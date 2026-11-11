Organizaciones registran desplazamiento forzado masivo en la Sierra Tarahumara por acciones del crimen organizado

Organizaciones civiles registraron el desplazamiento forzado masivo en la Sierra Tarahumara. Crédito: Adriana Esquivel

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En los últimos días, organizaciones civiles han registrado un desplazamiento forzado de cientos de personas en comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua.

Lo anterior, según las organizaciones, se debe al recrudecimiento de las acciones del crimen organizado en la Sierra Tarahumara, región que históricamente ha sido marginada.

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Organizaciones registran desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara

La Misión Civil de Observación del Desplazamiento Forzado Interno advirtió sobre la crisis humanitaria en dicha zona de la Sierra Tarahumara –también conocida como el Triángulo Dorado–, ubicada en los límites de con Sinaloa y Durango.

De acuerdo con la agrupación, las familias no tuvieron otra opción más que huir de la zona para ponerse a salvo, ya que se han visto acosadas por los enfrentamientos y por el despojo sistemático de sus propiedades.

“El crimen organizado en este momento está generando condiciones de violencia en las comunidades serranas. Integrantes de grupos del crimen organizado están desplazando a las familias para adueñarse del territorio, desviando el agua, apropiándose de su ganado, desmantelando sus casas para hacerse de recursos y asentarse en el lugar.

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“Enfrentándose por medio de bombas, drones, balaceras donde las familias quedan en medio del fuego cruzado y los animales abandonados o sacrificados por el crimen organizado para financiar la guerra”, denunció la Misión Civil.

Una familia rarámuri camina por un camino de tierra mientras abandona su hogar, rodeada de deforestación y focos de incendio en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Víctimas refugiadas carecen de insumos y servicios básicos

Además, el colectivo detalló que las víctimas refugiadas carecen de alimentos, cobijo y atención médica en los puntos donde intentan resguardarse al aire libre.

“Las personas adultas mayores son las que menos posibilidades tienen de huir por sus restricciones de movilidad, incluso se están quedando: prefieren morir en su hogar que dejarlo; su arraigo al territorio es más fuerte que esta violencia”, reza el pronunciamiento.

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Autoridades locales están rebasadas por el poder de fuego de las células delictivas

Dicho documento, que fue firmado por 10 organizaciones como Alianza Sierra Madre, CEDEHM, Tlachinollan y la Red TDT, reveló que la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua admitió ante la Misión que las fuerzas locales están rebasadas ante el poder de fuego de las células delictivas y carecen de capacidad operativa para frenar la embestida criminal.

“La SSP de Chihuahua ha declarado a esta Misión que están rebasados, que no tienen capacidad para hacerle frente a la violencia criminal, y que solo el Ejército es el que cuenta con el equipamiento necesario para garantizar la protección de la población civil”, agregaron.

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La imagen, creada con efecto acuarela, muestra un grupo de personas caminando por un sendero de tierra mientras se alejan de un conjunto de casas, representando el concepto de desplazamiento forzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Urgen a Sheinbaum, al Ejército y la SSPC que trabajen para pacificar la zona

En medio de esta crisis de inseguridad y violencia, las organizaciones, así como las comunidades afectadas dirigieron un pliego de exigencias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Estas fueron sus principales peticiones:

La intervención urgente y permanente del Ejército Mexicano para pacificar la zona.

La habilitación de refugios temporales con insumos de primera necesidad.

La puesta en marcha de un plan integral que garantice el retorno seguro .

La atención médica a las familias desplazadas.

“Las autoridades estatales y federales han intervenido solo para atender la emergencia, como lo es este caso, sin embargo es urgente la implementación de un plan integral de atención para atender el desplazamiento forzado a corto, mediano y largo plazo”, solicitaron.

Inegi revela cuáles son los estados más afectados por el desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado afecta a 661 mil 769 hogares en México, equivalentes al 1.52 por ciento del total, de acuerdo con datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el pasado mes de octubre.

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Guerrero, Morelos y Baja California Sur registraron la mayor proporción de viviendas afectadas por esta problemática, señaló el Instituto. No obstante, el fenómeno recibe poca atención tanto en el ámbito local como en el federal.

Más de 500 mil hogares han padecido esta problemática

La Encuesta Intercensal 2025 reportó que en 509 mil 917 hogares algún integrante fue obligado a desplazarse dentro del territorio mexicano por inseguridad delictiva y violencia.

En otros 151 mil 852 hogares, el desplazamiento se originó por catástrofes naturales o de origen humano.

Guerrero, Morelos y Baja California Sur son las entidades más afectadas por el desplazamiento forzado, según el Inegi Crédito: Senado de la República

Guerrero concentra la mayor proporción de viviendas con desplazamiento forzado: 3.42 por ciento, equivalente a 34 mil 099 casos. Le siguen Morelos, con 2.4 por ciento, y Baja California Sur, con 2.35 por ciento. Las tres entidades superan la media nacional.

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Diversos factores influyen en el desplazamiento forzado interno

En ejercicios estadísticos previos, como el Censo de Población 2020, el Inegi ya reportaba la inseguridad delictiva, la violencia y los desastres naturales entre las causas de la migración interna.

Sin embargo, la Intercensal 2025 retomó estos factores, pero marcó una diferencia: es la primera vez que el organismo presenta estadísticas específicas sobre desplazamiento forzado interno.

Definitivamente es muy serio lo que las organizaciones civiles han registrado sobre el desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara por las acciones del crimen organizado. Solo resta esperar que las autoridades hagan algo al respecto.