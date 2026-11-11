México

Ensalada de garbanzos y aguacate: un desayuno saludable que puedes dejar listo desde un día antes

Se prepara en solo 10 minutos y puedes dejarla lista desde la noche anterior

Plato de barro con ensalada de garbanzos, aguacate, jitomate y cilantro, sobre una mesa de madera junto a cuencos con sal y aceite.
La ensalada combina garbanzos cocidos, jitomate, aguacate y cilantro con un aliño de aceite de oliva y vinagre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un desayuno puede ser tan sencillo como abrir el refrigerador y encontrar una ensalada completa, fresca y lista para comer.

La combinación de garbanzos, aguacate y jitomate reúne ingredientes sencillos, accesibles y fáciles de adaptar. Además, permite comenzar el día con una preparación saciante que puedes acompañar con pan integral, tostadas horneadas o tortillas de maíz.

PUBLICIDAD

Receta de ensalada de garbanzos y aguacate

La ensalada de garbanzos y aguacate es una preparación fría que combina legumbres cocidas, vegetales frescos, cilantro y un aliño ligero de aceite de oliva y vinagre.

No requiere cocción si utilizas garbanzos en conserva. Solo debes enjuagarlos, escurrirlos y mezclarlos con el resto de los ingredientes.

El resultado es una ensalada de textura variada: los garbanzos aportan firmeza, el jitomate suma frescura y el aguacate ofrece una consistencia cremosa.

Esta receta funciona como desayuno, comida ligera o preparación para llevar. También es una alternativa práctica para quienes organizan sus alimentos con anticipación y prefieren dejar lista la primera comida del día.

PUBLICIDAD

Mano que sostiene un frasco de vidrio con garbanzos cocidos, dados de aguacate, tomates cherry y cilantro picado en una cocina.
El uso de garbanzos en conserva elimina la necesidad de cocción y solo requiere enjuague con agua fría para reducir el sodio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 10 minutos
  • Tiempo de cocción: 0 minutos
  • Tiempo total: 10 minutos
  • Reposo opcional en refrigeración: 30 minutos

Si deseas comerla en el desayuno, puedes prepararla la noche anterior. Lo recomendable es guardarla en un recipiente hermético y mantenerla en refrigeración hasta el momento de servir.

Ingredientes

  • 200 g de garbanzos cocidos
  • 1 aguacate maduro
  • 2 jitomates
  • 1 diente de ajo
  • 1 puñado de cilantro fresco
  • 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
  • 1 cucharada de vinagre
  • Sal al gusto
  • 1 cucharada de jugo de limón, opcional

Los garbanzos pueden ser cocidos en casa o de conserva. Si utilizas una lata o frasco, enjuágalos con agua fría para retirar el líquido de conservación y reducir el exceso de sodio.

El jugo de limón es opcional, pero resulta útil cuando la ensalada se prepara desde el día anterior. Su acidez ayuda a retrasar el oscurecimiento del aguacate y aporta un sabor más fresco.

Garbanzos en un tazón, aguacate cortado, tomates, cilantro, aceites y una tabla de madera con limón, ajo, sal y un cuchillo.
Los garbanzos aportan proteína vegetal y fibra a la mezcla, mientras que el aguacate suma grasas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ensalada de garbanzos y aguacate, paso a paso

  1. Abre el envase de garbanzos, colócalos en un colador y enjuágalos con agua fría.
  2. Escúrrelos muy bien. Si conservan demasiada humedad, la ensalada puede quedar aguada.
  3. Lava los jitomates y córtalos en cubos pequeños. Colócalos en un recipiente amplio.
  4. Pela el aguacate, retira el hueso y corta la pulpa en cubos medianos.
  5. Pica finamente el diente de ajo y el cilantro fresco.
  6. Añade los garbanzos, el aguacate, el ajo y el cilantro al recipiente donde colocaste los jitomates.
  7. Mezcla el aceite de oliva, el vinagre y la sal por separado antes de añadirlos a la ensalada. Así el aliño se distribuye mejor.
  8. Vierte la mezcla sobre los ingredientes.
  9. Si prepararás la ensalada desde la noche anterior, agrega la cucharada de jugo de limón.
  10. Integra los ingredientes con movimientos suaves para evitar que el aguacate se deshaga.
  11. Prueba y ajusta la sal si es necesario.
  12. Guarda la ensalada en un recipiente hermético y refrigérala.
  13. Sirve fría por la mañana. Puedes acompañarla con pan integral, tostadas horneadas o tortillas de maíz.

Un consejo útil es conservar el recipiente cerrado y evitar abrirlo varias veces. Cada vez que la ensalada entra en contacto con el aire, el aguacate puede oxidarse con mayor rapidez.

Manos que cortan un aguacate con cuchillo sobre una tabla, junto a cuencos con garbanzos, tomate picado, cilantro y una lima sobre una mesa.
La preparación admite complementos como pan integral, tostadas horneadas, tortillas de maíz o huevo cocido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

Puedes dividirla en recipientes individuales desde el momento de prepararla. De esta forma, tendrás el desayuno listo para consumir y controlarás con mayor facilidad el tamaño de cada porción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

La estimación aproximada por porción es la siguiente:

  • Calorías: 320 kcal
  • Proteínas: 9 g
  • Carbohidratos: 35 g
  • Grasas: 17 g
  • Fibra: 10 g

Los garbanzos aportan proteína vegetal y fibra, dos elementos que ayudan a que el desayuno resulte más saciante. El aguacate aporta grasas y una textura cremosa, mientras que el jitomate añade frescura y volumen.

Para convertirla en una comida más completa, puedes acompañarla con una porción de pan integral o agregar un huevo cocido. Si buscas reducir las calorías, utiliza menos aceite y conserva la cantidad de vegetales.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Una mujer sostiene un tenedor frente a un plato de ensalada con garbanzos, aguacate y jitomate sobre una mesa de madera con agua y pan.
La ensalada conserva su textura en el refrigerador dentro de un recipiente hermético durante uno o dos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conserva la ensalada en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante 1 día para obtener la mejor textura.

También puede mantenerse hasta 2 días, aunque el aguacate podría oscurecerse y perder firmeza. Para dejarla lista desde la noche anterior, añade el jugo de limón, cierra bien el recipiente y refrigérala de inmediato.

No dejes la preparación a temperatura ambiente durante periodos prolongados. Antes de consumirla, revisa su aroma, textura y apariencia.

Temas Relacionados

EnsaladasGarbanzosAguacateDesayunoAlimentacion SaludableComida Vegetarianamexico-recetasmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la Lotería Nacional, Sorteo Mayor 4035: premio mayor y números ganadores de este martes 10 de noviembre

El plazo de 60 días naturales para solicitar el premio comenzará al día siguiente de la publicación de los resultados

Resultados de la Lotería Nacional, Sorteo Mayor 4035: premio mayor y números ganadores de este martes 10 de noviembre

Tributo a Michael Jackson en Gustavo A. Madero: fecha, horario y sede del concierto con entrada libre

El tributo a Michael Jackson llegará al Centro Cultural Futurama con una función gratuita de Starlife Show que contará con voz y músicos en vivo

Tributo a Michael Jackson en Gustavo A. Madero: fecha, horario y sede del concierto con entrada libre

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Sigue en vivo con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Ernestina Godoy se reúne con la ONU para reforzar la lucha contra las drogas sintéticas en México

La reunión fue con Stacy de la Torre, jefa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en México

Ernestina Godoy se reúne con la ONU para reforzar la lucha contra las drogas sintéticas en México

Amarte Duele regresa al cine a 25 años de su estreno: fecha y lugar de la proyección con parte del elenco

Alfonso Herrera confirmó su asistencia a la función especial de la película. Conoce dónde, fecha y horario de la proyección

Amarte Duele regresa al cine a 25 años de su estreno: fecha y lugar de la proyección con parte del elenco
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Ernestina Godoy se reúne con la ONU para reforzar la lucha contra las drogas sintéticas en México

Fiscalía de Chihuahua niega que la gobernadora Maru Campos supiera de la presunta operación de la CIA en el estado

Mexicano queda detenido sin derecho a fianza tras hallarle 200 kilos de metanfetamina en Georgia, Estados Unidos

Organizaciones registran desplazamiento forzado masivo en la Sierra Tarahumara por acciones del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Negó ser cómplice de su hermano: destapan fotos de Vadhir y José Eduardo Derbez en un crucero que lo tiene bajo investigación

Negó ser cómplice de su hermano: destapan fotos de Vadhir y José Eduardo Derbez en un crucero que lo tiene bajo investigación

Tributo a Michael Jackson en Gustavo A. Madero: fecha, horario y sede del concierto con entrada libre

Amarte Duele regresa al cine a 25 años de su estreno: fecha y lugar de la proyección con parte del elenco

El historial amoroso de Vadhir Derbez: quiénes han sido sus parejas y romances

Belinda publica extraña indirecta tras la filtración de fotos de su amiga Renata Notni junto a su ex Gonzálo Hevia Baillères

DEPORTES

El directivo más exitoso de América podría decir adiós: Santiago Baños apuntaría a la presidencia en Tigres para su reconstrucción

El directivo más exitoso de América podría decir adiós: Santiago Baños apuntaría a la presidencia en Tigres para su reconstrucción

Quién fue Alfredo Echávarri, excapitán histórico que logró el ascenso de Pumas al máximo circuito

Irma “Torbellino” García: de inspectora policial en la PBI a coronarse como campeona mundial unificada

Pitbull Cruz olvida a Ryan García: va por campeonato absoluto del CMB ante Dalton Smith

Canelo Álvarez le obsequia inesperado detalle a Josh Allen, jugador de los Bills, tras brillar en el Monday Night Football