Belinda publica extraña indirecta tras la filtración de fotos de su amiga Renata Notni junto a su ex Gonzálo Hevia Baillères

Belinda publica un mensaje sobre amistades falsas tras la difusión de fotografías de Renata Notni con Gonzalo Hevia Baillères. (Credito: IG- belindapop)

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Belinda encendió las redes sociales con una publicación en Instagram que sus seguidores leyeron como una señal directa: “Unfollow a las amistades falsas”. El mensaje apareció horas después de que se viralizaran fotografías de Renata Notni caminando tomada de la mano con Gonzalo Hevia Baillères, empresario mexicano con quien la cantante habría sostenido una relación sentimental entre 2022 y 2025. Además del mensaje, la cantante compartió su canción Ese hombre no se toca de Mentiras.

Las imágenes de Notni y Hevia Baillères fueron captadas por la agencia The Grosby Group durante una tarde de compras en West Hollywood, Los Ángeles, California. En las fotografías, la actriz y el empresario aparecen caminando juntos, tomados de la mano y con muestras de afecto. Ninguno de los dos ha emitido declaración pública sobre su vínculo.

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Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el empresario en el centro de la historia

Gonzalo Hevia Baillères se desempeña como director ejecutivo de HBeyond y pertenece a la familia ligada a El Palacio de Hierro.

Gonzalo Hevia Baillères es heredero de una de las fortunas más grandes de México, ligada al Palacio de Hierro, la cadena de tiendas departamentales de lujo. Además de su posición como miembro de uno de los grupos empresariales más influyentes del país, se desempeña como CEO de HBeyond, firma del sector tecnológico.

Su nombre comenzó a circular en medios de entretenimiento a partir de los rumores de romance con Belinda, que tomaron fuerza entre 2022 y 2025, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente esa relación. Después de los reportes sobre una separación, el empresario fue vinculado con la actriz británica Emma Watson a finales de 2025. En marzo de 2026, ambos fueron fotografiados besándose en un aeropuerto mexicano, aunque tampoco confirmaron un noviazgo.

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La canción que apuntó hacia él sin nombrarlo

Gonzalo Hevia Baillères fue captado en un aeropuerto mexicano con la actriz Emma Watson en marzo de 2026. (Captura de pantalla de Youtube/@MundoEjecutivoTV)

En junio de 2025, Belinda lanzó su álbum Indómita, que incluyó el tema “Heterocromía”. La canción generó una oleada de interpretaciones entre sus seguidores, quienes la vincularon con Hevia Baillères por una razón concreta: el empresario tiene heterocromía, una condición en la que cada ojo presenta una tonalidad diferente. La letra habla de engaño y de mundos opuestos, con referencias que sus fans relacionaron con la distancia entre el origen de la cantante y el entorno adinerado del empresario.

Belinda nunca confirmó que la composición estuviera inspirada en él ni lo mencionó como destinatario del tema. La ambigüedad sostuvo la especulación durante meses y convirtió a “Heterocromía” en uno de los temas más comentados del año.

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La amistad entre Belinda y Renata Notni, construida bajo los reflectores

Renata Notni concluyó a finales de marzo de 2026 un noviazgo de cinco años con el actor Diego Boneta. (Ig/rennotni)

Renata Notni y Belinda compartieron pasarela en más de una ocasión como embajadoras de L’Oréal Paris en la Semana de la Moda de París. Ambas desfilaron en el evento Le Défilé de la marca en 2024 y repitieron en la edición de 2025, donde también participó la actriz Samadhi Zendejas. En esas instancias, las imágenes que circularon mostraron a las dos mexicanas con una relación de cercanía y respaldo mutuo.

El episodio más recordado de esa amistad ocurrió en el desfile de 2024, cuando Belinda sufrió una caída en la pasarela frente a la Ópera Garnier en París. Fue Renata Notni quien se acercó a consolarrla al salir del escenario y le dio un abrazo, en un gesto que en ese momento fue celebrado por los seguidores de ambas como una muestra de sororidad. Las imágenes de ese abrazo circularon ampliamente en redes.

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Renata Notni, su separación de Diego Boneta y el nuevo capítulo

Ninguno de los tres involucrados emite declaraciones públicas sobre los vínculos sentimentales expuestos en redes sociales. (Ig/rennotni)

Antes de que las fotografías con Hevia Baillères se viralizaran, Renata Notni había cerrado su relación de cinco años con el actor Diego Boneta a finales de marzo de 2026. Desde esa ruptura, la actriz no había aparecido públicamente junto a ninguna otra persona de forma romántica, lo que amplificó el impacto de las imágenes en West Hollywood.

La aparición junto al empresario marcó el primer episodio público que vincula a Notni con alguien tras su separación. El hecho de que ese alguien sea el mismo hombre que el público asocia con Belinda convirtió las fotografías en el tema central de la conversación de entretenimiento en México en los últimos días.

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Lo que sigue sin confirmarse

Ninguno de los tres involucrados ha hablado sobre la situación. Gonzalo Hevia Baillères no ha emitido declaración alguna sobre su vínculo con Renata Notni ni sobre su relación pasada con Belinda. La actriz tampoco ha respondido públicamente. Y Belinda, más allá de la publicación en Instagram, no ha dado ninguna explicación.

Lo que sí quedó registrado es que el mensaje de “Unfollow a las amistades falsas” llegó en el momento exacto en que las fotografías de su presunta expareja con una mujer que fue su amiga cercana comenzaban a dominar las redes. La lectura de ese timing fue suficiente para que millones de usuarios sacaran sus propias conclusiones.

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