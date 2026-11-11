Yalitza Aparicio confiesa por qué no ha protagonizado otros proyectos cinematográficos

La actriz descarta el consejo de colegas que le sugirieron aceptar únicamente roles principales tras su nominación al Óscar por Roma. (Facebook Yalitza Aparicio)

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Yalitza Aparicio confesó que le falta atrevimiento para aceptar protagónicos. En una entrevista reciente, la actriz conocida por su debut en Roma, dijo preferir aprender desde los bordes de cada producción antes de asumir el peso de una historia entera sobre sus hombros.

La declaración choca directamente con el consejo que algunos colegas le dieron tras su nominación al Óscar. “En algún momento me decían: ‘No, tú ya no bajes de protagónicos’”, recordó. Frente a esa presión, Yalitza Aparicio respondió con una sola razón: “A diferencia de muchos compañeros, a mí me faltan muchas cosas por aprender.”

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Yalitza Aparicio admite que rechaza protagónicos porque los considera agotadores

La intérprete señala que su falta de formación actoral previa motiva su decisión de observar el trabajo de otros artistas en el set. (Instagram)

El rechazo a los protagónicos no es ambiguo en las palabras de Yalitza Aparicio. “Tal vez falta más atrevimiento de mi parte el aceptar protagónicos, que siempre les digo: ‘No, es muy cansado’”, admitió. La frase no fue dicha en tono de queja sino como una explicación de por qué, después de años en la industria, sigue eligiendo participaciones acotadas.

Lo que prefiere hacer en cada set es distinto. “En verdad prefiero vivir el proceso, disfrutar, irme a sentar y ver cómo trabajan mis demás compañeros y aprender también desde ese lado”, señaló. Esa decisión de observar antes que protagonizar tiene una raíz concreta: Yalitza Aparicio llegó al cine sin formación actoral previa y siente que esa brecha todavía no está cerrada.

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“Soy fiel creyente de que no sabemos todo”, dijo sobre su postura frente a la industria

Aparicio estudia guion y dirección con el propósito de comprender el trabajo técnico detrás de cámaras sin intenciones de ejercer esos puestos. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La filosofía que sostiene cada una de sus decisiones profesionales la resumió en una frase. “Soy fiel creyente de que no sabemos todo. Hay muchas cosas que debemos de aprender”, dijo Yalitza Aparicio. Desde ese principio tomó cada elección: qué aceptar, qué rechazar y por qué el camino con cameos y participaciones pequeñas le parece más honesto que el del estrellato inmediato.

Esa convicción la llevó a estudiar guion y dirección, aunque aclaró que no fue con intención de ejercerlos. “Como actor no solamente te debes encerrar en lo que haces, sino también saber lo que hay detrás”, explicó. Entender el trabajo ajeno, dijo, es parte de entender mejor el propio.

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Yalitza Aparicio puso nombre a uno de los factores externos que más pesaron sobre su carrera. “Se cruzó una pandemia que me estancó demasiado también, a todos nos detuvo”, dijo. El paro forzado llegó justo cuando comenzaba a ganar terreno tras Roma, y sumó tiempo perdido a una formación que ya sentía incompleta.

La brecha que describe no es solo de años sino de punto de partida. “Llevo mucha rezaga en esto. Yo creo que me llevará muchos años aprender algo que muchos desde pequeños ya lo saben”, reconoció.

Explicó por qué los cameos y las participaciones menores no los vive como un retroceso. “Iniciar desde cero con cameos, con lo que sea, siempre te suma algo en el conocimiento”, dijo. Para Yalitza Aparicio, cada proyecto pequeño es una unidad de aprendizaje, no una señal de que su carrera perdió altura.

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Había un juicio externo sobre su trayectoria, y respondió estudiando

Aparicio vincula el ritmo de su carrera profesional y la pausa frente a proyectos extenuantes con el cuidado de la salud mental. (Instagram)

Yalitza Aparicio reconoció que su carrera fue objeto de escrutinio público. “Había un juicio o prejuicio en qué estaba haciendo en mi trayectoria y hacia dónde lo estaba llevando”, dijo. Frente a esas opiniones, su respuesta no fue tomar más protagónicos para demostrar algo, sino formarse en áreas que le permitieran comprender mejor el trabajo que ya hacía.

Esa decisión de estudiar guion y dirección fue parte de la misma lógica. Yalitza Aparicio dejó en claro que no busca cambiar de rol dentro de la industria. “Comencé a ver un poco de guion, un poco de dirección, no con el afán de realizarlo, sino también el entender el otro lado”, precisó.

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Yalitza Aparicio vinculó su ritmo profesional con la salud mental

Hacia el final de sus declaraciones, Yalitza Aparicio conectó su forma de elegir proyectos con algo que va más allá de la técnica actoral. “Hoy en día es muy importante hablar sobre la salud mental”, dijo, y añadió: “El dedicarse tiempo a uno y saber qué quiere y a dónde quieres ir no se debe de olvidar.”

La mención no fue un agregado al margen. Yalitza Aparicio la presentó como parte del mismo razonamiento que explica el rechazo a los protagónicos: el cansancio que conllevan no es solo físico, sino también el que se acumula cuando una persona todavía está aprendiendo a sostener el peso de una producción entera.

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Seis años después de Roma, su filmografía creció

La filmografía reciente de la actriz incluye participaciones en producciones como Presencias, La gran seducción, Familia de medianoche y Cometierra. (Instagram)

Entre 2022 y 2025, Yalitza Aparicio acumuló participaciones en géneros distintos sin ocupar el centro de ninguna producción de gran presupuesto. Formó parte de Presencias, filme de Luis Mandoki que exploró el terror psicológico, y ese mismo año se sumó a la serie antológica Mujeres asesinas y tuvo una participación en Los Espookys, la comedia de HBO.

En 2023 integró el elenco de La gran seducción, comedia mexicana dirigida por Celso García. En 2024 prestó su voz al documental Las Amazonas de Yaxunah y se incorporó a Familia de medianoche, serie de Apple TV+ donde interpretó a Nayeli. En octubre de 2025 volvió a la ficción con Cometierra, serie de Prime Video donde encarnó a Emma, una maestra cuya desaparición moviliza la trama.

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