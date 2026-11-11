Dan prisión preventiva a los padres de una bebé que ingresó intoxicada con anfetaminas a un hospital en Guadalajara. Fiscalía de Jalisco

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La Fiscalía del Estado de Jalisco vinculó a proceso al padre y a la madre de una bebé de un año que resultó intoxicada con anfetaminas, luego de que los dictámenes toxicológicos confirmaran la presencia de la sustancia en el organismo de la menor.

Sergio Alejandro “N”, de 40 años, y Liliana Margarita “N”, de 22, fueron imputados por los delitos de violencia familiar y lesiones. Un juez les impuso un año de prisión preventiva oficiosa mientras continúa la investigación.

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Detención de los padres y vinculación a proceso

Los dos imputados fueron detenidos en días recientes por elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

Tras la captura, ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente. En audiencia se les formuló la imputación y, de forma posterior, la vinculación a proceso por los delitos de violencia familiar y lesiones.

El Ministerio Público dispone ahora de tres meses para concretar las investigaciones complementarias y esclarecer de manera completa los hechos que motivaron la intoxicación de la niña.

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Hallazgo médico que originó el caso

La investigación se inició después de que la bebé fuera llevada a un hospital privado en Guadalajara, donde presentaba signos de intoxicación como somnolencia y pupilas dilatadas.

Hallazgo médico que originó el caso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personal médico le practicó análisis de orina, que dieron como resultado la presencia de anfetaminas en el organismo de la menor. Por esa razón, fue trasladada al área de Pediatría del Centro Médico de Occidente para su atención urgente.

Al momento de los hechos, no se había establecido si el suministro de la sustancia fue accidental o intencional, por lo que ese punto quedó como parte central de las diligencias ministeriales abiertas por la Vicefiscalía.

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El reporte de la abuela paterna que destapó el caso

La investigación ministerial comenzó a partir del reporte presentado por la abuela paterna de la víctima, quien se hacía cargo de la niña de manera ocasional.

De acuerdo con las indagatorias, el día de los hechos el propio Sergio Alejandro “N” entregó a la bebé a su madre para que la resguardara. Al notar que la menor presentaba un estado aletargado, la abuela le preguntó a su hijo qué le ocurría, pero él manifestó desconocer el origen del malestar.

Dan prisión preventiva a los padres de una bebé que ingresó intoxicada con anfetaminas a un hospital en Guadalajara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el deterioro físico de la niña, la abuela decidió trasladarla por sus propios medios al hospital, donde finalmente se confirmó el cuadro de intoxicación por sustancias ilícitas.

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Ese reporte derivó en el inicio formal de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía, que posteriormente solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra ambos progenitores.

Diligencias de la Vicefiscalía especializada

Las diligencias estuvieron a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, dependencia encargada de integrar la carpeta de investigación desde el reporte inicial.

Esta área fue la responsable de recabar los elementos probatorios que permitieron al agente del Ministerio Público solicitar el mandato judicial correspondiente ante un Juez de Control.

Una vez cumplimentada la orden, los efectivos de esta dependencia pusieron a ambos detenidos a disposición de la autoridad judicial que los requería para la audiencia correspondiente.

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Estado de la menor y respuesta institucional

La bebé permanece bajo atención médica en el Centro Médico de Occidente luego del episodio de intoxicación. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, la menor se encuentra en condición estable.

Las autoridades no detallaron un plazo para su posible egreso médico, aunque la prioridad declarada por la dependencia es garantizar su recuperación mientras avanza el proceso penal contra sus padres.

Dan prisión preventiva a los padres de una bebé que ingresó intoxicada con anfetaminas a un hospital en Guadalajara (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía del Estado reiteró su compromiso de llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias, de forma expedita, en casos donde se haya vulnerado el bienestar de las infancias jaliscienses.

Otros episodios de menores intoxicados con drogas en México

El caso de la bebé en Guadalajara no es el único registrado en semanas recientes. El 21 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó que una estudiante de secundaria permanecía hospitalizada en estado grave tras consumir un té con cristal en la colonia Mártires de Cananea, en el municipio de Santa Catarina.

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De acuerdo con el fiscal Javier Flores Saldívar, la menor comenzó a convulsionar dentro de su escuela y fue trasladada al Hospital General de Zona número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permaneció intubada por la gravedad de su cuadro. La dependencia abrió una carpeta de investigación por el delito de corrupción de menores para determinar cómo llegó la droga a manos de la adolescente.