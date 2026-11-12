México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 12 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,57 pesos mexicanos, registrando una disminución del -1,05% respecto al cierre anterior de 20,79 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 2,45%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 0,76%.

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El tipo de cambio euro-peso mexicano ha registrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando presiones en el mercado. La volatilidad actual se sitúa en 13,25%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 6,76%, indicando un periodo de inestabilidad en este tipo de cambio.

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