México

Beca Rita Cetina 2026: pasos que debes seguir para recibir la tarjeta del Bienestar y poder cobrar el apoyo

La entrega de los recursos será directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar a los nuevos beneficiarios

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo de mayo a julio (Foto: gobierno de México)
Las familias incorporadas a la Beca Rita Cetina 2026 deben esperar la convocatoria para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, requisito para recibir los depósitos del programa. (Foto: gobierno de México)
Guardar

Las familias incorporadas a la Beca Rita Cetina 2026 deben esperar la convocatoria para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, requisito para recibir los depósitos del programa.

La entrega del plástico requiere que la madre, padre o tutor presente identificación oficial vigente con fotografía en original y copia, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses, acta de nacimiento y CURP certificada.

PUBLICIDAD

Además, el estudiante debe llevar su CURP certificada y una copia de su acta de nacimiento. La documentación debe coincidir con la información proporcionada durante la solicitud.

Las familias incorporadas a la Beca Rita Cetina 2026 deben esperar la convocatoria para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, requisito para recibir los depósitos del programa (X@avisosbienestar)
Las familias incorporadas a la Beca Rita Cetina 2026 deben esperar la convocatoria para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, requisito para recibir los depósitos del programa (X@avisosbienestar)

Cabe recordar que el proceso de incorporación para el ciclo 2026 se llevó a cabo del 26 de octubre al 6 de noviembre. Durante ese periodo, madres, padres y tutores de alumnos inscritos en escuelas públicas pudieron solicitar la beca para primaria o secundaria.

Una vez que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informe los módulos, fechas y horarios de entrega, las familias deberán acudir con los documentos completos. La tarjeta será el medio por el que el Gobierno de México realizará los pagos.

PUBLICIDAD

La Beca Rita Cetina tiene montos distintos para primaria y secundaria

La Beca Rita Cetina contempla dos esquemas de apoyo en este 2026. El primero corresponde a estudiantes de primaria pública que se incorporaron al programa este año. Para este nivel, el apoyo consiste en un pago anual de 2,500 pesos por cada alumno registrado. El recurso está destinado a la compra de útiles escolares y uniformes para el ciclo escolar 2026-2027.

El segundo esquema aplica para las familias con estudiantes de secundaria pública. En estos casos, la beca entrega 1,900 pesos bimestrales por familia durante los cinco bimestres del ciclo escolar.

Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)
Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

Cuando un hogar tiene más de un estudiante inscrito en secundaria pública, recibe 700 pesos adicionales por cada alumno a partir del segundo. Los depósitos no consideran julio y agosto, meses correspondientes al periodo vacacional.

La entrega de los recursos es directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. El plástico permite disponer del dinero depositado conforme al calendario que publiquen las autoridades de la iniciativa.

Las familias que ya recibían el apoyo antes de la ampliación de 2026 mantienen su esquema de continuidad, siempre que no tengan alguna causa de baja.

Imagen 6AU67EXLBRD4HDPR3V5PIFVXG4

El Gobierno de México aplicó la beca de forma escalonada

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina fue implementada por el Gobierno de México en 2025 de forma escalonada. La primera etapa incorporó a estudiantes de secundaria inscritos en escuelas públicas de modalidad escolarizada.

Durante 2026, el programa extendió su cobertura a estudiantes de primaria pública. La incorporación de preescolar quedará para una etapa posterior, de acuerdo con el esquema de ampliación presentado por las autoridades educativas.

La Secretaría de Educación Pública informó que, durante el ciclo escolar 2025-2026, la Beca Rita Cetina alcanzó a 5.3 millones de estudiantes de secundaria. Para primaria, el Gobierno de México proyectó que casi 10 millones de alumnos recibieran el pago anual para uniformes y útiles escolares.

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

Mientras tanto, las personas beneficiarias deben mantenerse atentas a los avisos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez o Julio León para conocer los lugares de entrega de tarjetas y las fechas de depósito. El apoyo se deposita a nombre de la persona tutora que realizó el trámite.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaTarjeta del BienestarpagosBecasBecas del BienestarProgramas socialesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Captan a Gonzalo Hevia Baillères “cariñoso” con Renata Notni: el empresario habría sido novio de Belinda y Emma Watson

Renata Notni, expareja de Diego Boneta, con quien mantuvo una relación de cinco años, habría iniciado un romance con uno de los empresarios mexicanos de mayor fortuna

Captan a Gonzalo Hevia Baillères “cariñoso” con Renata Notni: el empresario habría sido novio de Belinda y Emma Watson

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 10 de noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 10 de noviembre

México advierte “enorme presión” sobre consulados de México en un entorno migratorio “complejo”

El canciller Roberto Velasco reconoció la complejidad del entorno internacional que enfrenta la diplomacia mexicana

México advierte “enorme presión” sobre consulados de México en un entorno migratorio “complejo”

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 10 de noviembre: baja de homicidios, México sobre el término ‘terrorista’, avances Plan Michoacánn

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 10 de noviembre: baja de homicidios, México sobre el término ‘terrorista’, avances Plan Michoacánn

Huevos revueltos con espinacas y salmón ahumado: receta alta en proteína para un desayuno delicioso y nutritivo

Una combinación cremosa, fresca y fácil de preparar que reúne ingredientes llenos de sabor para comenzar el día con energía

Huevos revueltos con espinacas y salmón ahumado: receta alta en proteína para un desayuno delicioso y nutritivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

A un año del asesinato de Carlos Manzo: Plan Michoacán reporta baja de 42% en homicidios y 34 detenidos por el caso

A un año del asesinato de Carlos Manzo: Plan Michoacán reporta baja de 42% en homicidios y 34 detenidos por el caso

Gobierno de México reporta baja del 50% en homicidio doloso, con repunte en octubre: siete estados concentran más de la mitad de los casos

Tras la caída de R1 y R2, qué pasa con las extorsiones a productores de aguacate en Michoacán

Captura del R2: casi 24 horas en bar, retención de trabajadores y los videos del enfrentamiento a balazos en Jalisco

Champagne de 24 mil pesos y shishas de lujo: así es Sabea, el restaurante donde cayó "R2"

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo deja los diseños caros y regresa a las pacas para buscar “tesoros”

Galilea Montijo deja los diseños caros y regresa a las pacas para buscar “tesoros”

Habrá concierto sinfónico de Juan Gabriel gratis en CDMX: fecha, lugar y cómo llegar

Captan a Gonzalo Hevia Baillères “cariñoso” con Renata Notni: el empresario habría sido novio de Belinda y Emma Watson

¿Eiza González llegará al altar? Su pareja Grigor Dimitrov sorprendió al hablar del tema haciendo inesperada confesión

Paola Dalay quería casarse con José Eduardo Derbez, pero él asegura que lo descartó desde el inicio

DEPORTES

Qué es “Santos” y por qué apareció el nombre en la ropa de Canelo Álvarez durante todo el campamento y la pelea contra Mbilli

Qué es “Santos” y por qué apareció el nombre en la ropa de Canelo Álvarez durante todo el campamento y la pelea contra Mbilli

¿Quién es Marigona Gona? La modelo que se volvió viral por celebrar los goles de Hormiga González en el Olympiacos

América vs Toluca: estos son los precios para los cuartos de final de la Liga Mx Femenil en el Estadio Banorte

Comisión de Arbitraje suspende al silbante asistente Jesús Gómez tras confrontar y burlarse de la afición del Atlas

NFL organizará Festival PLAY 60 y torneo de Flag Football en CDMX: cuándo y dónde serán las actividades previo al Vikings vs 49ers