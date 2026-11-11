México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 10 de noviembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Consulta el precio de este día. (Infobae)
Consulta el precio de este día. (Infobae)
Guardar

El precio de la mezcla mexicana de petróleo este martes 10 de noviembre fue de 78,9 dólares por barril, de acuerdo con los datos actualizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados cotidianamente en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)
Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

PUBLICIDAD

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Cifras presentadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la empresa productiva del estado exportó en 2020 un promedio de 140 mil barriles diarios de crudo ligero, mientras que ese mismo año la producción por día se ubicó en un millón 705 mil barriles, lo que representa un estimado de cuatro millones de barriles más que en 2019.

Actualmente, Pemex continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2020 el 98.8% de la producción total de crudo, mientras que la producción de empresas privadas representó apenas 1.2 % del total del país.

Lo anterior se debe en parte a la incorporación de 146.5 mil barriles diarios de producción provenientes de los campos nuevos que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

Temas Relacionados

Precio del petróleo en MéxicoPrecio del petróleo en México Hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Sigue en vivo con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Ernestina Godoy se reúne con la ONU para reforzar la lucha contra las drogas sintéticas en México

La reunión fue con Stacy de la Torre, jefa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en México

Ernestina Godoy se reúne con la ONU para reforzar la lucha contra las drogas sintéticas en México

Amarte Duele regresa al cine a 25 años de su estreno: fecha y lugar de la proyección con parte del elenco

Alfonso Herrera confirmó su asistencia a la función especial de la película. Conoce dónde, fecha y horario de la proyección

Amarte Duele regresa al cine a 25 años de su estreno: fecha y lugar de la proyección con parte del elenco

Fiscalía de Chihuahua niega que la gobernadora Maru Campos supiera de la presunta operación de la CIA en el estado

El organismo estatal señaló que ninguna de las 150 declaraciones del expediente respaldó las acusaciones de Guillermo Zuany, exfuncionario que habló con el diario estadounidense The New York Times

Fiscalía de Chihuahua niega que la gobernadora Maru Campos supiera de la presunta operación de la CIA en el estado

Rosario Robles denuncia que bajaron a su hija con violencia de su auto durante bloqueo en la México-Puebla

La exsecretaria de Sedesol denunció que su hija fue víctima de violencia mientras circulaba por la autopista, donde manifestantes incendiaron vehículos y bloquearon la circulación

Rosario Robles denuncia que bajaron a su hija con violencia de su auto durante bloqueo en la México-Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Ernestina Godoy se reúne con la ONU para reforzar la lucha contra las drogas sintéticas en México

Fiscalía de Chihuahua niega que la gobernadora Maru Campos supiera de la presunta operación de la CIA en el estado

Mexicano queda detenido sin derecho a fianza tras hallarle 200 kilos de metanfetamina en Georgia, Estados Unidos

Organizaciones registran desplazamiento forzado masivo en la Sierra Tarahumara por acciones del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Negó ser cómplice de su hermano: destapan fotos de Vadhir y José Eduardo Derbez en un crucero que lo tiene bajo investigación

Negó ser cómplice de su hermano: destapan fotos de Vadhir y José Eduardo Derbez en un crucero que lo tiene bajo investigación

Tributo a Michael Jackson en Gustavo A. Madero: fecha, horario y sede del concierto con entrada libre

Amarte Duele regresa al cine a 25 años de su estreno: fecha y lugar de la proyección con parte del elenco

El historial amoroso de Vadhir Derbez: quiénes han sido sus parejas y romances

Belinda publica extraña indirecta tras la filtración de fotos de su amiga Renata Notni junto a su ex Gonzálo Hevia Baillères

DEPORTES

El directivo más exitoso de América podría decir adiós: Santiago Baños apuntaría a la presidencia en Tigres para su reconstrucción

El directivo más exitoso de América podría decir adiós: Santiago Baños apuntaría a la presidencia en Tigres para su reconstrucción

Quién fue Alfredo Echávarri, excapitán histórico que logró el ascenso de Pumas al máximo circuito

Irma “Torbellino” García: de inspectora policial en la PBI a coronarse como campeona mundial unificada

Pitbull Cruz olvida a Ryan García: va por campeonato absoluto del CMB ante Dalton Smith

Canelo Álvarez le obsequia inesperado detalle a Josh Allen, jugador de los Bills, tras brillar en el Monday Night Football