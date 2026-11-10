Beca Rita Cetina 2026: pasos que debes seguir para recibir la tarjeta del Bienestar y poder cobrar el apoyo

Las familias incorporadas a la Beca Rita Cetina 2026 deben esperar la convocatoria para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, requisito para recibir los depósitos del programa. (Foto: gobierno de México)

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Las familias incorporadas a la Beca Rita Cetina 2026 deben esperar la convocatoria para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, requisito para recibir los depósitos del programa.

La entrega del plástico requiere que la madre, padre o tutor presente identificación oficial vigente con fotografía en original y copia, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses, acta de nacimiento y CURP certificada.

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Además, el estudiante debe llevar su CURP certificada y una copia de su acta de nacimiento. La documentación debe coincidir con la información proporcionada durante la solicitud.

Las familias incorporadas a la Beca Rita Cetina 2026 deben esperar la convocatoria para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, requisito para recibir los depósitos del programa (X@avisosbienestar)

Cabe recordar que el proceso de incorporación para el ciclo 2026 se llevó a cabo del 26 de octubre al 6 de noviembre. Durante ese periodo, madres, padres y tutores de alumnos inscritos en escuelas públicas pudieron solicitar la beca para primaria o secundaria.

Una vez que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informe los módulos, fechas y horarios de entrega, las familias deberán acudir con los documentos completos. La tarjeta será el medio por el que el Gobierno de México realizará los pagos.

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La Beca Rita Cetina tiene montos distintos para primaria y secundaria

La Beca Rita Cetina contempla dos esquemas de apoyo en este 2026. El primero corresponde a estudiantes de primaria pública que se incorporaron al programa este año. Para este nivel, el apoyo consiste en un pago anual de 2,500 pesos por cada alumno registrado. El recurso está destinado a la compra de útiles escolares y uniformes para el ciclo escolar 2026-2027.

El segundo esquema aplica para las familias con estudiantes de secundaria pública. En estos casos, la beca entrega 1,900 pesos bimestrales por familia durante los cinco bimestres del ciclo escolar.

Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

Cuando un hogar tiene más de un estudiante inscrito en secundaria pública, recibe 700 pesos adicionales por cada alumno a partir del segundo. Los depósitos no consideran julio y agosto, meses correspondientes al periodo vacacional.

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La entrega de los recursos es directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. El plástico permite disponer del dinero depositado conforme al calendario que publiquen las autoridades de la iniciativa.

Las familias que ya recibían el apoyo antes de la ampliación de 2026 mantienen su esquema de continuidad, siempre que no tengan alguna causa de baja.

El Gobierno de México aplicó la beca de forma escalonada

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina fue implementada por el Gobierno de México en 2025 de forma escalonada. La primera etapa incorporó a estudiantes de secundaria inscritos en escuelas públicas de modalidad escolarizada.

Durante 2026, el programa extendió su cobertura a estudiantes de primaria pública. La incorporación de preescolar quedará para una etapa posterior, de acuerdo con el esquema de ampliación presentado por las autoridades educativas.

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La Secretaría de Educación Pública informó que, durante el ciclo escolar 2025-2026, la Beca Rita Cetina alcanzó a 5.3 millones de estudiantes de secundaria. Para primaria, el Gobierno de México proyectó que casi 10 millones de alumnos recibieran el pago anual para uniformes y útiles escolares.

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

Mientras tanto, las personas beneficiarias deben mantenerse atentas a los avisos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez o Julio León para conocer los lugares de entrega de tarjetas y las fechas de depósito. El apoyo se deposita a nombre de la persona tutora que realizó el trámite.