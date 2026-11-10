México

México advierte “enorme presión” sobre consulados de México en un entorno migratorio “complejo”

El canciller Roberto Velasco reconoció la complejidad del entorno internacional que enfrenta la diplomacia mexicana

Pasaporte mexicano
Durante la ceremonia por el Día de la Persona Diplomática Mexicana 2026, el titular de la SRE señala que las embajadas enfrentan uno de los escenarios internacionales más complejos de las últimas décadas. Foto: CUARTOSCURO
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El canciller mexicano, Roberto Velasco, afirmó este lunes que la red consular de México en el exterior atraviesa momentos de “enorme presión”, en uno de los entornos internacionales “más complejos de las últimas décadas”.

Lo dijo durante la ceremonia por el Día de la Persona Diplomática Mexicana 2026. Ahí vinculó ese escenario con la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal que representa al país y atiende a los connacionales.

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¿Qué dijo el canciller sobre la comunidad migrante?

La dependencia busca vías administrativas y diplomáticas para resolver la situación de cerca de 400 empleados contratados en consulados, quienes podrían regresar al país cuando venza su documentación migratoria vigente. REUTERS/Susana Vera
La dependencia busca vías administrativas y diplomáticas para resolver la situación de cerca de 400 empleados contratados en consulados, quienes podrían regresar al país cuando venza su documentación migratoria vigente. REUTERS/Susana Vera

“Hoy nuestra red consular acompaña una comunidad que vive en momentos de enorme presión”, expresó Velasco.

El secretario de Relaciones Exteriores no mencionó a ningún país en particular. Según el despacho de EFE, el grueso de la comunidad migrante mexicana vive en Estados Unidos, donde residen cerca de 40 millones de personas de origen mexicano.

Velasco añadió que las embajadas mexicanas trabajan en “uno de los entornos internacionales más complejos en las últimas décadas”. También sostuvo que “quien cuida a los mexicanos y las mexicanas en el exterior merece que su país también lo cuide”. Recordó que ya había expresado ese compromiso ante el Senado.

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Condiciones laborales del personal

El canciller aseguró que continuará impulsando gestiones para mejorar las condiciones laborales del personal del Servicio Exterior. No ofreció detalles sobre las acciones concretas.

El tema de la situación del personal consular ha aparecido antes en la agenda de la cancillería. En una conferencia matutina, Velasco fue cuestionado sobre alrededor de 400 trabajadores por contrato en consulados mexicanos que buscan una solución ante el riesgo de perder su empleo cuando expire su documentación. Explicó que la Cancillería busca opciones por la vía diplomática y administrativa para atender cada caso, ante la posibilidad de que parte del personal deba volver a México.

Primera vez: lenguas indígenas en el Servicio Exterior

Ante tensiones por T-MEC, Roberto Velasco llama a mirar "ventana de oportunidad" en Asia. (Foto: SRE)
Ante tensiones por T-MEC, Roberto Velasco llama a mirar "ventana de oportunidad" en Asia. (Foto: SRE)

Como parte del fortalecimiento de la atención consular, el canciller destacó que la convocatoria de ingreso a la rama técnico-administrativa del Servicio Exterior admite, por primera vez, postulaciones de hablantes de lenguas indígenas.

Según Velasco, la medida permitirá reforzar la atención en su propia lengua a cerca de 500.000 indígenas mexicanos que viven en Estados Unidos.

“Una cancillería que incorpora las lenguas originarias de México no está haciendo una concesión, está recuperando algo que fue siempre suyo”, afirmó.

Reconocimiento a 25 años de carrera

En la ceremonia se reconoció a 27 integrantes del Servicio Exterior Mexicano por cumplir 25 años de carrera.

Contexto: el discurso de Velasco sobre la presión externa

No es la primera vez que el canciller habla de presión en su política exterior. Ante el pleno del Senado, Velasco reconoció que se viven tiempos de presión, ruido e incertidumbre, y planteó que la diplomacia mexicana responde con serenidad y principios.

Por su parte, la cancillería ha señalado que la protección de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos ocupa un lugar prioritario en la relación bilateral, según declaró Velasco en un acto en julio.

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