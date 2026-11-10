México

Sheinbaum compara crisis económica en Paraguay con Fobaproa: “Es lamentable”

La intervención del banco paraguayo y la destitución de su presidente reabrieron en México una discusión sobre los alcances y los costos del rescate bancario de 1994, que aún se liquida con recursos fiscales

Claudia Sheinbaum y Santiago Peña
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y Santiago Peña. (especial)
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La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “muy lamentable” lo ocurrido en Paraguay con Ueno Bank. Durante la conferencia matutina de este martes 10 de noviembre, lo contrastó con el Fobaproa mexicano. Dijo que en 1994 “quien pagó fue el pueblo” y que “seguimos pagando”.

Sus comentarios respondieron a una pregunta de una reportera sobre lo ocurrido en Paraguay. Es la segunda ocasión en una semana en que la mandataria aborda el tema.

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Lo que dijo Sheinbaum sobre Paraguay y el Fobaproa

La intervención del banco paraguayo y la destitución de su presidente reabrieron en México una discusión sobre los alcances y los costos del rescate bancario de 1994, que aún se liquida con recursos fiscales

Sheinbaum afirmó que, desde su punto de vista, además de convertir deudas privadas en deuda pública, el problema del Fobaproa fue la corrupción con la que se aplicó el rescate.

La presidenta indicó que su equipo revisa el libro sobre el Fobaproa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para presentarlo en la conferencia. Según dijo, ahí se documentan casos de personas y empresas que, a su juicio, no debieron ser rescatadas. Agregó que algunas recibieron apoyos por el doble o el triple de lo necesario.

También se refirió al empresario Ricardo Salinas Pliego. Mencionó que el día anterior se habló en la conferencia del rescate de Salinas y Rocha a través del Fobaproa, y de la creación de Elektra. Cerró con la frase: “pueblo que no tiene memoria pierde la brújula”.

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¿Qué dijo el viernes sobre la crisis paraguaya?

El viernes 6 de noviembre, Sheinbaum ya había opinado sobre el caso. Entonces señaló que debe haber separación entre el poder económico y el político. Según medios, indicó que tendría más información para dar una opinión, pero que parecía que el entonces mandatario estaba involucrado en el banco, y que esa sería la razón de su dimisión.

¿Qué pasó con Ueno Bank?

Edificio acristalado de noche con un letrero luminoso en la parte superior que tiene la palabra ueno en colores rojo, blanco y azul
El edificio corporativo de Ueno Bank exhibe su letrero luminoso en la parte superior durante la noche. (Ueno Bank)

De acuerdo con medios internacionales, el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank porque su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo requerido. La medida se dio el martes 3 de noviembre.

Las cifras reportadas dimensionan el caso:

  • Cerca de tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas.
  • El banco, propiedad del Grupo Vázquez, tenía alrededor de 850 millones de dólares en depósitos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social.
  • Hubo protestas ciudadanas y renuncias en el Banco Central.

Cronología del juicio político a Santiago Peña

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El jueves 5 de noviembre, el entonces presidente Santiago Peña presentó su renuncia. Un plenario del Congreso no la aceptó, y la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el juicio político, que pasó al Senado.

El viernes 6, el Senado aprobó su destitución por mal desempeño de funciones, con 44 votos a favor. Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, asumió la Presidencia para concluir el periodo. Alliana prometió que los afectados serán “compensados plenamente”.

Vínculos con Ueno Bank y situación judicial

Según El Financiero, Peña tiene vínculos comerciales con el Grupo Vázquez, que controlaba Ueno Bank, aunque aparentemente no tendría una relación directa con la entidad financiera. Otro medio reportó que fue accionista del grupo controlador hasta 2025.

En el ámbito penal, la Fiscalía de Paraguay lo imputó por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. También imputó al extitular del Banco Central, Carlos Carvallo. Tras quedar bajo arresto domiciliario el viernes, el juez Humberto Otazú dispuso el sábado 7 de noviembre su prisión preventiva.

Su abogado, Ricardo Preda, declaró a periodistas que Peña se declaró inocente de los cargos. Los hechos son presuntos y el proceso judicial continúa.

¿Qué fue el Fobaproa?

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue el mecanismo con el que el gobierno mexicano respaldó al sistema bancario tras la crisis económica de 1994. En 1998, el Congreso aprobó convertir los pasivos del fondo en deuda pública mediante el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Los costos se han cubierto con recursos fiscales desde entonces.

El debate sobre su costo y su manejo sigue en la agenda política. Sheinbaum lo retomó en su respuesta sobre Paraguay.

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