subir a la instalación

Si bien las reglas definitivas aún no han sido publicadas y se espera que sea en el lugar donde se den a conocer las especificaciones para su uso, otras piezas similares del artista han pedido los siguientes requisitos:

Las restricciones para el descenso son orientativas y aún no están confirmadas. Antes de participar, será necesario revisar las indicaciones oficiales de Arte Abierto Polanco .

Podría exigirse una estatura mínima de entre 1,10 y 1,20 metros, además de realizar los ascensos de forma individual. No se permitiría que adultos carguen a niños.

También podrían requerirse tapetes especiales para regular el deslizamiento.

A partir de experiencias en instalaciones similares, es posible que se prohíban mochilas, bolsas, objetos sueltos, tacones y calzado abierto.

Los celulares y demás accesorios tendrían que quedar sujetos para prevenir accidentes durante el recorrido.

Quién es el artista Carsten Höller

Carsten Höller es un artista conceptual e instalacionista nacido en Bruselas, Bélgica, en 1961, de padres alemanes. Antes de dedicarse de lleno al arte en la década de 1990, se formó como científico: tiene un doctorado en ciencias agrarias y estudió la comunicación olfativa de los insectos. Esa mirada experimental atraviesa su obra.

Su trabajo propone que el visitante no sea un espectador pasivo, sino parte de la obra. Para ello utiliza toboganes, carruseles, luces, espejos, animales, hongos gigantes y espacios inmersivos que buscan alterar —de forma lúdica o incómoda— la percepción, el equilibrio y la noción de control.

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Obras más conocidas

Test Site (2006), en la Tate Modern de Londres: cinco toboganes gigantes dentro de la Turbine Hall. Es probablemente su instalación más célebre y consolidó el tobogán como una de sus firmas artísticas.

The Slide , en el ArcelorMittal Orbit de Londres (2016): un tobogán en espiral de 178 metros que desciende por la escultura-torre de Anish Kapoor.

Soma (2010), en Hamburger Bahnhof de Berlín: una instalación sobre percepción, naturaleza y estados alterados de conciencia que incluyó renos, hongos y otros elementos animales.

The Double Club (2008-2009), Londres: bar, restaurante y club nocturno que ponía en diálogo referencias culturales congoleñas y occidentales.

Flying Machine (1996): estructura motorizada que elevaba y hacía girar a participantes sujetos con arneses.

Vitra Slide Tower (2014), en Weil am Rhein, Alemania: torre mirador de 31 metros con un tobogán helicoidal.

The Florence Experiment Slides (2018), en el Palazzo Strozzi de Florencia: dos toboganes monumentales instalados en el histórico palacio.

Aventura Slide Tower (2017), en Miami: una torre-tobogán permanente de nueve pisos, una de sus intervenciones más visibles en Estados Unidos.

Países donde ha realizado instalaciones

Höller ha tenido exposiciones e instalaciones en numerosos países. Entre los principales están:

Reino Unido: Londres, con Test Site , The Slide y exposiciones en la Hayward Gallery.

Alemania: Berlín, Hamburgo y Weil am Rhein, entre otras ciudades.

Italia: Milán y Florencia.

Estados Unidos: Nueva York, Miami y Los Ángeles.

Suecia: Estocolmo, donde vive y trabaja parte del tiempo.

Dinamarca: Copenhague, con DAC Slide .

Francia: Arlés y París.

España: Santander, con la exposición Y en Centro Botín.

Portugal: Lisboa, con DAY en el MAAT.

México: Ciudad de México, con SUNDAY en el Museo Tamayo en 2019 y ahora Mexico City Slides en Antara.

Croacia: Zagreb, donde creó una instalación de toboganes para el Museo de Arte Contemporáneo.

Singapur: desarrolló el proyecto Slide House Project.

(ArtForTomorrow)

En Ciudad de México, Mexico City Slides continúa esa línea: convierte cuatro toboganes en una escultura arquitectónica que se activa al recorrerla con el cuerpo.