Secretaría de Energía se esmera en poner en operación obras heredadas del gobierno de AMLO

La Sener aún opera con planes que le heredó el gobierno de AMLO. Crédito: X/ @SENER_mx

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A más de dos años de que comenzó la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Energía (Sener) aún opera en función de obras heredadas y planes de inversión para proyectos que pretende arrancar el próximo año.

Una muestra de lo anterior, es que de las 10 centrales eléctricas de ciclo combinado que comenzaron su construcción en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ninguna pudo cumplir la promesa de entrar en operación antes de 2024.

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Secretaría de Energía aún opera en función de obras heredadas por el gobierno de AMLO

Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado de la República, la secretaria de Energía, Luz Elena González, comentó que entre 2015 y 2026 la dependencia ha trabajado en la conclusión de las obras para echar andar las centrales eléctricas en cuestión.

“En los primeros dos años de gobierno hemos puesto en operación comercial seis nuevas centrales de ciclo combinado que forman parte de 10 centrales que iniciaron en la administración pasada.

“Las cuatro centrales restantes las estaremos inaugurando el próximo año; se trata de centrales en Yucatán, Veracruz, Durango y Sonora, que aportarán otros tres mil 75 megawatts (MW)”, explicó la funcionaria como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La titular de la Sener, Luz Elena González, compareció en el Senado de la República. Crédito: X/ @SENER_mx

CFE se encargará de construir 16 centrales públicas

Elena González señaló además que el gobierno prevé la construcción de 16 nuevas centrales públicas a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Entre ellas se cuentan cinco de ciclo combinado, una de combustión interna y dos renovables fotovoltaicas en Puerto Peñasco, que en conjunto sumarán mil MW al Sistema Eléctrico Nacional. A esto se suma un proceso de modernización y repotenciación en ocho centrales hidroeléctricas.

Además, comentó, que se han seleccionado 121 proyectos mixtos y 19 proyectos privados para dar paso a la construcción de centrales eléctricas con tecnología fotovoltaica y eólica, que estarán ubicadas en regiones que necesitan mayor capacidad de generación.

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“De esta manera, a finales del próximo año vamos a tener más de 140 centrales de generación en construcción, un hito en la historia de México”, agregó.

Gobierno se compromete a generar 22 mil MW de energía renovable

Con lo antes mencionado, de los 32 mil MW de energía que se adicionarán para 2030, 70 por ciento, es decir, 22 mil MW, provendrán de energía renovable.

Para sostener dicha infraestructura, el gobierno federal está comprometiendo recursos públicos, contó la titular de la Sener.

Sheinbaum presume proyecto hidroeléctrico de CFE en el cauce del río Grijalva. (Foto: CFE)

¿A cuánto ascienden las inversiones en la transmisión de energía?

De acuerdo con González Escobar, en materia de transmisión las inversiones ascienden a más de 161 mil millones de pesos, y en distribución más de 72 mil millones.

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“A dos años del inicio del gobierno, en materia de transmisión llevamos 35 proyectos terminados, 83 están en ejecución y 37 por iniciar. Tan sólo en el segundo año concluimos 19 obras y 53 iniciaron su ejecución.

“En distribución concluimos 32 nuevas estaciones, 57 ampliaciones de subestaciones existentes y realizamos mil 338 obras de modernización de las redes generales”, sostuvo la titular de la Sener ante las y los senadores de la Comisión de Energía.

Sheinbaum destaca construcción de proyecto hidroeléctrico en Chiapas

A través de redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este miércoles el avance de un proyecto hidroeléctrico a cargo de la Comisión Federal de Electricidad en el cauce del río Grijalva, en Chicoasén, Chiapas.

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La obra corresponde a Chicoasén II, una central que generará electricidad con el agua que ya fue utilizada por otra planta, sin necesidad de construir una presa adicional ni desplazar a comunidades de la zona.

La mandataria compartió un video con los avances de la construcción, que sumará 240 megawatts (MW) de energía limpia al Sistema Interconectado Nacional. El proyecto se apoya en una tecnología pensada para aprovechar el recurso hídrico incluso con diferencias de altura relativamente pequeñas.

Así será el funcionamiento de la nueva planta hidroeléctrica

Según la explicación difundida en el video, Chicoasén II aprovechará los escurrimientos del río Grijalva, además del agua que ya pasó por las turbinas de la central Manuel Moreno Torres, conocida también como Chicoasén.

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A diferencia de las hidroeléctricas convencionales, esta infraestructura no requerirá una gran presa para generar electricidad. Su operación se basará en tres turbinas tipo bulbo, con una capacidad de 80 MW cada una, que obtendrán energía a partir del movimiento del agua.

Claudia Sheinbaum realizó un recorrido de supervisión en las obras de la central hidroeléctrica en Chicoasén, Chiapas, el pasado 8 de noviembre. (Crédito: X/@Claudiashein)

Esta tecnología integra el generador eléctrico en una estructura sellada con forma de bulbo. El paso del agua mueve la turbina y así se produce electricidad, incluso cuando la diferencia de altura entre los niveles del agua es relativamente pequeña.

Sheinbaum subrayó que se trata de una innovación desarrollada por la CFE y que ofrece una alternativa para ampliar la generación eléctrica sin recurrir al desplazamiento de poblaciones.

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Beneficiará a casi 200 mil personas

Durante una visita de supervisión realizada el 8 de noviembre, Sheinbaum constató que la construcción de la nueva central hidroeléctrica alcanzaba un avance físico de 52.18 por ciento.

Además, en el sitio trabajan más de mil 500 personas distribuidas en los distintos frentes de obra. La nueva central aportará energía limpia al Sistema Interconectado Nacional y se estima que beneficiará a 184 mil 421 habitantes y 54 mil 241 hogares.

Aunque el gobierno federal promociona diversos proyectos, actualmente, la Secretaría de Energía aún opera en función de obras heredadas y planes de inversión del gobierno de AMLO.