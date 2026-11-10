Mochila del Fin del Mundo en México: Sheinbaum niega alerta de riesgo, pero recomienda aplicar medida de prevención

Sheinbaum señaló que en las comunidades donde pueden ocurrir esos fenómenos conviene disponer de una mochila o de suministros básicos para atender una contingencia. Foto: Especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que el Gobierno de México no cuenta con información sobre una alerta climática nacional o internacional, sin embargo, recomendó tener lista una mochila de emergencia, sobre todo en las zonas expuestas a sismos, inundaciones y huracanes.

“No tenemos ninguna información de que pueda haber algún peligro o alguna situación internacional o nacional que requiera de una alerta específica”, respondió la mandataria durante la conferencia matutina La Mañanera del Pueblo.

Ante la inquietud que han generado entre la población algunos avisos difundidos por Protección Civil, Sheinbaum señaló que en las comunidades donde pueden ocurrir esos fenómenos conviene disponer de una mochila o de suministros básicos para atender una contingencia

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Qué dijo Protección Civil sobre la campaña de la mochila de emergencia

La Coordinación Nacional de Protección Civil explicó que la difusión de guías para preparar la mochila forma parte de su trabajo permanente con las autoridades estatales. En el comunicado del 3 de noviembre, precisó que la campaña se realiza de manera periódica y que su publicación es independiente de los avisos difundidos en otros países.

La dependencia recomendó integrar la mochila al Plan Familiar de Protección Civil. El propósito es reunir artículos que permitan atender necesidades inmediatas mientras llegan los servicios de apoyo o se restablecen las condiciones de seguridad. La medida también puede aplicarse ante incendios, además de los sismos, las inundaciones y los huracanes que mencionó la presidenta.

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UNAM recomienda mochila de emergencia ante El Niño

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendaron preparar la mochila como parte de las medidas para afrontar los posibles efectos de El Niño. Según las proyecciones recogidas por Infobae México, el fenómeno podría favorecer lluvias por encima de lo habitual en partes del norte y occidente del país, mientras que otras regiones podrían enfrentar condiciones de sequía y temperaturas elevadas.

Ante la posibilidad de lluvias intensas, la universidad sugirió revisar techos, canaletas y coladeras, reparar filtraciones e identificar los puntos cercanos que podrían inundarse. También recomendó ubicar con anticipación las rutas de evacuación y los refugios, consultar los planes de las autoridades locales e incluir a los animales de compañía en la preparación familiar.

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Qué objetos debe llevar una mochila de emergencia

Una guía de la UNAM propone contar con provisiones para cubrir las necesidades básicas durante las primeras 72 horas de una emergencia. La selección debe ajustarse a las personas que viven en el hogar, sus tratamientos médicos y la presencia de mascotas. Entre los artículos recomendados están los siguientes.

Agua embotellada y alimentos no perecederos , como conservas de fácil apertura y otros productos que puedan consumirse sin cocinar.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso personal , con insumos básicos como vendas, gasas y guantes desechables.

Radio portátil, linterna y pilas de repuesto . Una batería externa permite recargar el celular y un silbato puede servir para pedir auxilio.

Copias de documentos importantes , protegidas de la humedad, y un respaldo digital en una memoria USB.

Dinero en efectivo y duplicado de llaves , además de artículos de higiene personal y una manta térmica.

Alimento para los animales de compañía, de acuerdo con las necesidades del hogar.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda guardar la mochila en un lugar visible y accesible. También conviene revisar periódicamente la caducidad de los alimentos y los medicamentos, así como el estado de las pilas. El radio portátil permite seguir los avisos de las autoridades si se interrumpen la telefonía o el acceso a internet.

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