México

Huevos revueltos con espinacas y salmón ahumado: receta alta en proteína para un desayuno delicioso y nutritivo

Una combinación cremosa, fresca y fácil de preparar que reúne ingredientes llenos de sabor para comenzar el día con energía

Huevos revueltos con espinacas y láminas de salmón ahumado sobre un plato de cerámica, junto a un cuenco con hojas verdes de espinaca.
Un plato de huevos revueltos con espinacas se presenta con láminas de salmón ahumado y cebollino fresco sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los desayunos no tienen por qué ser complicados para resultar deliciosos y nutritivos. Los huevos revueltos con espinacas y salmón ahumado son una alternativa práctica para quienes buscan incorporar más proteínas a su alimentación sin renunciar al buen sabor. La combinación de estos ingredientes ofrece diferentes texturas y un equilibrio entre suavidad, frescura y un toque salado.

El huevo es el protagonista de esta preparación gracias a su aporte de proteínas de buena calidad. Al combinarlo con espinacas, se incorporan vegetales que aportan fibra, vitaminas y minerales. El salmón ahumado completa el plato con proteínas y grasas saludables, entre ellas los ácidos grasos omega-3.

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Además de sus cualidades nutricionales, esta receta destaca por su sencillez. No requiere técnicas complicadas ni demasiado tiempo en la cocina, por lo que puede convertirse en una opción para las mañanas en las que se busca un desayuno diferente, saciante y fácil de preparar.

Ingredientes para preparar huevos con espinacas y salmón ahumado

Plato hondo blanco con huevos revueltos, hojas de espinaca verdes, láminas de salmón ahumado rosado y pimienta molida encima.
Una porción de huevos revueltos con hojas de espinaca cocidas y láminas de salmón ahumado compone un desayuno con alto contenido de proteínas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de ingredientes es fundamental para conseguir un resultado equilibrado. Para esta preparación necesitarás huevos, espinacas frescas y salmón ahumado, tres elementos que combinan muy bien y permiten obtener un plato con buen aporte proteico.

  • 2 huevos.
  • 50 gramos de salmón ahumado.
  • 1 taza de espinacas frescas.
  • 1 cucharadita de aceite de oliva.
  • Sal y pimienta al gusto.

La cantidad de ingredientes puede ajustarse según las porciones que se deseen preparar. También es importante considerar que el salmón ahumado suele contener sal, por lo que conviene moderar la cantidad de este condimento para evitar que el resultado quede demasiado salado.

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Paso a paso: así se preparan unos huevos revueltos cremosos

Plato de cerámica con huevos revueltos, hojas verdes de espinaca, láminas de salmón ahumado y cebollino picado por encima.
Una porción de huevos revueltos con hojas de espinaca se presenta con láminas de salmón ahumado y cebollino picado sobre un plato de cerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primero, lava y desinfecta las espinacas si es necesario, después escúrrelas y córtalas en trozos pequeños. En una sartén coloca el aceite de oliva a fuego medio y añade las hojas hasta que comiencen a reducir su volumen. Este proceso toma pocos minutos y permite que el vegetal se integre fácilmente con el resto de los ingredientes.

En un recipiente aparte, rompe los huevos y bátelos ligeramente con un tenedor. Agrega una pizca de pimienta y, si lo consideras necesario, un poco de sal. Incorpóralos a la sartén con las espinacas y cocina a fuego bajo, removiendo suavemente para conseguir una consistencia tierna y cremosa.

Cuando los huevos estén casi listos, incorpora el salmón ahumado cortado en tiras o pequeños trozos. Mezcla durante unos instantes para integrar los sabores y retira del fuego cuando los huevos hayan alcanzado la cocción deseada. El resultado será un desayuno sencillo, colorido y con una combinación de ingredientes que se complementan perfectamente.

Beneficios de combinar huevo, espinacas y salmón en el desayuno

Huevos revueltos mezclados con espinacas cocidas y lonchas de salmón ahumado con pimienta sobre un plato redondo de cerámica clara.
Un plato hondo contiene una preparación de huevos revueltos cocinados con espinacas y acompañados con lonchas de salmón ahumado y pimienta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales atractivos de esta receta es su contenido de proteínas. Los huevos y el salmón aportan este nutriente, necesario para mantener y reparar los tejidos del organismo. Por ello, incluir ambos alimentos en una misma preparación puede ayudar a cubrir parte de los requerimientos diarios, dependiendo de las cantidades consumidas.

Las espinacas también tienen un papel importante. Son una fuente de folato, vitamina K y otros micronutrientes, además de aportar fibra. Su presencia permite sumar vegetales al desayuno sin necesidad de preparar una guarnición adicional. Por su parte, el salmón contiene ácidos grasos omega-3, asociados con beneficios para la salud cardiovascular.

Esta preparación demuestra que comer variado no implica pasar demasiado tiempo en la cocina. Con pocos ingredientes y una elaboración sencilla es posible conseguir un desayuno completo en sabor y con un buen aporte nutricional. Servidos recién hechos, los huevos revueltos con espinacas y salmón ahumado son una alternativa para quienes desean comenzar la mañana con una comida rica, práctica y con proteínas.

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