Ensalada de garbanzos y aguacate: un desayuno saludable que puedes dejar listo desde un día antes

La ensalada combina garbanzos cocidos, jitomate, aguacate y cilantro con un aliño de aceite de oliva y vinagre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un desayuno puede ser tan sencillo como abrir el refrigerador y encontrar una ensalada completa, fresca y lista para comer.

La combinación de garbanzos, aguacate y jitomate reúne ingredientes sencillos, accesibles y fáciles de adaptar. Además, permite comenzar el día con una preparación saciante que puedes acompañar con pan integral, tostadas horneadas o tortillas de maíz.

PUBLICIDAD

Receta de ensalada de garbanzos y aguacate

La ensalada de garbanzos y aguacate es una preparación fría que combina legumbres cocidas, vegetales frescos, cilantro y un aliño ligero de aceite de oliva y vinagre.

No requiere cocción si utilizas garbanzos en conserva. Solo debes enjuagarlos, escurrirlos y mezclarlos con el resto de los ingredientes.

El resultado es una ensalada de textura variada: los garbanzos aportan firmeza, el jitomate suma frescura y el aguacate ofrece una consistencia cremosa.

Esta receta funciona como desayuno, comida ligera o preparación para llevar. También es una alternativa práctica para quienes organizan sus alimentos con anticipación y prefieren dejar lista la primera comida del día.

PUBLICIDAD

El uso de garbanzos en conserva elimina la necesidad de cocción y solo requiere enjuague con agua fría para reducir el sodio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo activo: 10 minutos

Tiempo de cocción: 0 minutos

Tiempo total: 10 minutos

Reposo opcional en refrigeración: 30 minutos

Si deseas comerla en el desayuno, puedes prepararla la noche anterior. Lo recomendable es guardarla en un recipiente hermético y mantenerla en refrigeración hasta el momento de servir.

Ingredientes

200 g de garbanzos cocidos

1 aguacate maduro

2 jitomates

1 diente de ajo

1 puñado de cilantro fresco

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cucharada de vinagre

Sal al gusto

1 cucharada de jugo de limón, opcional

Los garbanzos pueden ser cocidos en casa o de conserva. Si utilizas una lata o frasco, enjuágalos con agua fría para retirar el líquido de conservación y reducir el exceso de sodio.

El jugo de limón es opcional, pero resulta útil cuando la ensalada se prepara desde el día anterior. Su acidez ayuda a retrasar el oscurecimiento del aguacate y aporta un sabor más fresco.

Los garbanzos aportan proteína vegetal y fibra a la mezcla, mientras que el aguacate suma grasas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ensalada de garbanzos y aguacate, paso a paso

Abre el envase de garbanzos, colócalos en un colador y enjuágalos con agua fría. Escúrrelos muy bien. Si conservan demasiada humedad, la ensalada puede quedar aguada. Lava los jitomates y córtalos en cubos pequeños. Colócalos en un recipiente amplio. Pela el aguacate, retira el hueso y corta la pulpa en cubos medianos. Pica finamente el diente de ajo y el cilantro fresco. Añade los garbanzos, el aguacate, el ajo y el cilantro al recipiente donde colocaste los jitomates. Mezcla el aceite de oliva, el vinagre y la sal por separado antes de añadirlos a la ensalada. Así el aliño se distribuye mejor. Vierte la mezcla sobre los ingredientes. Si prepararás la ensalada desde la noche anterior, agrega la cucharada de jugo de limón. Integra los ingredientes con movimientos suaves para evitar que el aguacate se deshaga. Prueba y ajusta la sal si es necesario. Guarda la ensalada en un recipiente hermético y refrigérala. Sirve fría por la mañana. Puedes acompañarla con pan integral, tostadas horneadas o tortillas de maíz.

Un consejo útil es conservar el recipiente cerrado y evitar abrirlo varias veces. Cada vez que la ensalada entra en contacto con el aire, el aguacate puede oxidarse con mayor rapidez.

PUBLICIDAD

La preparación admite complementos como pan integral, tostadas horneadas, tortillas de maíz o huevo cocido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

Puedes dividirla en recipientes individuales desde el momento de prepararla. De esta forma, tendrás el desayuno listo para consumir y controlarás con mayor facilidad el tamaño de cada porción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

La estimación aproximada por porción es la siguiente:

Calorías: 320 kcal

Proteínas: 9 g

Carbohidratos: 35 g

Grasas: 17 g

Fibra: 10 g

Los garbanzos aportan proteína vegetal y fibra, dos elementos que ayudan a que el desayuno resulte más saciante. El aguacate aporta grasas y una textura cremosa, mientras que el jitomate añade frescura y volumen.

Para convertirla en una comida más completa, puedes acompañarla con una porción de pan integral o agregar un huevo cocido. Si buscas reducir las calorías, utiliza menos aceite y conserva la cantidad de vegetales.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

La ensalada conserva su textura en el refrigerador dentro de un recipiente hermético durante uno o dos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conserva la ensalada en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante 1 día para obtener la mejor textura.

También puede mantenerse hasta 2 días, aunque el aguacate podría oscurecerse y perder firmeza. Para dejarla lista desde la noche anterior, añade el jugo de limón, cierra bien el recipiente y refrigérala de inmediato.

No dejes la preparación a temperatura ambiente durante periodos prolongados. Antes de consumirla, revisa su aroma, textura y apariencia.